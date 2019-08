Divulgan video de hombre que quería romper récord con tiroteo que dejara ’100 muertos’

Tristan Scott Wix Departamento de Policía de Volusia

Tristan Scott Wix estaba calmado y sonriente cuando varios policías lo detuvieron en el estacionamiento de una tienda Winn-Dixie en Daytona Beach, Florida, luego de que su ex novia alertara a las autoridades de que el hombre le envió mensajes en los que amenazaba con buscar un récord mundial disparando a larga distancia y aspiraba a matar unas 100 personas.

En el video divulgado por el Departamento de Policía de Volusia, se ve al joven de 25 años, con tatuajes en los brazos, permitiendo que lo esposaran el viernes sin oponer resistencia cuando agentes del Departamento de Seguridad Pública de Daytona Beach Shores lo rodearon y procedieron a inspeccionarlo.

El jefe del Departamento de Policía de Volusia Mike Chitwood dijo a periodistas el sábado que una ex novia del detenido reportó que el hombre le envió varios mensajes de texto en los que expresó que quería abrir fuego “contra una multitud de personas a más de 3 millas de distancia” y establecer un récord de muertos.

“Una escuela es un objetivo débil ... sería más probable que abriera fuego contra una gran multitud de personas de más de 3 millas de distancia ... Quisiera romper un récord mundial de muertes confirmadas jamás visto”, dijo en uno de los textos según las autoridades.

En otro mensaje detalló que “unos 100 asesinatos sería bueno. Ya tengo una ubicación ... ¿eso es malo? ”.

La peor masacre ocurrida hasta ahora con armas de fuego en EEUU sucedió en un concierto de música en Las Vegas con un saldo de 58 muertos y unos 500 heridos, en el 2017.

Chitwood dijo que Wix nunca identificó la ubicación que presuntamente tenía en mente.

El hombre, que está acusado de amenazar con cometer una masacre, también expresó en otro mensaje que “no estoy loco, solo quiero morir y quiero divertirme haciéndolo, pero soy la persona más paciente del mundo”.

Durante el interrogatorio en el centro de Centro de Operaciones de la policía de Volusia Wix dijo a los detectives que no poseía armas de fuego pero que estaba “fascinado” con los tiroteos que causaban masacres, de acuerdo con las autoridades.

“Todas estas amenazas tienen que ser investigadas. No hay tal cosa como ‘estaba bromeando’. Usted no se levanta de su asiento en un vuelo desde aquí a Chicago y dice ‘secuestro’ esperando que no suceda nada (...) te van a arrestar”, dijo el jefe policial.

El arresto de Wix ocurrió dos semanas después de los tiroteros en El Paso, Texas, y Dayon, Ohio, que dejaron 32 muertos, de los que 22 fallecidos ocurrieron en la primera ciudad.