Venezolanos en Miami esperan que embargo a Maduro lo ‘asfixie’ financieramente

Trump anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Maduro La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump también autoriza a imponer sanciones secundarias a personas y compañías extranjeras que apoyen a Nicolás Maduro en Venezuela. Up Next × SHARE COPY LINK La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump también autoriza a imponer sanciones secundarias a personas y compañías extranjeras que apoyen a Nicolás Maduro en Venezuela.

El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un embargo total al régimen de Nicolás Maduro fue celebrado este martes por activistas venezolanos en Miami, quienes esperan que la medida ‘asfixie’ financieramente al gobierno de Venezuela y propicie la tan ansiada transición demócratica.

El decreto firmado el lunes prohíbe las operaciones con entidades del gobierno venezolano, incluyendo el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, así como cualquier individuo o agrupación controladas las mismas. También prohíbe la entrada a Estados Unidos de personas vinculadas con el régimen.

El presidente de la organización Venezolanos Americanos Independientes (IVAC, por sus sigls en inglés), Ernesto Ackerman, dijo que la medida frenará los negocios del régimen que le generan los recursos para financiar su permanencia en el poder, basada principalmente en la represión.

“La medida trancará a Maduro porque no puede hacer negocios con nadie en el mundo. Afecta al narcogobierno de Venezuela porque no tendrá dinero para los colectivos (paramilitares armados del régimen), para la represión y el amamento bélico. Son sumamente necesarias estas acciones”, dijo Ackerman a el Nuevo Herald.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

La decisión de Trump es más efectiva para todos los venezolanos que están sufriendo las consecuencias del “narcorégimen” dentro del país que, por ejemplo, un Estatus de Protección Temporal (TPS), que solo beneficiaría a 120,000 de sus compatriotas que se encuentran en EEUU, opinó Ackerman.

“Yo no estoy en desacuerdo con el TPS, que me parece excelente que se logre su aprobación para ayudar a los 120,000 venezolanos que se beneficiarían que ya están en EEUU, pero eso no ayuda en nada a los 30 millones de venezolanos que están sufriendo en Venezuela. Eso es un tema político de los demócratas para lograr votos”, señaló.

Consideró que los venezolanos-americanos deben concentrarse en seguir ejerciendo presión sobre la administración de Trump para que continue emitiendo medidas rigurosas contra Maduro hasta lograr que deje el poder para darle paso a una transición democrática.

El presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Colina, coincidió en decir que el embargo le quitará la posibilidad al régimen de hacer negocios en Estados Unidos y en otros países para seguir usurpando el poder.

“Me parece que es una medida apropiada porque el régimen no tendrá forma alguna de poder mantenerse y la corrupción y la compra de conciencia se le hará mucho mas difícil. Lo asfixiará financieramente”, dijo a el Nuevo Herald.

Colina subrayó que el embargo también impedirá a los llamados “boliburgueses” y “corruptos venezolanos que viven en Estados Unidos seguir realizando negocios fraudulentos con la tiranía en Venezuela”.

El activista reiteró que es una medida certera y espera que sea el preambulo de una “acción mucho más contundente que termine de sacar a Maduro del poder”.

Exhortó, además, a los países de la Comunidad Europea y otras naciones a tomar medidas similares a las de Trump en contra de Maduro.

Luis Corona, presidente de Venamérica, calificó de positiva la medida porque se enmarca en las acciones y propósitos que el gobierno interino del presidente Juan Guaidó adelanta para propiciar la salida de Maduro del poder.

“Lo considero positivo en el camino que estamos llevando adelante, se considera que es lo más beneficioso para el país y dada la reunión que se realiza en Lima creo que es muy oportuna [la medida] para despertar conciencia de la situación real del pueblo de Venezuela. El problema de Venezuela no se resuelve si no saliendo de la usurpación del poder”, dijo a el Nuevo Herald.

Para Beatrice Rangel, consultora internacional venezolana y directiva del Interamerican Institute for Democracy (IID), la medida es positiva y consideró que ayudará a la oposición en el diálogo que mantiene con el régimen.

“Creo que la medida está pensada para torcerle el pescuezo al gobierno porque lo más probable es que esté muy rígido en la mesa de negociación. Hay una negocación internacional, pero EEUU está dándole durísimo a Maduro para que termine de aceptar su salida del poder”, djijo Rangel.

La consultora, aunque está a favor del embargo al régimen, previno que podría afectar a los venezolanos ya agobiados por una hiperinflación que se espera llegue al 10,000,000 por ciento este año, la escasez de alimentos y medicinas y el suministro de electricidad.

Explicó que el dinero que circula en Venezuela proviene de los recursos que obtiene el régimen de algunos de los activos del Estado como el petróleo y el oro.

“Todo el dinero que circula en Venezuelaa lo tienen ellos y al dejar de circular acumulas deudas y se paraliza la economía. Al no poder tener apoyo dentro del sistema financiero, tendrán una parálisis total de la capacidad económica en Venezuela”, explicó.