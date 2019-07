Miami-Dade se prepara para hacer frente a crisis de algas marinas en las playas

Emmy Stephens, Frannie Jones, Shannon Waddell, Mikinzie Versteeg y Alexis Gopfert, turistas de Atlanta, posan sobre un manto de sargazo junto al mar el 26 de julio de 2019. dhanks@miamiherald.com

Un cielo despejado saludó a Shannon Waddell y a sus amigos en Miami Beach durante su escapada desde Atlanta el fin de semana. Todo parecía perfecto, excepto por la cantidad de sargazo que les bloqueaba el camino hasta el mar.

“Allá se ve tan hermoso, el cielo tan azul”, dijo Waddell, de 21 años, sentada en una tumbona frente al Hotel Edition, en la calle 26. “Y aquí esto es feo. Es como repugnante”.

Recuerdos de vacaciones como esos hacen que los líderes de Miami-Dade batallen por enfrentar una marea de sargazo sin precedentes este verano. Después de semanas usar tractores para limpiar la orilla de algas, el condado planea usar equipos pesados y camiones para sacar las algas de la playa esta semana.

La invasión diaria de algas es lo suficientemente extensa como para que Miami-Dade no tenga mucha esperanza de despejar las 15 millas de la costa que limpia el Departamento de Parques condal, incluido el paraíso turístico de Miami Beach.

Una presentación realizada en junio por el Departamento de Parques para los administradores de Miami-Dade y Miami estimó que la limpieza diaria de algas en toda la playa costaría alrededor de $45 millones al año, y se necesitarían 880 viajes de camiones cargados, lo suficiente para llenar un terreno de football a una altura de 10 pies.

A partir del viernes, Miami-Dade planea dedicarse a los tramos de playa con la mayor acumulación. Esas áreas, como el lugar donde estuvo Waddell en la calle 26, están junto a embarcaderos y rompeolas que ayudan a dirigir el sargazo hacia la orilla.

El sargazo atrae animales y emite un fuerte olor. En este tramo se puede ver la arena llena de algas marinas cerca de la entrada a Miami Beach por la calle 29, en una imagen del 19 de junio de 2019. Emily Michot emichot@miamiherald.com

Los “puntos clave” escogidos para la eliminación de las algas son: las playas cerca de los embarcaderos en Haulover y Bal Harbour; la arena entre los rompeolas en Miami Beach, entre las calles 26 y 31, y la playa que bordea el embarcadero de South Pointe.

“Mantener esto bajo control será una tarea muy difícil, pero vamos hacer nuestro mejor esfuerzo”, dijo el alcalde Carlos Giménez a los comisionados del condado la semana pasada al anunciar un plan de emergencia para abordar lo que llamó una “crisis” que podría perjudicar el turismo en Miami.

Dijo que el Departamento de Parques ha planeado una asignación de emergencia para que los equipos de trabajo transporten las algas lo más rápido posible, y que se solicitaría a los comisionados que aprobaran los fondos en septiembre. “Vamos a hacer lo que tenemos que hacer ya. Y luego pediré perdón más tarde”.

El costo de eliminar las algas marinas en los “puntos clave” escogidos, según un cálculo del Departamento de Parques del 17 de julio, es de aproximadamente $350,000 mensuales. Pero eso dependerá de la intensidad de la limpieza. Tom Morgan, jefe de operaciones del Departamento de Parques, dijo que el viento puede arrastrar la hierba mar adentro y hacer que sus cuadrillas no tengan mucho que limpiar.

“Nos encantan los vientos del oeste”, dijo. “Es sorprendente lo rápido que pueden llevarse las algas mar adentro”.

Pero con vientos del sureste más típicos de un día de verano en Miami, el condado no espera mucha cooperación de la naturaleza.

