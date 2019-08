Más de 23,000 personas piden a Trump no deportar a cubano que llegó de polizón a Miami

Un inmigrante cubano que llegó a Miami escondido en el área de carga de un avión comercial procedente de La Habana es detenido por las autoridades en Miami. CORTESÍA

Más de 23,000 personas han firmado una petición solicitando al presidente de EEUU, Donald Trump, que interceda a favor del cubano Yunier García Duarte, quien llegó el jueves de polizón en el compartimento de carga de un avión, para que no sea deportado a la isla.

La solicitud en la plataforma Change.org tenía hasta el domingo en la mañana 23,110 firmas de 25,000 que se requieren en la petición para que García Duarte se quede en Estados Unidos, tras arribar escondido entre el equipaje de una aeronave comercial procedente de La Habana.

En la petición se advierte que “después de arriesgar su vida de esa manera, al ser eliminada la ley de pies secos/pies mojados por el presidente Barack Obama, será deportado a Cuba. Lo cual puede traer como consecuencias ir a la cárcel y ser juzgado por la dictadura castrista”.

“Por favor le pedimos al gobierno de Estados Unidos y al Presidente Donald Trump que por favor interceda para no deportarlo ya que Yunier tiene mucho miedo y una niña menor de edad que dejó. Si alguien arriesgó su vida de esa manera para llegar a tierras de libertad, es porque está desesperado. #nodevuelvanayunier”, se solicitó en la petición iniciada por una persona identificada como Luiz Martell en esa plataforma.

Varias de las personas que firmaron aseguraron que el hombre corre serios riesgos si lo deportan a Cuba, al expresar las razones por las que apoyaban que García Duarte se quede en Estados Unidos

“Porque hizo un acto de coraje que merece recompensa, y de vuelta en Cuba lo matarían”, dijo José Morabito de Olivios, Argentina.

Raúl Barbon, de España, afirmó que estudió con el polizón casi toda su infancia y que es una buena persona que solo quiere sacar adelante a su familia como cualquier padre haría.

“Estará asustado y preocupado pero el valiente no es quien no tiene miedo, sino es quien aún con miedo, terror en los ojos se lanza hacia el desafío”, comentó.

Mislady Escalona, de Tampa, dijo que “Dios nos creo y nos dio la responsabilidad de salvaguardar nuestras vidas y en Cuba la vida de este ser humano corre peligro”.

El viernes pasado un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Miami dijo que el cubano alegó tener temor a regresar a la isla y que se encontraba en buen estado de salud.

“CBP recibió informes de un posible polizón poco después de la medianoche, después que un agente de la rampa encontró al hombre mientras descargaba el equipaje. Al hombre se le negó la entrada y los agentes de CBP procesaron al individuo como polizón. Los agentes de CBP permanecen vigilantes para arrestar a personas que intentan eludir la detección en violación de la ley federal”, dijo el vocero.

El Nuevo Herald pudo confirmar que García Duarte trabajaba en el Aeropuerto José Martí de Cuba, en el área de carga.

El abogado de inmigración Alejandro Vázquez explicó que al entrar como polizón la única opción para García es demostrar miedo creíble de persecución en Cuba y pedir asilo político.

“Si tú entras como polizonte hay una penalidad que está diseñada para que las personas no intenten entrar de manera ilegal a Estados Unidos. Si tú demuestras miedo creíble no te pueden devolver a Cuba. Al no devolverte se te abre un proceso en corte para solicitar asilo político”, dijo.

Hasta junio de este año habían llegado a la frontera sur de Estados Unidos más de 16,000 cubanos pidiendo asilo político, más del doble que el año anterior.

En las últimas semanas el Servicio Guardacostas también ha detenido a numerosos cubanos que intentaban llegar a las costas de Florida en frágiles embarcaciones.