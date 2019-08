A los 25 años mujer ganó más de $873,000 en 21 meses. Ahora deberá pasar años en una cárcel

Consejos para no ser víctima de un abogado ‘pirata’ Evite caer en manos de falsos asesores legales y en el popular fraude de notarios en el sur de la Florida. Up Next × SHARE COPY LINK Evite caer en manos de falsos asesores legales y en el popular fraude de notarios en el sur de la Florida.

Una mujer de Port St. Lucie utilizó estafa electrónica, falsificación y cuatro empleos en los departamentos de facturación de compañías de cuidado de salud para desviar pagos de seguros que sumaron $873,556 a cuentas bancarias que controlaba.

La semana pasada, tras admitir haber cometido los delitos de estafa electrónica, acceso a estafa de dispositivos y falsificación de títulos, Sabrinea Brooks fue sentenciada a cuatro años de privación de libertad en una prisión federal. Brooks, de 29 años, también deberá pagar $1,0712249 como indemnización.

Brooks demostró tener suficiente talento para realizar sus actividades delictivas toda vez que llevó a cabo la estafa electrónica y el acceso a estafa de dispositivos de forma simultánea desde junio del 2014 hasta abril de 2015, el mes en que cometió los tres delitos. Comenzó a cometer la estafa electrónica en mayo de 2014, dos meses antes de cumplir 24 años, según admitió.

Brooks trabajaba en Supportive Healthcare Services en el Condado Palm Beach, donde se encargaba del manejo de facturas de la firma Transformation Treatment Centers and Pinnacle Testing.

Brooks llamó a las compañías que fungían como agentes de compañías de seguros a terceros y logró apoderarse de los códigos de tratamiento, números de identificación y conexiones a páginas web de Transformation and Pinnacle.

El empleo que tenía le permitía crear nuevas cuentas y enviar pagos ACH a cuentas bancarias que manejaba. Luego, movía el dinero a otras cuentas bancarias que usaba.

Después que se fue de Supportive el 27 de agosto de 2014, y empezó a trabajar en Apex Billing el 13 de octubre de 2014, hizo lo mismo con pagos hechos a nombre de A Road to Recovery, Waters Edge Recovery y All In Solutions Counseling Center. Brooks dejó Apex el 7 de enero de 2015. Continuó con la estafa cuando trabajó en Dream Center for Recovery antes de irse el 20 abril de 2015, al cabo de dos meses.

El robo total de la estafa electrónica fue de $463,402.

Entretanto, in junio de 2014, Brooks comenzó a perpetrar otra estafa en la que trabajó hasta diciembre de 2015.

Brooks creó cuentas a nombre de Transformation and Pinnacle y las conectó con cuentas bancarias que usaba, entre ellas unas con los nombres de su hermano, de su madre y de un amigo. Con ello, Brooks ganó $57,632.

La última parada en la larga serie de estafas que perpetró Brooks la hizo en Wellness Center of Palm Beach, donde empezó a trabajar el 1ro. de abril de 2015. Con el tiempo, Wellness Center se percató de que faltaban algunos pagos de Blue Cross Blue Shield. Blue Cross encontró que los cheques se habían depositado en una cuenta comercial de SunTrust a nombre de “Wellness Center of Palm Beach Billing”, una cuenta que Brooks creó con la dirección de sus padres. La compañía existía en papel y estaba inscrita en el estado de la Florida con la dirección de Brooks y su hermana como la agente a cargo. El trabajo de Brooks le proporcionó acceso al correo electrónico de la compañía. En esta ocasión, logró hacerse de $352,521.