Aunque la marea de sargazo ha aumentado en los últimos años, 2019 depositó cantidades récord aquí y en Broward y Palm Beach. Las zonas turísticas del Caribe tuvieron que enfrentar la misma crisis el año pasado, cuando el sargazo cubrió numerosas playas y Barbados declaró una emergencia nacional. México tuvo que echar mano a sus fuerzas armadas este verano para ayudar con las tareas de limpieza.

Investigadores de la Universidad del Sur de Florida escribieron en un artículo reciente que las mareas de algas marinas que antes estaban aisladas ahora tienden más a formar un “gran cinturón de sargazo del Atlántico” de 5,500 millas, que se extiende desde África occidental hasta el Golfo de México. Los científicos atribuyen el aumento a los vertidos de fertilizantes a las aguas oceánicas, particularmente frente a Brasil, donde la deforestación a lo largo del Amazonas ha promovido más actividades agrícolas en esa cuenca.

“El año pasado las algas estaban más aglomeradas. Este año ha empeorado mucho “, dijo Steve Leatherman, profesor de Estudios Ambientales de la Universidad Internacional de Florida, más conocido como “Dr. Playa” por su clasificación anual de los mejores tramos de arena del país. “Nos golpearon muy duro este verano”.

El sargazo se propaga en aguas más cálidas, por lo que los científicos consideran que el cambio climático empeora la actual ola. Aun así, Leatherman espera que los problemas con las algas marinas en el sur de la Florida disminuyan a medida que se acerca el invierno.

A diferencia del brote de marea roja que provocó advertencias y cierres en las playas en la Florida el año pasado, el sargazo no se considera un problema de salud. Pero es una plaga en las playas. La hierba hace que entrar al agua desde la arena sea una experiencia muy desagradable. Las algas que quedan en la arena muchas veces se pudren, provocando un olor olor rancio que además atrae a las moscas.

“Dificulta mucho salir al mar”, dijo Jorge González, administrador de la jurisdicción de Bal Harbour.

El exclusivo enclave costero de 3,000 habitantes ya ha pagado a las cuadrillas para que saquen las algas, pero sólo después del 4 de julio y otros fines de semana largos. Las algas siguen llegando y González dijo que el pequeño gobierno local está limitado en lo que puede hacer.

Miami-Dade está intensificando sus esfuerzos por controlar la marea de sargazo en las playas de la zona. Emily Michot emichot@miamiherald.com

“Se puede hacer que alguien vaya recogiendo las algas todos los días. Es como la basura”, dijo González, ex administrador de Miami Beach. “Hemos hecho lo que podemos. Pero el problema supera nuestra capacidad”.

Morgan, jefe de Operaciones de Parques de Miami-Dade, dijo que el condado espera iniciar las operaciones de limpieza el viernes en Miami Beach, entre las calles 26 y 31.

Las operaciones son complicadas debido a las reglas estatales que protegen los nidos de tortugas marinas. El condado debe presentar planes con anticipación sobre cómo proteger los nidos durante las operaciones de limpieza. Entonces recibe un permiso estatal válido durante dos semanas. Giménez pidió al gobernador Ron DeSantis que otorgue a Miami-Dade un permiso hasta octubre.

Además de los obstáculos regulatorios, los contratistas de Parques enfrentan complicaciones debido a la logística de limpiar completamente de hierba partes de la playa, dijo Morgan. Con el equipo pesado necesario para recoger y transportar la hierba las cuadrillas deben llegar temprano por la mañana y terminar antes de las 10:30 a.m. cuando la gente comienza a llegar en grandes cantidades a la playa. “La tarea casi convertiría esa área de la playa en una pequeña zona de construcción”, dijo.

La operación planeada llegaría una semana demasiado tarde para Waddell y sus cuatro amigos, quienes se sintieron entre decepcionados y asustados por el sargazo que vieron en Miami Beach.

Simplemente no me gusta caminar entre algas “, dijo Alexis Gopfert, también de 21 años y de Atlanta. “Y no puedes ver el fondo. Eso es lo que no me gusta”.

“Es un poco repugnante caminar por encima del sargazo”, dijo Waddell.