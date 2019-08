Alegan negligencia de cirujano plástico con credenciales falsas en caso de mujer hospitalizada

El Dr. Harry Instiful opera en New Life Plastic Surgery, en 8400 SW Eighth St. en Miami. En esta imagen de un letrero afuera de la clínica se anuncia el popular procedimiento de levantantamiento de glúteos, con un precio financiado de $30 semanales. Miami Herald

Antes que Dawn Bumphus terminara en un hospital del sur de la Florida tratando de sobrevivir tras una operación de levantamiento de glúteos, había escogido con cuidado al cirujano de Miami que la iba a operar: lo seleccionó por su biografía profesional, que indica calificaciones impresionantes.

El Dr. Harry Intsiful, conocido como “Dr. Slimthick” en Instagram, aparecía en la página electrónica de New Life Plastic Surgery como jefe de Cirugía Plástica del Hospital Coral Gables, el primer especialista en cirugía estética y reconstructiva en el Hospital Northwestern Memorial de Chicago y profesor adjunto de cirugía en la Uniformed Services University of the Health Sciences.

Rose Bumphus, la madre de Dawn, dijo que su hija —de 35 años, madre soltera de tres hijos y conductora de autobús en Louisville, Kentucky— investigó a Intsiful durante más de un año en internet, mientras pensaba en someterse a la peligrosa pero popular operación cosmética que se realiza con tanta frecuencia en el sur de la Florida.

Pero no encontró nada que la alarmara.

“Ella tenía confianza en él”, dijo Rose Bumphus, “confiaba en todo iba a salir bien”.

Pero las calificaciones del médico en la página electrónica de la clínica no eran ciertas, según directivos de esas instituciones.

Y ahora, en momentos que Dawn Bumphus lleva un mes en estado crítico después que Intsiful la operó, su madre se pregunta cómo una operación que debió cambiarle la vida a su hija, la tiene al borde de la muerte.

En las operaciones de levantamiento de glúteos, se toma tejido graso del abdomen y la espalda mediante la liposucción, que entonces se trata y se injerta en los glúteos inyectándolo. Una mujer murió el año pasado tras operarse en la clínica New Life con otro médico. En el caso de Bumphus su madre dijo que le perforaron los intestinos en ocho lugares durante la operación, lo que llevó a más operaciones de emergencia y una infección grave.

No fue posible contactar a Intsiful, a pesar de repetidos intentos de comunicarse con él a través de la clínica New Life Plastic Surgery y su teléfono móvil privado.

Pero después que el Miami Herald intentó verificar los detalles de la biografía de Intsiful, varias de sus credenciales en la página digital de la clínica fueron borradas.





Captura de pantalla de la biografía del Dr. Harry Intsiful como se veía en la página digital de la clínica New Life Plastic Surgery el 19 de agosto de 2019. La biografía fue actualizada más tarde para borrar varias credenciales dudosas después que el Miami Herald intentó verificarlas.

La credencial de que fue jefe de cirugía plástica en el Hospital Coral Gables Hospital fue borrada después que un reportero llamó al hospital para pregunta. Una portavoz del hospital dijo que tal cargo no existe en ese hospital y que Intsiful no tiene privilegios allí, lo que significa que no puede operar en el Hospital Coral Gables.

La página digital de la clínica también eliminó la credencial de Intsiful como profesor adjunto de Uniformed Services University of the Health Sciences, dirigida por el gobierno federal.

Sharon K. Holland, vicepresidenta adjunta para Asuntos Externos de la universidad, dijo que no pudo encontrar ningún registro de que Intsiful haya trabajado allí en algún momento.

“He hablado con el presidente emérito de nuestro departamento de cirugía... con el presidente actual, el vicepresidente actual, quien también habló con nuestro departamento de Recursos Humanos, que lleva los registros de todos los profesores, actuales y pasados, y NINGUNO conoce a este médico”, escribió Holland en un correo electrónico al Herald.

Otra credencial en la página digital de la clínica, que describía a Intsiful como “el primer especialista en cirugía estética y reconstructiva” en el Hospital Northwestern Memorial de Chicago, tampoco resultó cierta, según Burt Korman, coordinador de esa institución.

Korman dijo que allí nunca ha existido tal cargo ni podía encontrar ninguna prueba de que Intsiful hubiera trabajado en el hospital en ningún cargo.

“No podemos encontrar registros de este hombre”, informó Korman al Herald.

Y una cuarta credencial, que Intsiful completó “cuatro años de capacitación en cirugía plástica en la Universidad de Missouri en Columbia”, también fue negado por directivos de comunicaciones de esa universidad, quienes dijeron que no pudieron ubicar ningún registro de que Intsiful hubiera asistido a esa casa de estudios.

Las descripciones de los estudios de especialidad y capacitación fueron borrados de la página digital de New Life Plastic Surgery poco después de la primera actualización.

Intsiful, quien antes trabajó en Nueva York pero obtuvo la licencia de médico en la Florida en enero de 2018, tiene una presencia significativa en las redes sociales, con casi 27,000 seguidores en Instagram.

Su sobrenombre en esa plataforma, “Dr. Slimthick”, es un término usado para describir a mujeres con cinturas estrechas y traseros voluptuosos. La cuenta de “Dr. Slimthick” en Instagram se actualiza frecuentemente con imágenes que destacan los buenos resultados de las cirugías cosméticas y dirige a los seguidores a la página digital de New Life.

Y en realself.com, un destino popular para las personas que buscan cirujanos plásticos, Intsiful tiene 66 reseñas y una calificación de 4.7 de 5 estrellas posibles. En esa página, los usuarios discutieron recientemente la hospitalización de Bumphus, reportada inicialmente por NBC6 South Florida, y al menos una paciente se preguntó si iba a seguir planeando operarse con el “Dr. Harry”.

Rose Bumphus, la madre de Dawn, dijo que condujo hasta Miami para visitar a su hija en el hospital, pero tuvo que regresar para ocuparse de los hijos de ella. Agregó que Dawn todavía está muy débil y sigue fuertemente sedada.

“Por el momento lo estamos tomando día tras día, y estoy tratando de regresar a verla”, dijo Rose Bumphus. “Estoy tratando de regresar porque necesito estar junto a mi niña. No puedo dormir porque sé que está sola y ella necesita saber que yo estoy allí con ella y que la quiero”.

Rose Bumphus dijo que Dawn la operaron en New Life el 23 de julio y que está en el hospital desde el 25 de julio.

Rose Bumphus dijo que en las investigaciones en internet de su hija, los testimonios de otras mujeres y las credenciales de Intsiful influyeron en la decisión de su hija de venir a Miami para operarse. Rose Bumphus dijo que no sabía cuánto había pagado su hija por la operación, pero los precios de este tipo de procedimiento en clínicas independientes como New Life por lo general son más bajos en el sur de la Florida que en otras partes del país.

Desde que la hospitalización de su hija se hizo pública, dijo Rose Bumphus, otras mujeres la han contactado para contarles historias preocupantes de sus experiencias.

“Me molesta porque todas estas jóvenes regresaron a casa con el cuerpo mutilado”, dijo Bumphus. “Hay que cerrar ese centro porque están haciendo daño a las mujeres... No quiero que lo que le sucedió a mi hija le pase a nadie más”.