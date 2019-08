Hombre amenaza con un arma a empleados de mueblería que llegaron tarde a su casa

Un hombre de 55 años residente del Condado Manatee no quedó satisfecho cuando unos muebles que ordenó no llegaron a tiempo, de modo que sacó un arma y le apuntó con ella a los dos hombres que hacían la entrega, al tiempo que les decía: “Quiero que sepan que por mucho menos, he matado a gente”, dijo la policía de Manatee.

Mitchell Helton fue acusado de dos cargos de agresión con agravantes el pasado 3 de agosto, y permanece en la cárcel del Condado Manatee con una fianza de $5,000.

La policía dijo que los empleados le notificaron a Helton con tiempo que estaban en camino con los muebles que él había comprado en Furniture Warehouse. Según el reporte, cuando llegaron, encontraron la puerta del frente entreabierta y llamaron. Poco después, Helton salió y de inmediato les dijo que estaba molesto porque la entrega se había demorado mucho tiempo.

Los hombres le preguntaron si quería o no los muebles y Helton les respondió: “Hagan lo que quieran con ellos”, y se marchó a un dormitorio en la parte trasera de la casa. Los hombres comenzaron a bajar del camión los muebles, y poco después Helton salió con una pistola en la mano y le apuntó a los dos.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Los hombres trataron de aliviar la situación y le explicaron a Helton cómo presentar una queja por la entrega tardía, mientras siguieron desempacando los muebles. En un principio, los dos hombres “pensaron que la actitud de Helton no era más que una muestra de furia por la tardanza”, se señala en el reporte policial, pero después vieron que los ánimos estaban cargados y llamaron a la policía.

Cuando los patrulleros llegaron a la casa, Helton les dijo que se asustó y pensó que alguien trataba de entrar en la casa y entonces buscó su arma para defenderse, según el reporte. Los patrulleros se dieron cuenta de que Helton tuvo dificultad en contarles una historia consistente.

Helton terminó admitiendo que buscó el arma para salir y confrontar a ambos hombres, pero no pudo explicar por qué, así como tampoco explicar por qué, si temía por su vida, llamó a Furniture Warehouse en vez de llamar al 911.