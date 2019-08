Estudio: Un tercio de los sobrevivientes de huracanes se emborracha

¿Está usted dispuesto a pelear por la última botella de agua? Probablemente.

Cualquier día de la semana en Miami, y para ser francos, también en el resto de la Florida, se puede encontrar a mucha gente comportándose como unos idiotas.

Y cuando está por llegar un huracán, aparentemente ese comportamiento se agrava. Una nueva encuesta de Porch, una página digital que permite a los clientes conectarse con contratistas de servicio y calificar la calidad de su trabajo, indica que muchos se comportan como tontos antes, durante y después de los huracanes.

¿Que si no asombró enterarnos de esto? Para nada. Conocemos a la gente de Miami, así que conocer que, según la encuesta, más de una de cada 10 personas es testigo de una pelea por la gasolina y el agua no es exactamente asombroso, especialmente si usted no trató de comprar en Costco el viernes por la mañana.

Las colas en Costco, a propósito, pueden explicar este otro fenómeno: Porch reporta que aproximadamente una de cada tres personas en Estados Unidos se emborracha uno o más días después de un huracán. Ni dice cuántos se emborrachan antes y durante las tormentas, pero ya tenemos una idea.

Pero ese no es el único comportamiento peligroso de la gente en época de huracán. Porch reporta que casi una de cada seis personas estaba preparando fiestas para celebrar la llegada del huracán, en vez de tomar medidas de precaución, como hacer fila en Walmart, tratar de comprar la última plancha de plywood en Home Depot y comprar Cheetos en Publix. Porch dice que una de cada 10 personas asistió a una de esas fiestas durante huracanes de envergadura. Mejor esperan a que se les pase antes de echar mano a la escalera para colocar las contraventanas.

Otro comportamiento peligroso mencionado por Porch: una de cada cinco personas se nieva a marcharse de su casa incluso con órdenes obligatorias de evacuación.

Personalmente, creemos que todos deben pensar mejor las cosas, prepararse y evacuar si es necesario. Pero también es importante que no peleen tontamente cuando se acaba el agua en su mercado. El agua que sale del grifo es lo mismo, ¿no? Llene sus botellas y cazuelas. Después de todo, estamos en Miami, y aquí todos tienen botellas y cazuelas.

Para la encuesta, Porch entrevistó a personas que han pasado un huracán en los últimos 20 años y les pidió que contaran sus experiencias en el más reciente