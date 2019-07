Combinación peligrosa: conducción distraída y autos inteligentes, concluye encuesta de State Farm

El tránsito infernal del sur de la Florida El congestionamiento del tránsito vehicular en el Sur de la Florida, las limitaciones del transporte público y sus posibles soluciones. (Video por C.M. Guerrero) Up Next × SHARE COPY LINK El congestionamiento del tránsito vehicular en el Sur de la Florida, las limitaciones del transporte público y sus posibles soluciones. (Video por C.M. Guerrero)

¿Se acuerdan cuando los autos eran tontos y los choferes inteligentes?

Esos eran los días de las ventanillas y pestillos manuales en las puertas, además que para acelerar y frenar había que pisar el pedal correspondiente.

Pero según los resultados de una nueva encuesta en internet entre más de mil conductores de 18 años o más en todo el país, en general conducimos peor en vehículos con tecnologías de asistencia al chofer, como piloto automático adaptable (ACC) y centrado en la carrilera (LKA).

“Los conductores de vehículos con características de seguridad avanzadas se están arriesgando más”, informó State Farm, sobre la base de los resultados de la encuesta, realizada entre marzo y abril de 2019.

Estos riesgos incluyen las distracciones obvias: textear al volante —que el 1 de julio se convirtió en una infracción primaria en la Florida— o usar las apps de sus teléfonos móviles. Los conductores están usando más los chats por video mientras manejan

Resultados de la encuesta

“Las personas que conducen vehículos con las tecnologías ACC or LKA ... reconocen que usan sus teléfonos inteligentes mientras conducen en una proporción mayor que los conductores de vehículos sin esas tecnologías”, indica la encuesta de State Farm.

Los resultados:

▪ Leer o enviar mensajes mientras conducen: 62% de los conductores en vehículos con piloto automático adaptable o centrado en la carrilera, en comparación con entre 49% y 51% en el caso de los vehículos sin esas tecnologías.

▪ Usar apps en sus teléfonos móviles, que puede incluir la actualización de Facebook, Twitter, Instagram y otras aplicaciones de redes sociales: 56% con ACC y 54% con LKA, en comparación con 42% sin ACC y 44% sin LKA.

▪ Sostener en la mano el teléfono para hablar mientras conduce: 60% con ACC y 63% con LKA, en comparación con 50% sin ACC y 51% sin LKA.

▪ Marcar manualmente un número telefónico: 52% con ACC y 56% con LKA, en comparación con 38% sin ninguna de estas dos tecnologías.

▪ Usar chats con video en el teléfono móvil: 39% with ACC and 42% with LKA versus 19% without ACC and 20% without LKA.

Los que dicen los números

La conducción distraída provocó la muerte de 3,166 personas en 2017, según las cifras más recientes de la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras. De esas muertes, 434 se debieron a distracciones con el teléfono móvil, informó el Departamento de Transporte.

Según el Departamento de Seguridad Vial de la Florida, en 2016 hubo casi 50,000 accidentes por la distracción al conducir. De esos, más de 3,500 dejaron lesiones serias y 233 fueron fatales.

La Florida en segundo lugar

La Florida quedó en el segundo peor lugar en la conducción distraída en una encuesta de EverQuote en 2017, reportó el the Miami Herald reported. En el lugar 49, la Florida quedó solamente por detrás de Louisiana, según el análisis. Un deprimente 92% de los conductores en Estados Unidos que tienen teléfono celular lo usaron mientras conducían, según el análisis.

“Las innovaciones como el piloto automático adaptable y el centrado en la carrilera tienen por fin aumentar la seguridad en la carrera”, dijo Laurel Straub, vicepresidente de Investigaciones de State Farm. “Estos sistema tienen por fin ayudar a los conductores, no reemplazarlos”.

Si una quinta parte de los conductores que respondieron a la encuesta ya están chateando por video en sus celulares mientras conducen, ¿puede haber alguna esperanza? A esto se suma que en las confusas autopistas del sur de la Florida siempre hay obras de construcción.

Así las cosas, no debemos tener muchas esperanzas.

“La mitad de los que respondieron a la encuesta dijeron que estaban dispuestos a quitar la vista de la vía menos de cinco segundos para enfocarse en otra cosa. Y todo esto mientras conducen en una carretera abierta a 65 millas por hora”, dijo Straub sobre la encuesta“. A esa velocidad se recorren unas 100 yardas (91 metros) en 3.2 segundos. Cualquier cosa puede suceder en yardas”