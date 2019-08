‘Un sueño hecho realidad’: recogerán juguetes en Miami para niños hondureños de La Ceiba

Recolección de juguetes para el dia del niño en Honduras Con el motivo de festejar el Día del Niño en Honduras, el periodista, Axel Turcios, ha organizado una recolección de juguetes el domingo 11 de agosto de 2 a 7 p.m. en el restaurante Coco Baleadas, ubicado en 1721 Coral Way, Miami 33145. Up Next × SHARE COPY LINK Con el motivo de festejar el Día del Niño en Honduras, el periodista, Axel Turcios, ha organizado una recolección de juguetes el domingo 11 de agosto de 2 a 7 p.m. en el restaurante Coco Baleadas, ubicado en 1721 Coral Way, Miami 33145.

Durante más de una década las caras felices de niños disfrutando de sus juguetes han llenado los sueños de Axel Turcios, periodista de televisión en Miami.

Desde hace 13 años, cuando Turcios emigró de su natal Honduras hacia Estados Unidos, el periodista se propuso volver a su país solo y cuando pudiese regresar cargando un poco de alegría para los niños de su comunidad en La Ceiba.

“Yo viví en esa comunidad, viví esa pobreza. No he regresado a mi país y no lo he hecho porque la última vez quedé bastante conmovido y bastante triste con lo que ví, específicamente en esa comunidad con estos pequeños. El día que yo regrese a Honduras, quiero regresar y aprovechar para llevarles un poco de felicidad”, dijo Turcios.

Es dado a este anhelo, el de poder contribuir a los más pequeños de su comunidad, que Turcios ha decidido organizar una recolección de juguetes el domingo 11 de agosto, de 2 a 7 p.m., en el restaurante Coco Baleadas, ubicado en 1721 Coral Way, en Miami.

El objetivo de este evento es llevar juguetes, que pueden ser tanto nuevos como usados —con tal de que esten en buenas condiciones—, a los niños de una comunidad en La Ceiba que provienen de familias de escasos recursos, para que puedan festejar el Día del Niño, que se celebra todos los años en Honduras el 10 de septiembre.

“Estos son niños bastante pobres, bastante desfavorecidos, que en su vida se imaginan que van a tener un juguete. Los papás con mucho sacrificio les dan de comer una vez al día, entonces mucho menos van a tener para comprarles un juguete”, dijo Turcios.

Además, el periodista asegura que más allá de brindar entretenimiento, los juguetes les brindan importantes beneficios a los niños, especialmente para su desarrollo.

“Está probado científicamente que un juguete, además de darle felicidad a un pequeño, lo ayuda con el desarrollo educativo y cognitivo, lo motiva, le da inspiración, lo ayuda con la creatividad”, dijo Turcios.

De hecho, Kathleen Alfano Ph.D., antigua directora de investigaciones infantiles en Fisher-Price, escribió un artículo publicado en la página web de esta compañía donde explica que jugar les permite a los niños convivir, resolver conflictos, practicar el habla y desarrollar sus habilidades motoras, creatividad, independencia y autoestima.

Buscando proveer estos beneficios a los niños, los juguetes recogidos serán entregados personalmente por Turcios el día 12 de septiembre a los aproximadamente 150 pequeños que habitan en el vecindario.

Esta iniciativa, llamada #ToyConHonduras en las redes, es el producto de una inmensa colaboración entre organizaciones y negocios que han decidido apoyar, dijo Turcios.

Organizaciones sin fines de lucro como Young Dreams Community Outreach y Organización Amparo, así como la Fundación Girasol y políticos como el alcalde de Miami, Francis Suárez, y el comisionado Wilfredo “Willy” Gort se han comprometido con donar juguetes.

Asimismo, DJ Mcknight llenará el evento de música y Eliseo Rodríguez, de Event Factor, montará un photo booth, o cabina de fotos, para que los participantes puedan llevarse las memorias de una jornada dedicada a la felicidad de los niños.

Turcios expresó además un gran agradecimiento a Karla Martínez, dueña de Coco Baleadas, donde se llevará a cabo la recolección, y a Cynthia Miranda, dueña de la empresa Mahomi Cargo Express, que se comprometió a hacer llegar los juguetes a Honduras de forma gratuita.

Para el periodista, conmovido con la situación de los pequeños por haber vivido la misma experiencia, este sueño por cumplirse está engranado por las enseñanzas que sus padres, y en especial su madre, le inculcaron desde joven.

“Para un niño que vivió en una casa de madera, poder regresarle un poquito a estos pequeños que viven ahora allá significa bastante y es muy importante y especial para mí. Esto es algo que traigo de mis padres. Mi mamá me enseñó que uno tiene que dar de lo poco que tiene, no de lo mucho que le sobra”, dijo Turcios.

En caso de no poder asistir al evento, Turcios explicó que igualmente se podía participar al llevar las donaciones a Coco Baleadas o comunicándose directamente con él al teléfono (305) 490-6891.