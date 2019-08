¿Cuánto recibiré si califico para la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)?

María del Carmen Ortega

¿Cuánto recibiré si califico para los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)?

J. Pérez, Pembroke Pines

El monto de su beneficio de SSI depende de dónde viva y de cuántos ingresos tenga. El pago máximo de SSI varía a nivel nacional. Para 2019, el pago federal máximo de SSI para una persona elegible es de $771 al mes y de $1,157 al mes para una pareja elegible. Sin embargo, muchos estados agregan dinero al pago básico. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/ssi .

Recientemente me jubilé y me acerco a la edad en que puedo comenzar a recibir Medicare. ¿Cuál es la prima mensual de Medicare Parte B?

C. Valdés, Miami

En 2019, la prima estándar de la Parte B de Medicare para el seguro médico es de $135.50 por mes. Algunas personas con ingresos más altos deben pagar una prima mensual más alta por su cobertura de Medicare. Puede obtener detalles en www.medicare.gov o llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) (TTY 1-877-486-2048).

¿Puedo negarme a dar mi número de Seguro Social a una empresa privada?

K. Peña, Miramar

Sí, puede negarse a divulgar su número de Seguro Social, y debe tener cuidado al dar su número. Pero, tenga en cuenta que la persona que solicita su número puede rechazar los servicios si usted no lo brinda. Los negocios, bancos, escuelas, agencias privadas, etc., son libres de solicitar el número de alguien y usarlo para cualquier propósito que no viole una ley federal o estatal. Para obtener más información sobre su número de Seguro Social, visite www.socialsecurity.gov/ssnumber.

¿Cómo puedo protegerme contra el robo de identidad?

M. Arias, Kendall

Primero, no lleve su tarjeta de Seguro Social con usted. Téngala en casa con sus otros papeles importantes. En segundo lugar, no dé fácilmente su número de Seguro Social. Si bien muchos bancos, escuelas, médicos, propietarios y otros solicitarán su número, es su decisión si lo proporciona. Pregunte si hay alguna otra manera de identificarlo en sus registros.

Si usted es víctima de robo de identidad, debe informarlo de inmediato. Para informar sobre el robo de identidad, el fraude o el uso indebido de su número de Seguro Social, la Comisión Federal de Comercio (FTC) (la agencia de protección al consumidor de la nación) le recomienda:

• Coloque una alerta de fraude en su archivo de crédito poniéndose en contacto con una de las siguientes compañías (la compañía con la que se comunique debe comunicarse con las otras dos, que luego colocarán alertas en sus informes): Equifax, 1-800-525-6285; o Unión Trans, 1-800-680-7289; o Experian, 1-888-397-3742.

• Revise su informe de crédito para las consultas de compañías con las que no se ha contactado, las cuentas que no abrió y las deudas en sus cuentas que no puede explicar;

• Cierre cualquier cuenta que sepa, o crea, que haya sido manipulada o abierta de manera fraudulenta;

• Presente un informe a la policía local o a la policía en la comunidad donde ocurrió el robo de identidad; y

• Presente una queja ante la FTC al 1-877-438-4338 (TTY 1-866-653-4261).