Vicepresidente de EEUU dice que Trump ha cumplido promesa de reconstrucción

Según el vicepresidente, los logros económicos de Trump corren el riesgo de ser revertidos si un candidato demócrata gana en el 2020. Hizo referencia al socialismo para reforzar su punto.

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, dijo este viernes en Florida que el gobierno del presidente Donald Trump ha cumplido en dos años y medio su promesa de “reconstruir el país” y prueba de ello son los seis millones de nuevos puestos de trabajo creados.

Durante un discurso que ofreció en la sede de la compañía Miller Electric, en Jacksonville, al noreste del estado, Pence destacó que “hay más trabajos abiertos que gente buscando”.

Acompañado de la hija mayor del presidente Ivanka Trump, y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, Pence se congratuló del ritmo de crecimiento de la tasa de empleo en este estado, que supera la media nacional.

El vicepresidente agradeció a la firma Miller Electric por sumarse a la iniciativa llamada “Promesa a los Trabajadores de los Estados Unidos”, que es supervisada por Ivanka Trump y tiene como participantes a 300 compañías, entre ellas Walmart, Home Depot y General Motors.

Desarrollado por el Consejo Nacional para el Trabajador Estadounidense, este plan centradao en la capacitación laboral ha logrado “12 millones de oportunidades laborales” en su primer año de creación, cumplido este mes de julio, según anunció Pence hoy.

“Estamos comprometidos a que cada estadounidense tenga acceso a herramientas para cumplir su sueño”, incluso para aquellos que tomaron malas decisiones, resaltó Pence.

“Las personas que han sido olvidadas ya no lo serán, eso será así”, añadió.

Tras su llegada a Jacksonville, el vicepresidente realizó una visita a Operation New Hope, una organización que ofrece talleres, entrenamiento y asesoría a expresidiarios que desean volver al mercado laboral.

Se trata de “un programa modelo no solo en Florida sino también en Estados Unidos”, dijo.

En una mesa de discusión, en la que participó junto a Ivanka Trump y DeSantis, el vicepresidente felicitó al fundador de la organización, Kevin Gay, por poner en marcha un programa “que realmente ha marcado el paso”.

Destacó que mientras el 24 por ciento de los expresidiarios vuelven a la cárcel en los primeros cinco años de libertad, ese porcentaje se reduce al 8 por ciento en el caso de los que se inscriben en Operation New Hope.

“Jacksonville es la ciudad de las segundas oportunidades”, dijo Pence, quien volverá a Washington este mismo viernes.

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Terrie Rizzo, aseveró que a la Administración Trump no le importa ayudar a los ex delincuentes, porque “su partido está trabajando activamente para negar a los ex delincuentes el derecho a votar”.

La congresista demócrata por Florida Tracie Davis, en cuyo distrito electoral se ubica Jacksonville, calificó de “irónico e hipócrita” que Pence venga a Florida “para hablar sobre las segundas oportunidades para los delincuentes”, mientras su partido quiere quitarles “su derecho al voto haciéndoles pagar tarifas y multas innecesarias”.

En el tramo final de su alocución en la compañía eléctrica, Pence recordó que cuando Trump lo invitó a ser parte de la actual administración no fueron pocos los que pensaron “que éramos diferentes”, no obstante descubrió que ambos son fervientes creyentes del “sueño americano”.

“Su pasión viene de la misma fuente que la mía”, dijo, para luego añadir que los abuelos de ambos fueron inmigrantes.

Invocó a sus votantes a “decirle a sus vecinos sobre las oportunidades que esta economía está creando”, y que el país es más próspero que antes.