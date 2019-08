EEUU reconoce “miedo creíble” al joven polizón cubano que llegó a Miami en un avión

Un inmigrante cubano que llegó a Miami escondido en el área de carga de un avión comercial procedente de La Habana es detenido por las autoridades en Miami. CORTESÍA

Yunier García Duarte, el joven polizón cubano que llegó a Miami a bordo de un avión hace una semana, superó su entrevista de miedo creíble, un requisito para solicitar asilo político en el país, confirmó a el Nuevo Herald el abogado de inmigración Wilfredo Allen.

García, de 26 años había declarado poco antes a medios locales que temía por su vida en caso de ser repatriado a la isla, de donde escapó en la bodega de un avión. “Arriesgué mi vida, espero que me reciban (...) Si me deportan, me torturan. Les pido encarecidamente que valoren mi caso. Vine aquí porque es un país de derechos humanos”, dijo a Telemundo.

La hermana del polizón, Yudeysi García dijo desde Cuba vía telefónica al Herald que toda la familia está muy feliz con la decisión de las autoridades de no repatriar a su hermano.

“Él lo luchó y lo consiguió. Arriesgó su vida para vivir libre y ser feliz”, dijo la mujer. Según Yudeysi la madre de García “no sabe si reír o llorar” de la alegría.

“Todos estamos muy emocionados con esta decisión. Estamos muy felices”.

Poco antes de conocerse el veredicto de las autoridades Daysi Duarte, la madre de García dio una emotiva entrevista a Univisión 23 en la que, entre lágrimas, le pedía a su hijo que no regresara a Cuba.

“No regreses niño, porque no sé qué pueda pasar contigo”, había dicho ante las cámaras desde La Habana. “Que él sepa que yo estoy fuerte, que estoy fuerte y que yo parí un hombre”, dijo.

Wilfredo Allen, el abogado de inmigración que lo representa dijo a el Nuevo Herald que el próximo paso legal será pedir la liberación de su cliente con Parole o fianza y solicitar asilo político en los Estados Unidos.

Yunier García Duarte llegó el jueves pasado en horas de la noche al Aeropuerto Internacional de Miami en el compartimento de carga de un vuelo comercial que había salido de La Habana.

El joven, de 26 años, trabajaba cargando maletas en el Aeropuerto José Martí hasta que vio la oportunidad de escapar.

