Exiliados venezolanos en Miami piden a Guaidó solicitar TPS a EEUU

Los exiliados venezolanos en Miami solicitaron al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que pida formalmente a EEUU un Estatus de Protección Temporal (TPS) para sus compatriotas en este país y también que designe una comisión de contraloría independiente para vigilar los recursos asignados a su gobierno y representantes designados.

El presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), José Antonio Colina, hizo la petición este lunes en una carta a Guaidó, arguyendo que los venezolanos en EEUU necesitan un TPS “dada las circunstancias apocalípticas en las que se encuentra Venezuela”.

Varios congresistas estadounidenses, tanto republicanos como democrátas, han presentado proyectos de TPS para los venezolanos a fin de que puedan estar en EEUU de manera legal y trabajar por un determinado tiempo.

El TPS permite a personas de países que sufren guerras o desastres naturales y que ya están en Estados Unidos, permanecer temporalmente y trabajar en el país legalmente.

Recientemente el director en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli, dijo a congresistas estadounidenses que pueden haber otras medidas migratorias para los venezolanos que han huido de la grave crisis política, económica y social de su país.

Cuccinelli aseguró que el gobierno del presidente Donald Trump sigue monitoreando la situación de Venezuela y también dijo que el poder ejecutivo enfrenta dificultades para aprobar un TPS debido a asuntos relacionados con los tribunales.

“Mientras las cortes sigan desplazando la autoridad del poder ejecutivo para terminar el estatus de TPS, hace la decisión de ejercer la discreción en primer lugar considerablemente más complicada y más parecida a un estado permanente, en lugar de temporal”, explicó.

En enero pasado, la administración decidió finalizar el TPS para varios países, entre estos naciones de Centroamérica como El Salvador, Nicaragua y Honduras. Pero organizaciones pro derechos de los inmigrantes presentaron una demanda contra esa decisión.

El senador republicano Marco Rubio dijo la semana pasada en un video que “la administración no ha dicho que no va a hacer un TPS, simplemente dijeron que en este momento no han decidido hacerlo” y mencionó que existen otros recursos como la Salida Obligatoria Diferida (DED, por sus siglas en inglés), entre otras medidas administrativas.

La DED no es un estatus de inmigración específico y las personas amparadas con este recurso no están sujetas a remoción de Estados Unidos por un periodo determinado, de acuedo con USCIS.

El presidente de VEPPEX también solicitó a Guaidó designar una Comisión de Contraloría independiente que permita “hacer seguimiento y dar buena fe del uso de los recursos tanto privados como públicos recibidos y ejecutados por la presidencia interina y los representantes designados”.

Y establecer una oficina dependiente de la Embajada de Venezuela en Washington, que pueda brindar ayuda a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos en asuntos migratorios y judiciales.