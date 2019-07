¿Quieres comprar, comer y divertirte con el presupuesto de estudiante universitario? Aquí te decimos cómo hacerlo

Un grupo de estudiantes universitarios durante un experimento en un laboratorio. Getty Images

Atención, estudiantes universitarios: si están buscando formas de vivir con su presupuesto estudiantil, guarden esta página.

Estas son algunas maneras en que pueden comprar, comer y divertirse a precios de descuento en el sur de la Florida, donde el costo de la vida es elevado.

¿La mejor parte?

Todos los descuentos en esta lista, con la excepción de algunas promociones por el regreso a clases, por lo general se ofrecen el año entero, aunque la cantidad de los descuentos puede variar.

Descuentos por el nuevo curso escolar

Si no consiguieron todo lo que necesitaban durante el Prime Day de Amazon, aprovechen el feriado fiscal por el nuevo curso escolar en la Florida.

Entre el 2 y el 6 de agosto no se paga impuesto a la venta sobre ciertos útiles escolares. Lo mismo ocurre con cierto tipo de ropa, calzado, equipos electrónicos y accesorios.

La mayoría de los minoristas por lo general ofrecen descuentos por el nuevo curso escolar y ya ha presentado sus promociones en internet para que los alumnos empiecen a planear qué ropa llevarán el primer día o cómo decorar su dormitorio.

Ofertas de dispositivos

Apple

La promoción ofrece a los estudiantes universitarios unos auriculares Beats gratis con la compra de cualquier Mac o iPad que cumplan los requisitos, y un 20% de descuento en un plan de apoyo técnico AppleCare.

Los estudiantes universitarios también son elegibles para precios especiales todo el año en productos de Apple, como Macs y iPads. La nueva portátil MacBook Air de 13 pulgadas, por ejemplo, comienza en $999 para los estudiantes, en vez de $1,099..

Microsoft

Los alumnos pueden ahorrar hasta $300 en ciertos dispositivos Surface. Durante el resto del año, los alumnos pueden ahorrar 10% en las PC y un máximo de 10% en otros productos en la tienda de artículos de Educación de Microsoft o visitando la tienda física.

Los alumnos también pueden recibir gratis el programa Office 365: todo lo que necesitan es una dirección de email escolar válida para inscribirse.

Una vez que se inscriba, tienen acceso a aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Pero deben tener cuidado, porque una vez que dejen la escuela no podrán crear o editar nuevos documentos.

Los graduados universitarios recientes también pueden recibir una suscripción con descuento el primer año.

Otros minoristas

Hay otras marcas que también puedes escoger. Algunas veces puedes encontrar más barato algo que ya estás buscando, en otro minorista, como Best Buy, Walmart or Target.

Best Buy también ofrece descuentos a estudiantes todo el año en varios dispositivos electrónicos, como cámaras, televisores y accesorio. Todo lo que tienes que hacer es crear una cuenta gratis en My Best Buy e inscribirte como alumno. Las ofertas te llegan por correo.

Adobe

Esto es para los creadores.

Aunque el Creative Cloud de Adobe cuesta unos $50 mensuales para los individuos que quieren tener acceso a toda la colección de Adobe, los estudiantes pueden inscribirse con un correo electrónico .edu para recibir toda la colección —que incluye Photoshop, Premiere Pro e InDesign— por unos $20 al mes el primer años. Después de eso cuesta unos $30.

Si lo que te interesa es la música o la cinematografía, también puede mirar el Pro Bundle for Education de Apple. En dependencia de tus necesidades, esta compra de $200, que solo hay que hacer una vez, quizás sea más conveniente si ya tienes una Mac.

Pero es mejor que preguntes primero si puedes instalar los programas en las computadoras de tu escuela, y además ya pudieran tenerlos allí para que los uses sin pagar.

Los vecinos de Broward también deben preguntar en su biblioteca pública porque algunas ya ofrecen el uso de ciertos programas de Adobe sin pago alguno.

Aprovecha tu condición de alumno

Comida barata

#FoodIsLife es más que un hashtag para los estudiantes, especialmente cuando te cansas del comedor de la escuela.

Así las cosas, cada vez que puedas pregunta en los restaurantes locales si ofrecen descuentos para estudiantes. Algunos lo hacen. PDQ, por ejemplo, ofrece un descuento de 10 por ciento a los estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida, mientras que Big Cheese ofrece un descuento de 10% a los alumnos de la Universidad de Miami.

