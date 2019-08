Las amenazaron con despedirlas por hablar en español, dicen enfermeras de Florida

Siete enfermeras puertorriqueñas que trabajan en una clínica del Departamento de Salud estatal en el Condado Polk, en el centro de la Florida, alegan que fueron amenazadas con el despido por hablar español en su centro de trabajo. NYT

Siete enfermeras puertorriqueñas del centro de la Florida denunciaron que las amenazaron con el despido por hablar español en el centro de trabajo, reportó Channel 8 News.

Las enfermeras, que trabajan en la clínica del Departamento de Salud en Haines City, ubicada en 1700 E Avenida Baker, dijeron que su trabajo corre peligro por hablar su idioma natal.

“No me siento cómoda. Siento que si hablo español me están mirando, me van a despedir, van a hacer algo porque estoy hablando mi idioma”, dijo una de las integrantes del grupo a Channel 8.

Según el grupo, se comunican en inglés con los pacientes y otras personas, pero entre ellas conversan en español.

Una enfermera incluso dijo que la contrataron por hablar español ya que, según ella, la mayoría de los pacientes de la clínica son hispanos.

La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo ha establecido que es ilegal exigir que un empleado hable únicamente inglés, excepto cuando ello es imprescindible para las operaciones del centro de trabajo.

Un representante del Departamento de Salud le dijo a el Nuevo Herald que no han despedido a nadie hasta el momento y que están investigando la situación para determinar lo sucedido.