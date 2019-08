‘Muchísimos gatos muertos, unos encima de otros’. Juez se niega a rebajar sentencia a mujer acusada de crueldad animal

Hombre de la Florida arrastra a un gato amarrado a su motoneta Un hombre de los Cayos de la Florida quedó captado en un video cuando arrastraba a su gato con una correa amarrada a su motoneta. Up Next × SHARE COPY LINK Un hombre de los Cayos de la Florida quedó captado en un video cuando arrastraba a su gato con una correa amarrada a su motoneta.

Cheryn Smilen era una persona muy conocida dentro de la comunidad del sur de la Florida que se dedica apasionadamente al rescate de mascotas, y a alimentar noche a noche a decenas de gatos callejeros, rescatando a muchos con la esperanza de poder encontrarles un hogar permanente.

Por lo menos eso es lo que creían otros amantes de los animales que Smilen hacía. Sin embargo, según dijeron la policía y la Fiscalía, la verdad era otra. Smilen tenía docenas de gatos dentro de un pequeño estudio del noreste del Condado Miami-Dade, y dejó que muchos de los felinos murieran de hambre. Cuando el penetrante olor condujo a la policía a la casa, encontraron un espectáculo horrible.

Todos los gatos estaban esqueléticos y desnutridos, la mayoría a punto de morir. Los huesos y otros detalles indicaron que algunos gatos se comieron entre sí. La detective de la policía de Miami-Dade Judy Webb, investigadora de crueldad animal, recuerda haber visto “muchísimos gatos muertos, unos encima de otros”.

“Los gatos no llevaban semanas, sino meses, muertos. Algunos ya estaban en diferentes estados de descomposición”, le dijo el miércoles Webb a un juez de Miami-Dade durante una audiencia en el caso que se sigue contra Smilen. “Es imposible que ella ignorara lo que estaba pasando”.

Uno de los gatos rescatados en febrero de 2018 en la casa del noreste de Miami-Dade de Cheryn Smilen, una voluntaria de rescate de mascotas acusada de crueldad animal. MIAMI-DADE STATE ATTORNEY'S OFFICE

Los hechos eran lo suficientemente dantescos como para que el juez de Circuito de Miami-Dade Alberto Milián, después de escuchar los testimonios de los activistas de animales y de la policía, se negara a considerar rebajarle una posible sentencia a Smilen. Esto quiere decir que, de ser encontrada culpable del sinfín de cargos de crueldad animal en su contra en el juicio que tiene fijado para diciembre, enfrenta por lo menos 29 meses en una prisión estatal.

“Me parece que el juez cree que los casos de crueldad animal son realmente importantes”, dijo Michael Rosenberg, fundador de Miami-Dade Pets Trust, una célebre organización de derechos de los animales cuyos 25 voluntarios acudieron a la corte. “Este es un caso de veras horrendo”.

Los activistas de animales le dijeron al juez que durante meses le estuvieron preguntando a Smilen, de 54, si los gatos que ella rescataba estaban cuidados de la forma apropiada. Smilen insistía en que estaban bien cuidados, pero se negaba a decir dónde estaban los gatos.

Los activistas encontraron a los gatos en febrero de 2018 en un estudio alquilado ubicado en la cuadra 2500 de la 182 terrace del NW. Los vecinos reportaron ver y escuchar a los gatos arañando las paredes y las puertas de la casa y llorando por las ventanas, pero Smilen no se podía encontrar por ninguna parte.

La minúscula casa estaba atiborrada de heces fecales. El olor a amoníaco a orine de gatos resultó abrumador para los rescatistas. El aire acondicionado funcionaba, pero no estaba encendido, lo que dejaba a los gatos en un calor insoportable. “Las pulgas saltaban a mis piernas”, dijo el detective Webb.

Uno de los gatos rescatados en febrero de 2018 en la casa del noreste de Miami-Dade de Cheryn Smilen, una voluntaria de rescate de mascotas acusada de crueldad animal. MIAMI-DADE STATE ATTORNEY'S OFFICE

Para empeorar las cosas, los patrulleros que acudieron a la casa vieron incontables bolsas de comida para gato, tanto dentro como fuera del inmueble, pero Smilen no le daba nada de comer a los animales.

Smilen no quiso decir nada en la audiencia del miércoles, y no hay nada que explique por qué no alimentaba a los gatos. La abogada defensora Gabriela Centofanti dijo que su cliente no iba a responder a las alegaciones en su contra, pero quería agregar que ha estado padeciendo de depresión y ansiedad, además de la enorme presión de tener que cuidar a su madre anciana con problemas de salud.

Las fiscales Kathleen Hoague y Helen Page Schwartz le pidieron al juez que, de ser hallada culpable, sentenciara a Smilen, a por lo menos 364 días de cárcel, además de libertad condicional, y le prohibiera trabajar con animales en un futuro. Milián señaló que incluso esa posible sentencia era demasiado leve.

Smilen es una más entre un puñado de activistas de animales del sur de la Florida que en años recientes han sido acusados de crueldad animal.