Otros restaurantes ofrecen descuentos a cualquier estudiante de college o universidad. Ciertos locales de Buffalo Wild Wings, por ejemplo, ofrecen un descuento de 15% a los estudiantes.

En la tienda física

Algunas tiendas dan a los alumnos descuentos en línea. Dockers, por ejemplo, les ofrece un descuento de 20%, Nike les da un descuento de 10% y H&M ofrece un descuento de 15% a los alumnos que verifiquen su condición usando Unidays.

Si comprar en línea ya es un hábito, pudieran explorar una membresía de Amazon Prime para estudiantes. Cuando termine el período de prueba de seis meses, recibes envíos gratis de dos días más acceso ilimitado a las colección de Amazon de programas de televisión, películas, libros y música por $59 al año. Para los que no son estudiantes, la membresía de Amazon Prime cuesta $119 al año.

Descuentos para conductores

Tener buenas calificaciones es bueno para todo.

Las compañías de seguro como Geico, Allstate y State Farm ofrecen a los estudiantes tarifas más baratas por conducir responsablemente, tener buenas calificaciones y participar en actividades.

Por ejemplo, con Geico pueden ahorrar un máximo de 15% con el descuento de buen estudiante, pero hay que estudiar a tiempo completo, tener entre 16 y 24 años y un promedio de “B” o mejor. Los alumnos también pueden recibir descuentos por conducir responsablemente, o ahorros por ser parte de alguna sociedad de honor reconocida, fraternidad u organización estudiantil.

Por su parte, Allstate ofrece descuentos a los alumnos solteros menores de 25 años que tengan buenas calificaciones (B- o superior o un GPA de 2.7 o superior), y que hayan completado el programa de educación de conductores para jóvenes o asistan a una escuela al menos a 100 millas de la dirección donde está inscrito el vehículo.

El descuento por buen estudiante de State Farm es para los menores de 25 años que estén en el 20 por ciento superior de su clase, tengan un promedio de B o mejor, calificaciones promedio de 3.0 o mayores o los incluyan en las listas de honor.

Los interesados deben verificar con su compañía de seguro para determinar si tienen derecho a descuentos por estudiante y tener documentos que prueben su estatus y/o calificaciones si se los piden.

Salidas con presupuesto

Las salidas no siempre tienen que ser caras. De hecho, pueden ser gratis si tienes una tarjeta del sistema de bibliotecas públicas de Miami-Dade.

En su biblioteca local puede verificar los pases a una gama de museos y atracciones, como el Museo de Vizcaya, el Zoo de Miami y el Museo de Ciencias Phillip and Patricia Frost.

Cada pase se puede usar solamente una vez, para una familia de cuatro y es válido por siete días, pero la disponibilidad es limitada, así que verifique primero en internet.

Los amantes del cine también pueden preguntar sobre descuentos para estudiantes cuando vayan a ver alguna película. Ciertos cines Regal y AMC ofrecen descuentos a los estudiantes.

El Regal South Beach en Miami Beach y el Regal Shadowood en Boca Raton, por ejemplo, son algunos de los cines de esa cadena en la Florida que ofrecen descuentos a estudiantes en la taquilla con una identificación escolar válida. Los precios varían en dependencia del cine, pero por lo general son 15% más baratos que el boleto normal para adultos.

Si te gusta apoyar cines locales como el Coral Gables Art Cinema o el O Cinema en North Beach, también puedes conseguir descuentos. Los boletos para estudiantes en el Coral Gables Art Cinema, por ejemplo, cuestan $10, mientras que en el O Cinema cuestan poco menos de $10.

¿Quieres ir al teatro?

El Adrienne Arsht Center en el downtown de Miami tiene un programa llamado “Arsht UTIX” en que promocionan boletos con descuentos para estudiantes. El Broward Center for the Performing Arts en Fort Lauderdale también ofrece descuentos a estudiantes menores de 25 años. El Actors’ Playhouse en el Miracle Theatre en Coral Gables también ofrece descuentos a estudiantes y un especial semanal.

Si prefieres ir a jugar bolos o a una sala de videojuegos, en internet puedes ver las promociones que ofrece tu lugar favorito. La mayoría de los lugares tiene especiales durante la semana.

Vivir con presupuesto de estudiante es complicado, pero si usas tu identificación debidamente y averiguas bien, puedes ahorrar más de los que pensabas.