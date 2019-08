Empresa de Florida ofrece ‘Cafecito con Calma’: un cafecito cubano con CBD

Una planta de marihuana utilizada en la producción de CBD. Foto de archivo. The Wichita Eagle

El famoso cafecito cubano es algo que no puede faltar en la mayoría de las oficinas y cafeterías del sur de la Florida.

Aunque es conocido por su sabor fuerte, dulce y por proveer un golpe de energía casi instantáneo, el cafecito cubano ahora vendrá con un nuevo toque, que, tal vez, le hará bajar la intensidad.

Se trata del ‘cafecito con calma’, que se parece al típico expresso estilo cubano, pero está infundido con cannabidiol (CBD), compuesto que se encuentra en la flor del cannabis. El producto fue creado por Coldfire Roasters, empresa basada en Tampa que anteriormente vendía café molido y ahora vende café con CBD, reportó el Miami New Times.

El cafecito está disponible en forma de ‘K-Cups’ —los shots de café utilizados en las máquinas Keurig— y cada paquete vale $19.99.

Los paquetes contienen seis K-Cups individuales, cada uno portando 10 miligramos de CBD, y son descritos como “audaces y potentes”, con un “superaroma” y un fuerte sabor con “tonos ricos y terrosos”.

Según Coldfire Roasters, cada ración del cafecito aporta una taza con la proporción perfecta entre cafeína y CBD, para que las personas obtengan “el máximo beneficio de cada elemento”.

Además, afirman que el CBD “puede reducir la ansiedad y el estrés, ayudando a regular el estado de ánimo de la persona, calmando los efectos de la cafeína de manera efectiva sin cancelar sus beneficios”.

El CBD es uno de los más de 100 fitocannabinoides que se encuentran tanto en la marihuana como en el cáñamo. Al contrario del tetrahidrocannabinol (THC) —el componente que causa el efecto “high” de la droga— el CBD no es psicoactivo y no se ha demostrado que cause dependencia, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés).

Como las tostadas con aguacate y el aceite de coco en su tiempo, el CBD se ha convertido en el objeto de la última moda, y hoy en día se encuentra en casi todo tipo de producto, desde cremas corporales y shampoos hasta maquillaje, y ahora cafecitos. Su popularidad se debe en gran medida a su propiedad antiinflamatoria y su capacidad de reducir el dolor crónico, según un artículo de Medical News Today, un portal para noticias sobre la salud.