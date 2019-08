Una nueva escuela argentina en Miami quiere ayudar a los niños a ser bilingües perfectos

Un colegio nuevo abrirá sus puertas en Miami este año: la escuela argentina. Miami Herald File

Creciendo en Nueva York en los años 80, Natalia Barilaro hacía un recorrido en auto de 40 minutos, todos los sábados, para ir de su casa en Long Island a una escuela secundaria en Queens. Allí asistía a la escuela argentina local, un programa académico que le enseñaba el idioma y la cultura de la tierra natal de sus padres.

“Yo mira que mucho el colegio no me va”, se ríe Barilaro. “Sin embargo iba feliz todos los sábados. Me re gustó la experiencia, al nivel social y al nivel educativo. Hasta el día de hoy tengo muy buenos recuerdos y tengo muy buenas amigas que me hice también”.

Barilaro fue a la escuela argentina de Nueva York del primer al séptimo grado. Se acuerda haber tomado clases de lengua, historia, geografía, y dictados dos veces al mes.

“También teníamos actos para las festividades nacionales argentinas”, agrega. “Tenías que ir con la ropa típica y todo”.

Desde entonces Barilaro se mudó a Aventura, donde está criando sus dos hijos, de seis y nueve años. Pronto, ellos también pasarán tiempo sentados en el asiento trasero del auto los sábados, ya que, a partir de octubre, una escuela argentina va a abrir sus puertas en Miami. Es un proyecto avalado por el Consulado Argentino en Miami, en asociación con la Cancillería y el Ministerio de Educación de la República Argentina.

“Cuando me enteré pegué un grito en el cielo”, dijo Barilaro.

La escuela argentina va a ser un programa académico privado y complementario a la enseñanza americana. Las clases se llevarán a cabo en español los sábados de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y abarcarán lengua, literatura, historia, geografía y educación cívica. Serán dirigidas por maestros con credenciales de enseñanza argentinos, y se llevarán a cabo en el North Campus del Miami Dade College. En el primer año, la escuela dará la bienvenida a estudiantes de tres a doce años (desde jardín de infantes hasta sexto grado), sea cual sea su país de origen. Se está preparando un programa de escuela secundaria para los años venideros.

Entre los objetivos principales de la escuela argentina, que se forma como una ONG, será asegurarse de que los estudiantes logren tener, como lo expresó el equipo de liderazgo de la escuela, “un dominio absoluto del español”.

Según Romina Aguirre Martínez, vicedirectora académica, eso es algo que la comunidad ha estado anhelando.

“Estuvimos haciendo investigaciones, estuvimos viendo la población argentina, viendo la población latinoamericana, y hemos hablado con muchas familias y nos han contado que actualmente los niños a veces se rehúsan a hablar el español, y los padres no quieren que pierdan ni el español ni la cultura”, dijo Aguirre Martínez. “Así que eso es un gran valor que las familias encuentran en esta escuela. Hablar en español y tener un grupo de amigos todos los sábados en el cual puedan conversar, disfrutar y divertirse en español”.

Los datos muestran que existe una necesidad entre las familias hispanas para ese tipo de propuesta.

A nivel nacional, según el Pew Research Center, los niños inmigrantes tienden a convertirse en bilingües que prefieren el inglés de manera abrumadora. Esa es una tendencia que es válida en el sur de la Florida, a pesar de que el área metropolitana de Miami continúe liderando todas las demás áreas metropolitanas en el país cuando se trata del uso del español en el hogar. Eso ayuda a explicar por qué la ciudad, por ejemplo, tiene dificultades al encontrar suficientes maestros de habla hispana para las escuelas secundarias públicas.

Para Barilaro, la perspectiva de perfeccionar el bilingüismo de sus hijos es una gran razón por la que está entusiasmada con la escuela.

“Nosotros los criamos re contra argentinos a los dos, entonces tienen las raíces muy incorporadas, las costumbres, la cultura. [...] Solamente les faltaría el tema de escribir y leer. Eso sería una ayuda buenísima”, dijo.

La escuela argentina de Miami será la séptima escuela de este tipo en todo el mundo, uniéndose a otras en este país en lugares como Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C. Muchas de esas escuelas se han convertido en instituciones en su comunidad local (la escuela de D.C. cumplió 50 años este año). Lo que hará que la escuela de Miami se destaque del resto será un énfasis en el arte.

“Esa es la diferencia que vamos a tener nosotros. [...] Todo nuestro contenido va a estar atravesado por el arte en todas sus ramas”, dijo Aguirre Martinez. “La idea es que la experiencia de ir a la escuela argentina no sea simplemente ir a adquirir conocimiento sino que puedan expresarse y utilizar el arte para aprender”.

A pesar de que los más de 60,000 argentinos que viven en el sur de Florida serán la prime target de la escuela argentina —todos los títulos que los alumnos obtendrán en la escuela serán reconocidos por el Ministerio de Educación de Argentina— el equipo detrás del proyecto dice que todas las demás familias latinas también serán bienvenidas.

“El proyecto es una escuela inclusiva que no sea solo para argentinos sino también para todos los latinos que quieran acercarse,” dijo Silvia Rech, directora académica. “Es una escuela donde vamos a enseñar todo en español. Vamos a compartir el idioma y la cultura argentina y también de latinoamérica por supuesto.”

Rech cree que lo que su equipo ha creado puede llegar a significar mucho para la comunidad.

“Tiene un componente emotivo muy grande que tiene que ver con volver a las raíces, volver a las tradiciones, a toda nuestra cultura [...], a todo lo que tiene que ver con lo que nos caracteriza como argentinos y como latinos”.

Añadió Aguirre Martinez: “Estamos muy emocionados. Consideramos que abrir una escuela, en cualquier lugar que se abra, es lo mejor que nos puede pasar como comunidad”.

Para familias interesadas en la escuela argentina, la fecha límite de inscripción es el 1 de octubre (las clases comienzan el 12 de octubre). No hay exámenes de ingreso. Para obtener más información sobre la escuela, incluidas las tarifas mensuales, visite www.escuelamia.org.