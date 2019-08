Aumenta influencia de los independientes en medio de campaña de inscripción de electores en Florida

Electores miamenses votan el 28 de octubre de 2014 en una biblioteca de Miami-Dade. Nueva información del Censo indica que los hispanos representan ahora 69% de la población de Miami-Dade. el nuevo herald

En el estado políticamente indeciso de Florida, tanto la izquierda como la derecha han lanzado una campaña adelantada de inscripción de electores de cara a las presidenciales de 2020.

Los demócratas tienen la meta audaz de agregar 1 millón de electores a su causa antes de las elecciones, y los republicanos han reducido sin mucho alboroto la ventaja numérica de los republicanos a menos de 244,000 electores por primera vez desde al menos 1972.

Los dos partidos se han lanzado a una campaña agresiva para ganar el favor de unos estimados 4 millones de personas que cumplen los requisitos para votar pero que no se han inscrito.

Pero esta carrera no solamente para organizarse mejor que la oposición. De cara a los comicios de 2020, tanto demócratas como republicanos están cambiando de táctica para evitar que los electores se sumen al bloque electoral de más rápido crecimiento en la Florida, los independientes, cuyo ascenso meteórico está creando gran incertidumbre en un estado ya conocido por márgenes electorales mínimos.

Joe Gruters, presidente del Partido Republicano de la Florida, quien dijo que el fuerte aumento en la cantidad de electores independientes los convierte en una “presencia significativa” de cara al 2020, está al tanto de la tendencia. “Estamos haciendo un gran esfuerzo por ganarnos a estos nuevos electores”, dijo.

Líderes demócratas están haciendo prácticamente lo mismo.

“No podemos seguir con las cosas como están”, dijo Scott Arceneaux, ex ejecutivo del Partido Demócrata de la Florida quien ayudó a impulsar la ventaja electoral demócratas sobre los republicanos a 560,000 electores durante la campaña de reelección del presidente Barack Obama en 2012. “Hace falta un gran esfuerzo a nombre del Partido Demócrata estatal y a nombre de los candidatos presidenciales”

Las cifras muestran la razón de la premura de los organizadores. A principios de agosto había 4.968 millones de demócratas inscritos en la Florida, y 4.724 millones de republicanos. La cantidad de electores sin afiliación partidista era de 3.616 millones, cifra que se ha disparado desde que George W. Bush ganó la presidencia en 2000 por un margen de 537 votos en la Florida.

En ese momento, los independientes eran aproximadamente 1.5 millones, equivalentes a 17% de los electores inscritos en el estado. Pero ahora son más del 25% de los electores del estado, aunque no puedan votar en las primarias partidistas en la Florida. Y esa cifra ha aumentado a un ritmo igual al alza combinada de los electores demócratas y republicanos.

Buena parte de esa tendencia es orgánica, consecuencia de la frustración con la paralización de la política en el país, el surgimiento de una juventud reacia a la política partidista y la llegada de inmigrantes hispanos sin lazos históricos con los partidos políticos estadounidenses. Y en medio de todo esto, los independientes aumentan en número y poder en todo el país.

Pero quizás también hay otro factor en juego, aunque su influencia sea limitada. Algunos expertos opinan que el aumento de los independientes en la Florida también se debe a la dependencia cada vez mayor del Partido Demócrata de una red de organizaciones sin fines de lucro para inscribir electores, que tienen prohibido por ley hacer proselitismo político en el proceso de inscripción.

En momentos que los primeros equipos de organizadores comienzan a llegar a todo el estado en lo que tradicionalmente ha sido una temporada de poca actividad electoral, tanto demócratas como republicanos están contratando empleados y asignando millones de dólares a la inscripción de electores.

Los demócratas están exhortando a donantes acaudalados a entregar sus contribuciones, por lo general libres de impuestos, a las entidades sin fines de lucro que inscriben electores en esfuerzos no partidistas —conocidas por el código que reciben de las autoridades fiscales federales, 501c3— y desviar parte de ese dinero al partido estatal o a operaciones política que, sin identificar a los donantes, pueden hacer proselitismo político.

Steve Schale, estratega demócrata quien lideró la campaña de Obama en la Florida en 2008, opina que inscripción partidista es uno de los indicadores más claros de cuál candidato se impondrá en una elección en momentos que el partido se polariza más. Los independientes oscurecen esas perspectivas, pero Schale dijo que si los demócratas quieren ganar necesitan superar ampliamente a los republicanos en la inscripción electoral, que han probado ser mejores que los demócratas en convencer a sus electores a que salgan a votar.

“Si más de ellos [republicanos] votan, y nosotros [los demócratas] somos menos, entonces siempre va a ser difícil”, dijo.

