Acusan de homicidio a cuatro ex empleados de asilo de Hollywood por muerte de 12 pacientes en 2017

Cuatro trabajadores de la salud fueron acusados el martes de homicidio con agravantes en relación con la muerte de 12 personas en un caluroso asilo en Hollywood en septiembre de 2017 que quedó sin servicio eléctrico a causa del huracán Irma.

Es poco común que trabajadores de la salud enfrentan cargos penales cuando pacientes a su cargo fallecen, pero Chris O’Brien, jefe de la Policía de Hollywood, dijo que los cargos están justificados porque los cuatro “no hicieron los suficiente” para salvar la vida de esas personas.

“Estos cuatro individuos fueron negligentes en el cumplimiento de su deber y no ofrecieron cuidados adecuados”, dijo O’Brien en una conferencia de prensa al anunciar los cargos.

Tres de los antiguos empleados del Centro de Rehabilitación en Hollywood Hills se entregaron a las autoridades el lunes, entre ellos Jorge Carballo, el administrador de la instalación, y Sergo Colin, enfermero supervisor del turno de la noche. Los dos hombres enfrentan 12 cargos de homicidio con agravantes.

Registros del Departamento de Salud de la Florida indican que Carballo recibió su licencia de administración de asilos en julio de 2015. No se han presentado quejas ni medidas disciplinarias en su contra.

Jorge Carballo Broward Sheriff's Office

Colin es un profesional médico con licencia que no ha sido sometido a ninguna medida disciplinaria ni ha sido objeto de quejas desde que recibió su licencia de paramédico en 1999. Recibió la licencia de enfermero en 2009.

Sergo Colin Broward Sheriff's Office

La Policía de Hollywood también acusó a Althia Meggie, enfermera registrada, y a Tamika Miller, enfermera práctica con licencia, de homicidio con agravantes y de alterar o falsificar registros médicos.

Miller es enfermera práctica con licencia desde 2015. Meggie es una profesional con licencia desde 2012 y enfermera registrada desde octubre de 2015. Las dos tienen historiales sin ninguna queja, según el Departamento de Salud.

Althia Meggie Broward Sheriff's Office

Entre los que asistieron a la conferencia de prensa del martes estaban familiares de los pacientes que fallecieron. Durante la conferencia se colocaron fotomontajes de los pacientes y un monitor de video mostraba fotos de los cuatro trabajadores acusados.

O’Brien dijo que la Policía se reunión con los familiares el lunes por la noche para compartir información antes de entregarla al público.

“Las familias que están aquí hoy no debieron haber perdido a sus seres queridos de esa manera”, dijo O’Brien. “Ellos han vivido una verdadera pesadilla”.

El jefe policial agregó que la investigación de los fallecimientos sigue adelante y que se “anticipan más arrestos”.

Jim Cobb, un abogado de Louisiana que representa a Carballo, dijo que los cargos penales contra su cliente “se deben a fallas del sistema” y acusó a las autoridades normativas de la Florida de “encubrimiento”.

“Con estos cargos han intentando culpar a empleados de servicios médicos que fueron a trabajar y que estaban en sus puestos en medio de una emergencia e hicieron las cosas lo mejor posible”, dijo Cobb.

Cobb impugnó la premisa de que los empleados no hicieron su mejor esfuerzo por cuidar a los pacientes. Afirmó que los trabajadores decidieron permanecer en la instalación, como indica el plan de emergencias, que fue presentado ante la Oficina de Manejo de Emergencia del Condado Broward, pero que no mencionaba cómo se mantendría una temperatura adecuada en la instalación si fallaba el servicio eléctrico.

Agregó que la presentación de cargos penales contra los empleados tendría un efecto disuasorio entre los empleados de la salud que puedan ser llamados a trabajar en hospitales y otras instalaciones de servicios médicos durante desastres naturales.

“¿Quieren la Policía de Hollywood y la fiscalía estatal enviar un mensaje de que no vamos a permitir que esto suceda a personas de la tercera edad, o el mensaje es que los trabajadores de la salud deben saber que si los pacientes salen perjudicados, vamos a acusarlos de un delito”, dijo Cobb.

