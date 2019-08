Arrestan a madre después que encuentran a niño de dos años vagando por la calle

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE BOYNTON BEACH

La fotografía de un niño de dos años con mirada triste y vestido con una camiseta de Paw Patrol circuló por las redes sociales después que la policía de Boynton Beach la colgó con la esperanza de saber quién era el pequeño y por qué el lunes estaba solo y vagando por la calle.

Por la tarde, ya se había solucionado el misterio y la madre del niño —que tiene otros dos hijos— fue arrestada y acusada de negligencia infantil.

De acuerdo con la policía de Boynton Beach, el niño sin identificar fue visto por una mujer en el área de North Congress Avenue y West Gateway Boulevard cerca de las 12:30 p.m. La mujer le dijo la policía que el niño estaba en la senda del medio y que no había ningún adulto cerca de él.

De inmediato, patrulleros de la policía comenzaron a recorrer el área, tocando en puertas de casas cercanas, pero nadie conocía al niño.

El departamento colgó la fotografía del niño en Twitter, con el siguiente pie de foto: “Necesitamos la ayuda de la comunidad para identificar a este niño y encontrar a sus padres. Fue hallado caminando por North Congress Avenue y West Gateway Boulevard. En estos momentos, nuestros agentes están tocando en puertas de casas para tratar de localizar a sus padres o a algún guardián”.

Según la policía, a las 2:30 p.m., Nancy Ineus se acercó a los patrulleros que estaban en el área y dijo que el niño era su hijo.

Ineus declaró que trabaja de 6 p.m. a 6 a.m. y que a alrededor de las 11 a.m. se acostó a dormir una siesta.

Su hijo mayor, de cinco años, estaba en la escuela, y, su hijo de dos años y otro de ocho meses, estaban en la casa con ella, dijo la policía.

Según el reporte, Ineus se despertó aproximadamente a las 2 p.m. para darle de comer a su hijo más pequeño. Poco después, su hermano recogió a su hijo mayor de la escuela.

“La acusada no se dio cuenta de que el niño de dos años estaba desaparecido hasta que el de cinco años comenzó a llorar porque no veía a su hermano”, escribió un agente en el reporte del arresto. “La acusada empezó a buscar al niño por la casa, y luego salió a buscarlo a la calle, pero no pudo encontrarlo”.

Fue entonces que Ineus vio a la policía y a su hijo sentado en un auto patrullero.

Ineus le dijo a la policía que no era la primera vez que el niño se iba de la casa, ya que el cerrojo de seguridad de la puerta estaba roto, de acuerdo con el reporte policial.

Ineus terminó arrestada. Los niños se dejaron al cuidado de familiares y se le notificó del incidente el Departamento de Niños y Familias (DCF), dijo la policía.