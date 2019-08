Tras tensa reunión, junta del Miami Dade College escoge por unanimidad presidente interino

Rolando Montoya habla con los reporteros tras ser nombrado presidente interino del Miami Dade College por la Junta de Fideicomisarios durante una reunión en el Wolfson Campus en el downtown de Miami, el jueves 29 de agosto de 2019. Special for the Miami Herald

La Junta de Fideicomisarios del Miami Dade College no se ha puesto de acuerdo sobre muchas cosas desde que comenzó a buscar un nuevo presidente.

La “antigua” junta votó 4 a 3 mantener la exigencia de que los candidatos tienen que tener un título de doctorado. Después que cinco nuevos fideicomisarios fueron nombrados en medio de la búsqueda, solamente el presidente rechazó que los cuatro finalistas contaban con las credenciales apropiadas.

Pero incluso el jueves, cuando la junta se reunió por primera vez desde que suspendió el proceso de búsqueda en julio, los fideicomisarios discutieron sobre el momento en que se convocó la reunión y cómo se llevó. Pero los siete fideicomisarios acordaron escoger un nuevo presidente interino, cuyo nombre se reveló públicamente solamente 10 minutos antes de la votación.

El fideicomisario Michael Bileca presentó Rolando Montoya, ex rector y ex fideicomisario de la institución, como la única opción de presidente interino. Montoya aceptó la invitación de inmediato.

“Estoy listo para traer paz y armonía, facilitar el proceso, ofrecer el tiempo que ustedes necesitan para hacer su trabajo”, dijo Montoya a la junta.

Esta es la segunda vez que Montoya es presidente interino del MDC. Juan Mendieta, portavoz del MDC, dijo que Montoya se hizo cargo de la presidencia en lugar de Eduardo Padrón durante un mes a mediados de los años 2000. Montoya dijo que fue profesor del MDC 11 años y que fue presidente de departamentos, decano académico, presidente del campus Wolfson y al final rector y fideicomisario.

De izquierda a derecha: el fideicomisario Marcell Felipe; el vicepresidente Carlos Migoya; el presidente Bernie Navarro, y el fideicomisario Benjamín León III, hablan con asistentes durante una reunión de la junta en el Wolfson Campus del Miami Dade College el 29 de agosto de 2019. SAM NAVARRO Special for the Miami Herald

Montoya dijo a los reporteros después de la reunión que en las últimas semanas varios fideicomisarios se le acercaron para hablarle de la oportunidad. Dijo que inicialmente rechazó la oferta.

“Estoy haciendo un favor a la institución durante un tiempo corto para dar tiempo a que se haga la paz en este proceso”, afirmó Montoya, quien comenzará en el cargo el lunes. Padrón se retira oficialmente este viernes después de 24 años en la institución.

Montoya no ha aspirado a la presidencia del MDC y dijo que no lo haría mientras sea presidente interino. Montoya apoyó al único candidato interno de la casa de estudios, la vicerrectora ejecutiva Lenore Rodicio, el único candidato que queda al cargo.

“Habría que concluir que ella es una excelente candidata a la presidencia del Miami Dade College”, expresó Montoya a la junta.

Montoya ha sido encargado de trabajar con el jefe del Departamento de Recursos Humanos del MDC para encontrar una nueva firma cazatalentos y reiniciar la búsqueda de un presidente. Diversified Search, la firma a la que la institución pagó más de $167,000 para la primera búsqueda, ya no trabaja con la institución. Bileca dijo que el trabajo de Diversified no lo impresionó.

La junta se reúne de nuevo el 17 de septiembre.

Reunión estridente

Aunque el presidente de la junta, Bernie Navarro, pidió a los asistentes comportarse con “profesionalismo, decoro y con protocolo” en un comunicado dado a conocer el miércoles, la reunión del jueves rápidamente se caldeó. La sala de conferencias, llena a capacidad, fue escenario de críticas por la búsqueda fallida.

La junta abrió la sesión con un debate sobre cuándo debe aceptar comentarios del público. Algunos fideicomisarios dijeron que ese tema no estaba en la agenda, pero la realidad era que en la agenda no había casi nada —que no tenía el membrete de la institución ni la hora de la reunión— y se limitaba a expresar: “Búsqueda de un presidente para el Miami Dade College — Próximos pasos”.

Un abogado del MDC dijo que “no tendría sentido” y “un bofetón en el rostro” escuchar hablar a personas del público después que la junta delibere.

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, fue el primero en hablar.

“Estas demoras, demoras y más demoras, no son positivas para los mejores intereses de esta institución excepcional”, dijo. “Como graduado del MDC, me preocupa mucho el futuro de esta institución del pueblo, y como alcalde del Condado Miami-Dade, estoy escuchando a mis electores, muchos de los cuales están muy molestos”.

“Es hora de avanzar”, agregó.