Un estratega republicano cuestionó dedicar más dinero y recursos a la inscripción de electores, porque opina que el entusiasmo por los candidatos supera con mucho la labor de los trabajadores electorales comunitarios. La información estatal también muestra que incluso en años de mucha actividad política, las campañas de inscripción de electores solo cuentan en 25% de las solicitudes de inscripción electoral.

Pero incluso así, en la Florida hubo tres carreras estatales que se decidieron por menos de 0.5% de los votos en noviembre de 2018. Los demócratas no están dispuestos a esperar hasta julio de 2020 a saber quién será el nominado de su partido para tratar de atraer a los electores. Y los republicanos tampoco se quedan con los brazos cruzados al ver a los demócratas en un esfuerzo significativo para inscribir electores más de un año antes de los comicios.

“Estamos duplicando y triplicando nuestros esfuerzos”, dijo Gruters, el presidente del Partido Republicano de la Florida. “Ellos [los independientes] probablemente nos han ayudado a enfocarnos más en esto, para decirle la verdad”.

El senador floridano Joe Gruters, republicano por Sarasota y presidente del Partido Republicano estatal. Bradenton Herald

Desde 2011, el Partido Demócrata ha enviado a las oficinas locales de elecciones casi 10 veces las 65,000 solicitudes de inscripción presentadas por el Partido Republicano estatal. Pero este verano, por primera vez desde que el estado empezó a seguir la pista a la organizaciones no partidistas dedicadas a la inscripción de electores, el Comité Nacional Republicano se interesó en la inscripción de electores en el estado. El comité político America First Action Super PAC, afiliado con Trump, también estableció el 15 de agosto una organización de inscripción electoral específica para la Florida, llamada Florida First.

Gruters, senador estatal y copresidente de la campaña de Trump en la Florida en 2016, dijo que el partido ha dedicado 16 empleados a inscribir electores en el estado, y contrató a Matt Parker, estratega que trabajó para la campaña de Ron DeSantis, en calidad de director de inscripciones con un salario anual de $180,000. Los republicanos también han realizado campañas de inscripción de electores, como una en Pembroke Pines que atrajo a algunos manifestantes este mes porque se realizó en un mercado de armas.

Incluso DeSantis, el gobernador republicano de la Florida, ha ordenado involucrar al estado en estos esfuerzos. El miércoles pasado anunció que la Florida se unirá a una base de datos electoral de varios estados que exige a sus miembros enviar tarjetas a la vivienda de los electores elegibles pero no inscritos para informarles, de una manera no partidista, cómo se pueden inscribir.

“La inscripción de electores es una prioridad para todos nosotros asegurar la elección de los candidatos republicanos en la boleta en 2020”, dijo Rick Gorkla, portavoz de Trump Victory.

Por otra parte, la base activista demócrata está más fracturada.

Cientos de miles de electores han sido inscritos durante los últimos 10 años por organizadores que representan a las entidades sin fines de lucro que organizan en comunidades de minorías y reciben fondos de organizaciones nacionales como State Voices y America Votes, de inclinación izquierdista. Este año, SWAG, una red de organizaciones sin fines de lucro, en colaboración con Andrew Gillum, ex candidato a la gobernación de la Florida, planea inscribir a medio millones de electores, 300,000 de los que espera inscribir el Partido Demócrata estatal, para cuando los demócratas escojan a un nominado en julio.

La mayor parte de ese esfuerzo será no partidista, dejando a los electores la decisión de escoger un partido. Pero, en dependencia de la cantidad de dinero que Gillum pueda recaudar y entregar, la red SWAG espera realizar más inscripciones partidistas a través de afiliadas que reciben donaciones no identificadas.

“Vamos a realizar la mayor campaña de inscripción [a través de organizaciones [501]c4, que no tienen que identificar a sus donantes] hasta el momento”, dijo Andrea Mercado, directora ejecutiva de la New Florida Majority, parte de la red SWAG. “Creemos que es importante realizar algunos esfuerzos de inscripción de electores que sean explícitos sobre quienes creemos que los electores en potencia deben apoyar”.

Los demócratas dicen que han aprendido la lección. Las entidades sin fines de lucro como la Florida Immigration Coalition, con sede en Miami, ya han enviado organizadores al terreno, y decenas de nuevo personal del Partido Demócrata de la Florida se han desplazado a comunidades de minorías en todo el estado. Juan Peñalosa, director ejecutivo del Partido Demócrata de la Florida, dice que el partido ha inscrito más de 9,500 electores desde junio, más de los que registró en los 12 meses que antecedieron a las elecciones intermedias del 2018.

“Estamos viendo un interés sin precedente en esta era de Trump”, dijo Arceneaux, el ex director ejecutivo del Partido Demócrata. “La gente está mucho más energizada porque el presidente está de lleno en su campaña. Nunca ha habíamos visto eso”.