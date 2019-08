Perros atacan a dos hombres en el noroeste de Miami-Dade

Archivo.

Dos hombres fueron atacados por una pareja de perros en las primeras horas del miércoles.

El incidente ocurrió en la calle 52 y la 24 court del noroeste.

Uno de los hombres debió ser llevado a un hospital del área y el otro fue atendido por los rescatistas del Condado Miami-Dade en el lugar de los hechos. La llamada de emergencia se recibió poco antes de las 4 a.m.

Una de las dos víctimas, Frank Beaver, dijo que estaba caminando por la calle cuando los perros lo atacaron.

“Uno de los perros se paró y me miró”, le dijo Beaver al canal WSVN. “Empecé a gritar porque el perro se lanzó a correr hacia mí. Enseguida, el perro de color marrón me mordió en el tobillo. Di unos cuantos pasos hacia atrás hasta que me caí en el bordillo de la acera”.

Se cree que los perros son de razas mezcladas y uno de ellos fue devuelto a su dueño, reportó Local 10.