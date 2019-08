Persisten las acusaciones contra poderosos amigos de Jeffrey Epstein a pesar de su muerte

Geoffrey Berman, fiscal de EEUU del Distrito Sur de Nueva York, anuncia el 8 de julio de 2019 que Jeffrey Epstein fue acusado de tráfico sexual de niñas en Manhattan y Palm Beach, Florida. emichot@miamiherald.com

La muerte repentina del multimillonario Jeffrey Epstein el sábado deja cabos sueltos, hoy día poco probable que se resuelvan, en la investigación sobre la red de tráfico sexual que supuestamente él dirigió con la ayuda de asociados, incluida la miembro de la alta sociedad británica Ghislaine Maxwell.

Incluso antes de su muerte, con Epstein tras las rejas durante el último mes, parte del enfoque de la investigación se había trasladado a otras personas que sabían o posiblemente participaban en la explotación de niñas y mujeres menores de edad. Epstein viajó por el mundo, a menudo con un séquito de mujeres jóvenes, y mantuvo hogares en Palm Beach, Manhattan, París, Nuevo México y en su isla privada en el Caribe.

El círculo social y político de Epstein incluyó a los mejores científicos, políticos y líderes del mundo. Ahora ellos son parte del escándalo cada vez mayor sobre un caso de tráfico sexual que ya tumbó la carrera de Alexander Acosta, secretario de Trabajo del presidente Trump, quien renunció en julio por su controvertido manejo del caso penal de Epstein cuando era un fiscal federal en 2008.

Algunos de los amigos de Epstein ahora están lidiando con acusaciones no comprobadas de haber tenido relaciones sexuales con una o más de las niñas y mujeres jóvenes que el administrador de dinero multimillonario preparó y entrenó como parte de su supuesta operación de tráfico sexual. Las acusaciones fueron recogidas en breves referencias y notas a pie de página en miles de páginas de registros judiciales revelados el viernes de una demanda presentada por la autodescrita esclava sexual de Epstein, Virginia Roberts Giuffre, en 2015.

Giuffre demandó a Ghislaine Maxwell en 2015 por difamación después de que Maxwell emitiera una serie de declaraciones públicas que la etiquetaban de mentirosa. En 2011, Giuffre le dijo al Daily Mail que Epstein y Maxwell abusaron sexualmente de ella y la llevaron a otros empresarios, políticos, académicos y líderes mundiales adinerados cuando tenía 17 años.

La evidencia en el caso civil federal originalmente se archivó bajo sello, pero el tribunal la reveló el viernes a raíz de una demanda presentada por el Miami Herald y otras organizaciones de noticias que se unieron al caso. Otras dos partes, el ex abogado de Epstein, Alan Dershowitz, y el bloguero de medios sociales Michael Cernovich, también formaron parte de un esfuerzo por revelar al menos algunos de los documentos de la corte.

En la demanda, Giuffre afirmó que se vio obligada a tener relaciones sexuales con una “gran cantidad de personas”, algunas de las cuales no habían sido nombradas previamente, incluido el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson; el ex senador estadounidense George Mitchell; el magnate de hoteles Hyatt, Tom Pritzker; el gerente de fondos de cobertura Glenn Dubin; el fallecido científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Marvin Minsky; el agente de modelos Jean-Luc Brunel; Dershowitz; el príncipe Andrew; otro príncipe no identificado, más “un conocido primer ministro”.

Las acusaciones han sido negadas universalmente, incluso el viernes cuando se publicaron los registros.

Algunos de los hombres, como Richardson, habían aceptado contribuciones políticas de Epstein, quien inicialmente escapó de los cargos federales en el caso en 2008.

Giuffre también testificó que el presidente Donald Trump y el ex presidente Bill Clinton eran amigos de Epstein, aunque no los acusó de abuso sexual o comportamiento inapropiado. Clinton una vez “coqueteó” con ella, dijo Giuffre, pero Trump no lo hizo.

La muerte de Epstein se produjo antes del descubrimiento en el último caso de tráfico sexual presentado contra él en Nueva York, donde cualquiera de los hombres nombrados por Giuffre podría, posiblemente, haber sido convocado para comparecer como testigos.

Maxwell reclutó a Giuffre en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, donde trabajó a tiempo parcial como asistente de spa en el 2000. Giuffre afirmó que, cuando cumplió 17 años, estaba sentada en el spa leyendo cuando Maxwell se acercó a ella, pidiéndole que trabaje como masajista personal para Epstein, según los registros judiciales.

