Aunque con críticas, todavía hay mucho amor por Trump in The Villages

De izquierda a derecha: Nancy Meyer, de 81 años; Paula Berman, de 71; Mirelle Freedman, de 75; Shelly Newman, de 68, y Jo Harper, de 75, juegan play mahjong el lunes 5 de agosto de 2019, en la sede de la campaña demócrata en Wildwood. Las mujeres viven en la comunidad de retirados The Villages, en el Condado Sumter. Tampa Bay Times

Las bolsas con los palos de golf ya estaban listas en los carritos al amanecer del martes, con la esperanza de jugar 18 hoyos antes que volviera a llover. Los vecinos se reunieron para la gran decisión del día: ¿Ir a Panera o el Starbucks al otro lado de la calle? Varias parejas paseaban con sus perros por la villa mientras las actualizaciones noticiosas de Fox News se escuchaban por altoparlantes colocados por encima de las aceras.

El sospechoso quizás escogió el Walmart porque a lo mejor tenía hambre.

El presidente sigue hablando duro sobre China.

A pesar de la división que tratan de sembrar sus opositores políticos, el presidente sigue tratando de unir al país.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

En otras partes de la Florida y el país, las masacres del fin de semana han provocado uno de los momentos más hostiles al presidente Donald Trump desde que asumió la presidencia. Los demócratas dicen que ha inspirado a los nacionalistas blancos y lo culpan de no hacer nada por restringir el acceso a las armas de fuego.

Pero en The Villages, una comunidad de 125,000 retirados al norte de Orlando, los partidarios de Trump sencillamente no prestaron mucha atención a las críticas. Además de distraerse jugando golf, pickleball y de respetar el lema local de “una fiesta todas las noches”, la vida en The Villages transcurre en medio de noticias constantes de corte conservador y de las decenas de miles de republicanos que respaldan al presidente.

“Quieren culparlo de todo”, dijo Jimmy Clements, quien se mudó en junio a The Villages procedente de Virginia, con su esposa, Sarah. “Ahora resulta que todo es su culpa. Según las noticias, él fue el que apretó el gatillo”.

Trump tenía programado hablar del Medicare el martes en The Villages pero pospuso la actividad después que jóvenes armados en El Paso y Dayton mataron a 31 personas. En su lugar, Trump preparaba visitar las dos ciudades al tiempo que seguía haciendo frente a las críticas de sus rivales demócratas.

Janet Brisky, de 70 años, y su esposo, Jack Brisky, de 71, llegan a un restaurante en Lake Sumter Landing, el 5 de agosto de 2019, en The Villages, en el Condado Sumter. DOUGLAS R. CLIFFORD Tampa Bay Times

Esos demócratas han calificado a Trump en los términos más duros que a cualquier presidente estadounidense en tiempos modernos. Joe Biden, ex vicepresidente y candidato demócrata a la Casa Blanca, acusó a Trump en Twitter de usar la presidencia “para alentar la supremacía blanca”. Varios han calificado a Trump inequívocamente un racista cuya retórica contra los inmigrantes indocumentados inspiró al agresor de El Paso a atacar a tiros a una multitud en un Walmart en la frontera con México.

A favor de Trump

Los leales a Trump en The Villages, seguidores de las noticias, están muy al tanto de estas críticas. Pero durante dos días de entrevistas aquí, ninguno reconoció que Trump haya errado de forma alguna o que deba cambiar.

¿Por qué no es suficiente denunciar el nacionalismo blanco? Quizás una nueva ley sobre las armas pueda ayudar, pero ¿cómo pueden confiar en que los demócratas no se propongan la eliminación de las armas? Si Trump es racista, ¿por qué el desempleo entre los negros es tan bajo?

Es la respuesta de los candidatos demócratas, no Trump, lo que está destruyendo la política en Estados Unidos, dicen, y se apresuran a culpar de las tragedias a los medios noticiosos nacionales, al Congreso, a los demócratas, pero no al presidente.

“No es lo que dice, es lo que hace”, afirmó Jack Brisky, de 71 años. “Mire lo que ha hecho por la comunidad afroamericana. [Trump] uno es un político, dice lo que piensa”.

Su hermano, Larry Brisky, se apresuró a agregar: “¿Cuántos presidentes hacen eso?”

