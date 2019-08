Soluciones ‘milagrosas’ equivalen a tomar cloro, según FDA

Según FDA, el consumo de las llamadas “soluciones minerales milagrosas” (MMS) equivale a la ingesta de blanqueador de ropa. La agencia emitió una advertencia sobre el consumo de estas sustancias, ya que no son regulas ni aprobadas por FDA y pueden causar efectos nocivos para la salud. US Food and Drug Administration

En un mundo de dietas rápidas y productos no regulados que prometen curar enfermedades, pareciera que las personas harían cualquier cosa por mejorar su salud, incluso cuando estas ‘soluciones mágicas’ realmente presentan un riesgo.

Desde beber orina hasta tomar soluciones de clorato de sodio, existen tratamientos heterodoxos que aseguran beneficiar al cuerpo humano, curando desde los fastidiosos dolores de cabeza y acné hasta dolencias temibles como el cáncer y SIDA.

Últimamente, las personas están confiando en las “Soluciones Minerales Milagrosas” (MMS, por sus siglas en inglés) para curar el autismo, cáncer, hepatitis, SIDA, gripe y otra miríada de enfermedades, y la Administración de Alimentos y Enfermedades de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido una advertencia sobre este fenómeno, reportó CNN .

En un comunicado publicado el 12 de agosto, FDA notifica que estos productos —también bajo los nombres de Protocolo de Dióxido de Cloro y Solución de Purificación de Agua (WPS, por sus siglas en inglés)— han causado “efectos secundarios y potencialmente fatales en personas”.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Además, explica que, a pesar de que estas ‘soluciones milagrosas’ son promovidas activamente en las redes sociales, no han sido aprobadas ni reguladas por FDA.

En la página web de MMS Drops, vendedor de esta solución, el producto es descrito como “un oxidante químico único que tiene la capacidad de ingresar al agua, y mata a los patógenos que causan enfermedades y no toca absolutamente nada más”.

Dichas soluciones MMS consisten en una disolución de 28 por ciento clorato de sodio destilado en agua y, para consumirlas, se deben mezclar con acido citrico, como el que se encuentra en el jugo de limón.

Sin embargo, el comunicado de FDA explica que al ser mezclada, la solución se convierte en dióxido de cloro, haciéndolo equivalente a beber blanqueador, según FDA.

“Miracle Mineral Solution y productos similares no están aprobados por la FDA, e ingerir estos productos es lo mismo que tomar blanqueador de ropa. Los consumidores no deben usar estos productos, y los padres no deben dar estos productos a sus hijos por ningún motivo”, dijo en el comunicado el comisionado de FDA, Ned Sharpless, M.D.

El clorato de sodio es un químico industrial que es utilizado como pesticida y para la fractura hidráulica y los tratamientos de aguas residuales. FDA comunicó que no está consciente de alguna evidencia científica que demuestre la abundancia de beneficios, seguridad y efectividad brindados por el consumo de este compuesto.

A pesar de que MMS es promovido por ser “antimicrobial, antiviral y antibacterial”, FDA insiste que efectos secundarios como vómitos severos, diarrea severa, deshidratación, presión arterial baja e insuficiencia hepática aguda han sido presentados en personas después de ingerir MMS.

Estos casos han sido registrados desde hace unos años. Incluso, en el 2010, FDA emitió su primera advertencia acerca de los peligros relacionados con el uso de estas soluciones.

En vista de nuevos reportes de personas afectadas por este remedio nocivo, la agencia federal ha decidido emitir un nuevo aviso.

Sin importar estas advertencias, el producto ha aparecido tanto en Estados Unidos como en el extranjero, y los videos que promueven la cura “milagrosa” se han visto millones de veces en YouTube, informó Business Insider .

De hecho, una madre de Kansas compartió publicaciones en las redes sociales sobre cómo estaba alimentando una versión del remedio a sus hijos adultos para curar su autismo, informó NBC .

En julio, The Guardian reportó que un hombre británico fue acusado de dar la solución a aldeanos pobres en Uganda como una cura para el cáncer, la malaria o el VIH, explicando que la “cura milagrosa” se vendió a unas 50,000 personas en el país de África Oriental.

El portavoz de la policía de Uganda, Fred Enanga, dijo que el hombre británico y tres ugandeses “fueron acusados de llevar a cabo ensayos clínicos ilegales y de suministrar drogas impuras”, según The Guardian.

Occidental Chemical Corporation, subsidiaria de Occidental Petroleum, compañía petrolera basada en Texas, es el mayor productor de clorato de sodio en Norteamérica. El 2018, publicó una guía sobre la salud y la seguridad que se debe tener cuando se entra en contacto con esta solución química.

Según esta guía , en caso de tragar clorato de sodio, se debe tomar agua inmediatamente después, llamar a un doctor o un centro para el control del veneno y no inducir el vómito a menos de que un especialista lo recomiende.

Por su parte, FDA recomienda a las personas que hayan experimentado un efecto adverso en la salud después de ingerir este producto buscar atención médica inmediata.