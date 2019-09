Se caldea campaña al Concejo de Hialeah por denuncias y conflictos

Candidata busca asumir voz independiente en Concejo de Hialeah La maestra de educación primaria, Mónica Pérez, anunció el lanzamiento de su candidatura al Concejo de Hialeah. Destaca que entre sus prioridades de gobierno está el fortalecimiento de los programas recreativos en los parques municipales. Up Next × SHARE COPY LINK La maestra de educación primaria, Mónica Pérez, anunció el lanzamiento de su candidatura al Concejo de Hialeah. Destaca que entre sus prioridades de gobierno está el fortalecimiento de los programas recreativos en los parques municipales.

El ex jefe de despacho del alcalde de Hialeah, Arnaldo Alonso, denunció a Mónica Pérez, candidata al Concejo de esa ciudad por no incluir información de financiamiento de material de propaganda política de su campaña: abanicos de cartón.

“Esta es una forma de atormentar a los candidatos que no estamos de acuerdo con la forma en que actualmente se gobierna Hialeah”, dijo Pérez. “El enfrentamiento entre candidatos debería ser por la calidad de sus propuestas, de sus ideas. No la intimidación a través de gente que oficialmente no es parte del poder, pero en realidad sí lo es”.

Como reveló el Nuevo Herald, Alonso creó en Tampa el comité de acción política Public Safety Now para hacer realidad, sin éxito, una de las propuestas del alcalde Carlos Hernández. Esta buscaba aumentar los impuestos a la propiedad en esa ciudad, para garantizar la seguridad en las escuelas. El Nuevo Herald no pudo contactar a Alonso para obtener su versión.

Para el ex alcalde de Hialeah, Julio Martínez, la denuncia de Alonso refleja que la campaña para el Concejo de Hialeah entra en una etapa caliente.

Por su parte, Pérez dijo que las autoridades electorales le indicaron que ese tipo de propaganda no requiere consignar información financiera.

Pérez, de 37 años y ascendencia cubana, es maestra de matemáticas y ciencias en escuelas primarias. Lanzó su candidatura en abril y de inmediato anunció que asumiría una postura independiente de la del alcalde Hernández. Asimismo, expresó su intención de atender quejas y preocupaciones vecinales.