Giuffre tenía un pasado personal terrible. A los 13 años, mucho antes de conocer a Epstein, se había escapado de su casa y fue ofrecida sexualmente a pedófilos en las calles del sur de Florida. Ella dice que estaba entusiasmada con la posibilidad de viajar y aprender una carrera, por lo que aceptó con entusiasmo la oferta y comenzó a trabajar casi de inmediato. No tenía idea del abuso que la esperaba.

Giuffre, que hizo pública sus acusaciones en 2011, se equivocó inicialmente sobre el año en que conoció a Epstein, recordando incorrectamente que era un año más joven en ese momento. Posteriormente, se enteró a través de los registros oficiales de empleo del club que su cronograma estaba equivocado, según los registros. Maxwell señaló la inconsistencia en su defensa, algo que los abogados de Giuffre se burlaron en los documentos de la corte como la defensa de “sí, soy un traficante de sexo, pero solo de chicas de 16 años”.

Giuffre y Maxwell, quien no ha sido acusada penalmente, resolvieron el caso en 2017 poco después de que el juez federal rechazara la moción de Maxwell para un juicio sumario. Pero el mismo juez había acordado sellar casi todo el archivo, dejando preguntas persistentes sobre si Maxwell y Epstein habían estado involucrados en una operación internacional de tráfico sexual.

Maxwell, en una declaración, negó enfáticamente todas las acusaciones de que ella adquirió niñas o mujeres jóvenes para Epstein, y dijo que apenas recordaba a Giuffre. En un momento durante la deposición, Maxwell golpeó su puño sobre una mesa con ira por la demanda, luego se disculpó y recuperó la compostura.

Todos los hombres con los que supuestamente Giuffre fue preparada para tener relaciones sexuales y cuyos nombres aparecieron en los documentos recientemente publicados han negado el relato de Giuffre, y muchos dijeron que nunca habían conocido a Giuffre, quien cumplió 36 años el pasado viernes. Sus afirmaciones fueron centrales en el caso contra Epstein, quien fue arrestado en julio y acusado de tráfico sexual de niñas en Nueva York.

Uno de los hombres, Brunel, el reclutador de modelos de Miami, demandó a Epstein en 2015, alegando que la publicidad sobre el caso de Epstein dañó su reputación y sus negocios. Según la denuncia de 2015, la condena original de Epstein, que cumplió 13 meses de cárcel hace 10 años después de declararse culpable de cargos menores de solicitar prostitutas, le costó a Brunel $10 millones en ganancias potenciales cuando estaba “ampliamente implicado en los medios como” vinculado “a Epstein”. En ese momento, Brunel afirmó que todas las conexiones implícitas con la operación de tráfico sexual de Epstein eran" historias falsas ".

Sin embargo, las exhibiciones en los documentos revelados el viernes sugieren que Brunel participó en la explotación de Epstein de mujeres menores de edad. Las copias de un bloc de mensajes, donde supuestamente Maxwell y otros escribieron mensajes que le dejaron al multimillonario, incluyeron dos de Brunel.

Un mensaje dejado para Epstein de Brunel decía: “Él [Brunel] tiene un maestro para que te enseñe a hablar ruso. Ella tiene 2X8 años, no es rubia. Las lecciones son gratuitas y puedes tener tu primer día hoy si llamas”. Según el registro, “2X8” es una referencia a un joven de 16 años.

Los abogados de Brunel no respondieron a la solicitud de comentarios del Herald.

La gran cantidad de valiosos documentos también proporcionan más información sobre las acusaciones de que Epstein y Maxwell proporcionaron niñas menores de edad al Príncipe Andrew, Andrew Albert Christian Edward, duque de York. Según Giuffre, Maxwell estaba actuando como una “madama” para Epstein cuando supuestamente le pidió a Giuffre que tuviera relaciones sexuales con el príncipe Andrew en el apartamento de Maxwell en Londres. Giuffre dijo que tuvo relaciones sexuales con el príncipe en tres “ubicaciones geográficas” separadas.

En una declaración jurada, el abogado de Maxwell, Philip Barden, calificó la afirmación de Giuffre de que tuvo relaciones sexuales con Andrew en Londres como una de las “mentiras obvias” de Giuffre, en parte porque “el sexo ocurrió en lo que solo puede describirse como una bañera muy pequeña, demasiado pequeña para que un hombre del tamaño del Príncipe Andrew disfrute de un baño, mucho menos tener sexo”.