Hay una razón por la que Trump quería venir a The Villages, y probablemente programa pronto una nueva visita. The Villages representa uno de los mayores bloques electorales partidarios de Trump en la Florida, un estado electoralmente indeciso que el presidente necesita ganar en los comicios de 2020. También tiene importancia política como el lugar visitado por candidatos republicanos ganadores desde que George W. Bush lo visitó en 2004.

Paraíso de retirados

The Villages es en realidad una colección de comunidades de retirados activos donde los residentes no pueden comprar a menos que tengan 55 años o más. La comunidad se asienta sobre tres plazas, donde todas las calles recuerdan localidades de los años 1960, y donde el alcohol y la música son cosa de todas las noches.

Como ha crecido rápidamente, The Villages ya abarca tres condados —Sumter, Marion y Lake— y las excavadoras amplían constantemente los límites de esta meca de retirados. Todos los meses se mudan al lugar unas 600 personas, y muchos cambian de inmediato su auto por un carrito de golf y se inscriben como republicanos para votar.

Mientras tanto, los urbanizadores de The Villages, una corporación que ha canalizado millones de dólares a candidatos republicanos, también ha construyó un imperio local de medios conservadores. Son propietarios de un dinámico periódico local, The Villages Daily Sun, y una estación de radio que se escucha en todas las plazas del lugar.

“Acaban de escuchar a los Bee Gees y ahora vamos con Fox News”, anuncia la estación, mientras un carrito de golf con la bandera confederada pasa por la plaza en Lake Sumter Landing. También hay un grupo llamado Villagers for Trump para complementar dos organizaciones republicanas locales.

El demócrata Robert Quigley protege de la lluvia un carrito de golf en Lake Sumter Landing, el 5 de agosto de 2019, en The Villages, en el Condado Sumter. DOUGLAS R. CLIFFORD Tampa Bay Times

Es un entorno en que muchos de los vecinos se hallan a gusto tras pasar sus años de trabajo en estados más fríos y demócratas. En un período de tres días este mes, varias personas se mudaron a The Villages procedentes de California, Colorado, Connecticut, Illinois, Pennsylvania, Nueva Jersey, Connecticut y Nueva York, según el centro de información.

Pat Tomallo llegó a The Villages hace un decenio después de vivir en Ohio y Baltimore, una ciudad que dijo adora, pero concuerda con Trump en que tiene problemas. A los 79 años, Tomallo vive ahora en una zona abrumadoramente republicana por primera vez en su vida.

“Conozco a muy pocas personas que sean demócratas”, dijo Tomallo cuando se dirigía a almorzar, en una silla de ruedas que empujaba su nieta, Kate.

Su esposo, Al Ruiz, dijo en la zona había un demócrata que jugaba golf con ellos, pero que no resistía las conversaciones de corte republicano.

“Dijo que odiaba a Trump y no lo vimos más”, dijo Ruiz.

Algunos demócratas

El Partido Demócrata está activo en The Villages y a veces atrae a cientos de personas a sus reuniones. El año pasado, Andrew Gillum se ufanó de reunir a una buena cantidad de vecinos de The Villages antes de ganar la nominación demócrata a la gobernación de la Florida.

“Si algunos de los principales candidatos demócratas hubieran trabajado tan duro como nosotros, hoy Gillum sería el gobernador”, dijo Chris Stanley, jefa del Club Demócrata de The Villages.

Los demócratas habían esperado que para ahora una nueva generación de retirados trajera políticas más moderadas. Pero los nuevos vecinos han consolidado una zona metropolitana de crecimiento rápido en un bastión republicano que sirve para contener la ola de millennials y minorías que se están mudando a las ciudades grandes. En el Condado Sumter Trump ganó 70 por ciento de los votos en 2016. De cara a los comicios de 2020, ya hay 30,000 republicanos más inscritos que demócratas.

Por su parte, los demócratas dicen que sobreviven evitando los debates políticos, incluso mientras expresan alarma de que sus vecinos republicanos no están dispuestos a criticar a Trump por el papel que dicen ha jugado claramente en las masacres recientes.

“Yo no discuto. No tengo pegatinas de Joe Biden”, dijo Robert Quigley, quien se estableció en The Villages procedente de Pennsylvania, mientras se bajaba de su carrito de golf, con un puro en la mano. “Sencillamente no me meto en eso”.