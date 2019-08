Investigadora federal filtró información a blanco de pesquisa por drogas en base aérea de Homestead

Leer más

Un hombre de 55 años residente del Condado Manatee no quedó satisfecho cuando unos muebles que ordenó no llegaron a tiempo, de modo que sacó un arma y le apuntó con ella a los dos hombres que hacían la entrega, al tiempo que les decía: “Quiero que sepan que por mucho menos, he matado a gente”, dijo la policía de Manatee.