En una fotografía tomada en el departamento de Londres en ese momento, la mano de Andrew está alrededor de la cintura descubierta de Giuffre, mientras posaba con Giuffre, que llevaba una minúscula camiseta sin mangas con tirantes delgados. Barden no explicó la foto.

Durante otro supuesto encuentro con el príncipe en el departamento de Nueva York de Epstein, Andrew, Maxwell y Giuffre se unieron a Johanna Sjoberg, otra mujer que afirmó que Maxwell la había reclutado. Según el testimonio de Sjoberg, esa noche Maxwell sacó una marioneta del Príncipe Andrew, que le dio a Giuffre, y luego colocó la mano de la marioneta en el pecho del adolescente. Sjoberg, que tenía más de 18 años, dijo que estaba sentada en el regazo de Andrew.

“Tomaron las manos de la marioneta y la pusieron en el pecho de Virginia, y Andrew puso la suya en el mío”, dijo Sjoberg.

Una foto fue tomada, dijo, aunque Sjoberg agregó que nunca vio una copia de ella.

Pocos detalles se incluyen en la acusación contra Richardson, el ex gobernador de Nuevo México, un ex candidato presidencial demócrata, aparte de decir que “Maxwell dirigió” a Giuffre a tener relaciones sexuales con Richardson. Richardson negó las acusaciones a través de una portavoz.

“Estas acusaciones e inferencias son completamente falsas”, dijo la portavoz Madeleine Mahony en una declaración escrita. “El gobernador Richardson nunca ha sido contactado por ninguna de las partes con respecto a esta demanda. Para ser claros, en las limitadas interacciones del gobernador Richardson con el señor Epstein, nunca lo vio en presencia de niñas jóvenes o menores de edad. El gobernador Richardson nunca ha estado en la residencia del señor Epstein en las Islas Vírgenes. El gobernador Richardson nunca ha conocido a la señorita. Giuffre”.

También nombraron a Minsky, el difunto científico cognitivo y cofundador del laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, y Mitchell, ex senador de Maine y el ex líder de la mayoría del Senado.

En una declaración al diario Portland Press Herald de Maine, Mitchell negó las acusaciones.

“Nunca he conocido, hablado o tenido contacto con la Sra. Giuffre”, dijo Mitchell al Press Herald. “En mis contactos con el Sr. Epstein nunca observé ni sospeché ninguna conducta inapropiada con niñas menores de edad. Solo supe de sus acciones cuando fueron informadas en los medios relacionadas con su enjuiciamiento en Florida. No hemos tenido más contacto”.

En 2008, la revista Time mencionó a Mitchell como una de las 100 personas más poderosas del mundo.

Minsky murió en enero de 2016. Representantes de su patrimonio no han publicado ninguna declaración sobre las acusaciones.

Giuffre dijo que el primer hombre poderoso con el que Epstein le ordenó tener relaciones sexuales fue el magnate de fondos de cobertura Dubin, quien está casado con Eva Andersson Dubin, la ex novia de Epstein. El antiguo hombre de mantenimiento de Dubin, Rinaldo Rizzo, alegó que una niña sueca de 15 años que trabajaba para Dubin y su esposa regresó visiblemente afectada de la isla privada de Epstein. Rizzo testificó que la niña explicó en medio de las lágrimas que Maxwell la amenazó cuando se negó a tener relaciones sexuales con Epstein. Ella afirmó que su pasaporte fue tomado por Sarah Kellen, otra mujer que trabajaba para Epstein.

Un portavoz de los Dubins emitió la siguiente declaración:

“Glenn y Eva Dubin están indignados por las acusaciones en los registros judiciales revelados, que son demostrablemente falsos y difamatorios. Los Dubin tienen registros de vuelo y otras pruebas que refutan definitivamente que tales eventos ocurrieron”, dijo el portavoz, Devin Broda.

Pritzker de la cadena hotelera Hyatt fue mencionado por su nombre solo una vez en una nota al pie; sin embargo, los registros incluyeron repetidas menciones de la acusación de Giuffre de que había sido enviada al extranjero para “tener relaciones sexuales con el dueño de una gran cadena de hoteles”.

En los documentos de la corte, Giuffre alega que Maxwell arregló para que ella estuviera con el dueño de la cadena hotelera una vez en Francia, “casi al mismo tiempo que Naomi Campbell tenía una fiesta de cumpleaños”.

Ella dijo que tuvieron relaciones sexuales en una cabaña que era parte de un hotel, y que Epstein y Maxwell se quedaron allí en ese momento.

Un portavoz del Hyatt no respondió de inmediato la solicitud de comentarios del Herald.