Tiburón ataca a niña de nueve años en New Smyrna Beach

Días después de que un gran tiburón blanco devorara una bolsa con carnada de un capitán de barco, otro fue visto el lunes a seis millas de Geiger Key, cerca de Key West.

Una niña de nueve años fue atacada por un tiburón en New Smyrna Beach.

La niña estaba en el agua el pasado viernes, cuando el escualo la mordió en la pierna derecha.

“No vi nada y no sabía que había sido un tiburón”, dijo Maggie Crum.

Pero sí fue un tiburón quien mordió a Crum en la pierna derecha provocándole laceraciones con marcas de dientes que necesitaron 12 puntos para cerrar la herida.

“Sabía que era una mordida, pero no sabía qué era. Sabía que no era una picada de una medusa porque me dolía mucho”, dijo.

Álvaro Ordóñez sufrió el ataque de un corazón mientras buceaba y pescaba con arpón el 2 de febrero de 2019 a tres millas de la costa de Key Biscayne.

Maggie, sus hermanas y sus padres estaban jugando en el agua, pocos minutos antes de las 11 a.m. Jaidyn, una de las hermanas de Maggie y su mamá fueron picadas por una medusa el día antes, de modo que Jaidyn pensó que cuando Maggie gritó se estaba comportando de forma dramática.

“Ella gritó y le dijimos que dejara de jugar, pero después se me acercó y entonces supe que era verdad, que la habían mordido”, dijo la hermana.

Basándose en el tipo de herida, los médicos estiman que el tiburón tenía entre tres y cuatro pies de largo. Todas las hermanas recibieron un muñeco de peluche tras la visita al hospital, y Maggie nombró al suyo Sharkey. Maggie dijo que, a pesar del susto, volverá a entrar al agua.

“Estoy segura de que hay como un cero por ciento de posibilidades de que pase de nuevo. Pero no tengo miedo”, dijo la chiquilla.