Pero el senador federal Ron Wyden, demócrata por Oregon y miembro de mayor rango de su partido en la Comisión de Servicios Financieros, dijo que los cargos envían un mensaje diferente: que las personas que murieron en el asilo no han sido olvidadas.

Wyden lideró una investigación de las muertes en el asilo, que identificó falla en la instalación y en las normas federales para proteger a las personas vulnerables.

“Las normas federales no hacen los suficiente por proteger a las personas en los asilos en caso de desastres naturales”, expresó Wyden en un comunicado. “En momento que se acerca la época más activa de la temporada de huracanes, estos arrestos son un recordatorio que los asilos deben estar preparados antes que llegue una tormenta y entender que permanecer en las instalaciones tiene sus riesgos.”

Las personas comenzaron a fallecer tres días después que el huracán Irma tocó tierra en el sur de la Florida en septiembre de 2017. Tenían entre 56 y 99 años.

Unas 150 personas vivían en el lugar en ese momento. La administración no trasladó a los pacientes a pesar de que la temperatura aumentó significativamente durante los tres días que el sistema de aire acondicionado no funcionó por falta de electricidad, a pesar de que el Hospital Memorial Regional está al lado.

Cobb dijo que hay una razón por la cual los pacientes no fueron trasladados al Memorial Regional, uno de los mayores hospitales en el estado.

“Memorial Regional Hospital tenía problemas”, dijo. “Tuvieron que trasladar a varios pacientes al centro de rehabilitación porque necesitaban las camas. Su sala de emergencias estaba a plena capacidad, era un desastre después del huracán, no un momento normal”

Kerting Baldwin, portavoz del Memorial, dijo a la Associated Press que no podía confirmar ni negar que el hospital hubiera enviado pacientes al asilo. Agregó que el asilo debió haber rechazado la solicitud si le hubieran pedido que aceptara pacientes mientras el aire acondicionado no estaba funcionando.

Cuando el asilo se quedó sin servicio eléctrico el 10 de septiembre de 2017, comenzó a funcionar un generador, pero solamente para las luces, equipos médicos y electrodomésticos. Un transformador que alimentaba el sistema de aire acondicionado siguió fuera de servicio.

Administradores de Hollywood Hills dijeron que llevaron al lugar enfriadores de aire, pero ese tipo de climatizador pudo haber empeorado las cosas porque no estaban debidamente ventilados y enviaban el aire caliente a espacios cerrados, según el testimonio de un experto contratado por el estado par evaluar el desastre.

Dentro del edificio, la temperatura se disparó a 99 grados, 18 más del límite federal para este tipo de instalaciones. Los empleados se apresuraron a atender a los pacientes: algunos tenían problemas para respirar y otros estaban quietos y en silencio en sus camas, según declaraciones de familiares.

A medida que aumentaba el calor, los administradores dijeron que llamaron repetidas veces a la Florida Power & Light para que restaurara la electricidad al sistema de aire acondicionado, e incluso llamaron al teléfono personal del entonces gobernador Rick Scott’, quien había entregado el número a los directivos de asilos a medida que el huracán se acercaba.

La oficina de Scott emitió un comunicado en ese momento diciendo que los administradores del asilo nunca indicaron que era una emergencia.

Para el tercer día sin electricidad en el asilo, los pacientes comenzaron a perder la batalla. Las autoridades del asilo llamaron a una ambulancia para un paciente con arritmia cardíaca, y una segunda ambulancia una hora más tarde para una paciente con dificultades para respirar.

Más tarde llamaron a una tercera ambulancia para un paciente que sufrió un infarto, quien falleció antes que llegaran los paramédicos. Antes que los paramédicos se retiraran del edificio otro paciente falleció, y después otro más. Médicos y enfermeras del Memorial Regional, alarmados por la cantidad de llamadas, ordenaron la evacuación del asilo.

Las autoridades suspendieron la licencia al asilo varios días después de la evacuación. En enero, las autoridades estatales le revocaron la licencia. El dueño del asilo, el Hospital Larkin de South Miami, está apelando la revocación.

La reportera Julia Ingram, del Miami Herald, contribuyó a este artículo.