La presidenta de la Fundación MDC, Julie Grimes, dijo que recaudar fondos durante el tumultuoso proceso de búsqueda, que algunos han dicho está “reservado” para un candidato político, se ha vuelto “mucho más difícil”. Louis Wolfson, cuya familia ha donado más de $170 millones al MDC, también criticó acremente el proceso.

“Incluso pensar en la idea de reemplazar al Dr. Padrón con una figura política, alguien que no entiende las complejidades del Miami Dade College o de la educación superior, para dirigir esta institución socavará absolutamente la reputación y la confianza de nuestra comunidad”, dijo. “Es algo que ya se puede ver, escuchar y sentir en nuestra comunidad”.

Antes que se permitiera hablar a Mark Richard, ex presidente del sindicato de profesores del Miami Dade College, el fideicomisario Marcell Felipe objetó, acusando al presidente de la junta, Navarro, de solo dar la palabra a los oradores que él favorecía.

Felipe se ha convertido en centro de controversias desde que fue nombrado en marzo. En su condición de fideicomisario más franco, Felipe se ha presentado en programas de radio y televisión en español para defender la decisión de la junta de reiniciar el proceso de búsqueda y desestimar quejas de la búsqueda es un engaño. Felipe ha dicho que es posible que el proceso de búsqueda se estableciera de manera que favoreciera a un candidato y que la “nueva junta” debe realizar una nueva búsqueda.

A un solo orador del público se le negó la oportunidad de hablar. El abogado de la institución calificó de “contenciosa“ a Isabel Del Pino, ex profesora del MDC quien acusó a sus colegas de plagio y a Rodicio por consentirlo. Felipe se preguntó qué tenía que ver eso con dejar hablar a Richard.

Asistentes a una reunión de la Junta de Fideicomisarios del Miami Dade College escuchan a los miembros del grupo en una reunión en el Wolfson Campus el 29 de agosto de 2019. SAM NAVARRO Special for the Miami Herald

El bufete legal de Richard presentó hace poco una demanda a nombre de cinco profesores y ex profesores que alegan que la junta de fideicomisarios “infringió arbitraria y caprichosamente su proceso establecido”. La demanda pide a un juez obligar a la junta a restablecer y concluir el proceso de selección previamente establecido.

Richard se expresó en tono suave pero serio el jueves.

“Los profesores de esta universidad quieren que ustedes sepan que en la comunidad, en la radio y la televisión, en las iglesias y las mezquitas, y en las aulas donde sea aprobado, vamos a decir que hay algo que no está bien. Que ha habido cosas que se decidieron antes de llegar a este punto. Aquí hay algo mal”, dijo Richard.

La situación subió de tono cuando Navarro cambió el tema de discusión a la mención de Felipe en la radio sobre la participación de Rodicio en el Confucius Institute, un instituto cultural chino en el MDC que Felipe ha dicho es propaganda comunista.

“Finalmente la censura se levanta y me permiten hablar”, dijo Felipe.

“Esto no se trata de usted”, le contestó Navarro.

“Usted ha hecho que se trate de mí, Bernie”, dijo Felipe. “Yo pensé que usted estaría por encima de todo esto, como dijo en su declaración ayer”.

Navarro le pidió a Felipe que se comprometiera a “no hacer nada macartista, a no linchar en público a ningún otro candidato”. Felipe prometió no votar por un político mal calificado y no renunciar a su derecho de expresión.

Bileca presentó a Montoya poco después dijo que esperaba que la nueva firma de búsqueda “haga un proceso de selección lo más amplio posible”.

La selección de un presidente interino y de una nueva firma cazatalentos tampoco estaban en la agenda pública.

Después de la reunión, Felipe criticó la manera en que Navarro manejó la reunión. Felipe dijo que había escuchado que se tomó en cuenta a tres candidatos para presidente interino, y agregó que no podía recordar quién propuso a Montoya.

Richard criticó la forma en que la junta escogió a Montoya como presidente interino.

“Entrar aquí y encontrarme con un candidato a presidente interino escogido de antemano es una falta de respeto al proceso”, dijo Richard después de la reunión. “No importa que este candidato tiene credenciales, no hay duda que las tiene. El asunto es cómo sucedió esto, ¿quién es la persona interesada en que esto suceda así? Todo esto se ha hecho sin pedir la opinión a ningún interesado.

“Los alumnos, los graduados y los profesores no tienen ninguna participación en el proceso”, dijo.

Navarro negó haber tenido conversaciones secretas sobre Montoya y dijo que era una coincidencia que Montoya, quien fue invitado a la reunión como antiguo fideicomisario, estaba en la reunión y aceptó el cargo.

“Él estaba aquí, es una persona a quien todos respetamos, conoce muy bien la institución y estoy muy contento de que haya aceptado”, dijo Navarro, quien agregó que es posible que se establezca un nuevo comité de búsqueda, aunque la aprobación de lo candidatos pudiera depender de la junta.