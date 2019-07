Hombre muere tras infectarse con bacteria carnívora en Florida

Imagen magnificada de un microscopio que muestra un grupo de bacterias “vibrio vulnificus”. EFE

Un hombre de Tennessee murió a inicios de julio tras infectarse con una bacteria carnívora en una playa del noroeste de Florida, informó Cheryl Bennett Wiygul, la hija del hombre, en su cuenta de Facebook.

La mujer dijo que el resultado de los exámenes de laboratorio determinaron que su padre se había infectado con la bacteria vibrio vulnificus, que puede ocasionar fascitis necrotizante y que comúnmente se conoce como la bacteria carnívora.

Wiygul relató que estuvo con sus padres en una playa de Destin en dos ocasiones, nadaron en Boggy Bayou, en la piscina de su casa y luego en Rocky Bayou.

Su padre, que sufría de cáncer, parecía sentirse bien y cerca de las 4 a.m. del sábado, 12 horas después de que estuvieran en el agua, se despertó con fiebre, escalofríos y cólicos.

“Mis padres habían planeado regresar a Memphis esa mañana de todos modos y mi madre quería que estuviera cerca de sus médicos para que lo examinaran. Él había estado enfermo antes y conocían su historia, por lo que parecía lo mejor que podía hacer”, dijo Wiygul.

La mujer dijo que el papá empeoró en el camino. Las piernas empezaron a dolerle mucho y estaba extremadamente incómodo. “Mi padre ha pasado por muchas cosas y él no se queja, así que tuvo que haber tenido mucho dolor para decirlo. Llegaron al hospital en Memphis alrededor de las 8 p.m. y cuando lo estaban ayudando a ponerse la bata, [las enfermeras] le vieron una mancha negra muy inflamada en la espalda que antes no tenía”, detalló.

La familia le envió la foto de la mancha y ella les dijo que le informaran a los médicos que su papá había estado en una playa en Florida y que posiblemente era una fascitis necrotizante.

Comenzaron a darle antibióticos por vía intravenosa. Para entonces la mancha negra era el doble de grande y estaba apareciendo una nueva manchar. Le estaban saliendo mnachas en los brazos y tenía mucho dolor. Algunas de las enfermeras dijeron que nunca habían visto algo así.

A la 1 a.m. comenzó a sufrir de septicemia. El estado del hombre empeoró en las horas siguientes. Su sistema inmunológico estaba débil por el cáncer y murió el domingo por la tarde, dijo la hija.

“La bacteria carnívora suena a leyenda urbana. Permítame asegurarle que no lo es. Cobró la vida de mi papá. Esto es tan crudo y personal para mí que no quería publicarlo, pero si puedo ayudar a una persona, entonces vale la pena. No hay suficiente educación sobre las bacterias en el agua [de mar]”, dijo en su cuenta de Facebook.

Wiygul sugirió a las autoridades colocar carteles en “cada playa, en cada ciudad y parque estatal, y en todos los pantanos” que indiquen que “debido a las bacterias que viven naturalmente en el agua las personas con heridas abiertas o el sistema inmunológico comprometido no deben bañarse”.

“Sabía de las heridas abiertas. Muchas personas con las que he hablado no lo saben. Piensan que el agua salada es buena para las heridas. El agua salada sola puede ser, pero la bacteria entra a través de las heridas. Mi papá tenía cáncer, por lo tanto su sistema inmunológico estaba comprometido. Él había luchado contra el cáncer durante muchos años y había estado en el agua varias veces, por lo que no parecía ser un riesgo”, dijo.

Otra víctima fue una mujer de 77 años que falleció en junio pasado después que se le infectó una pierna tras sufrir una herida mientras caminaba por la isla Anna Maria, en Florida.

Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) informaron en su página digital que 2010 se han registrado entre 700 y 1,200 casos anuales de este tipo de infección en Estados Unidos.