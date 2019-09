La mayoría de las escuelas y universidades reanudan sus labores este miércoles

Miami retoma la rutina después de la amenaza del huracán Dorian Después de días de tensión preparándose para enfrentar un huracán de categoría 4, los miamenses regresan a su rutina, alertas, pero más relajados. Up Next × SHARE COPY LINK Después de días de tensión preparándose para enfrentar un huracán de categoría 4, los miamenses regresan a su rutina, alertas, pero más relajados.

El sur de la Florida está regresando a la normalidad después de prepararse para una de las tormentas más fuertes en mucho tiempo. Eso significa que la mayoría de las escuelas, colleges y universidades vuelven a la normalidad el miércoles.

Las escuelas públicas de Broward anunciaron que reanudan las clases el miércoles. Una reunión de la junta escolar ya planeada se realizará como estaba previsto. la escuela A previously scheduled School Board meeting will also go on as planned. Los dos recintos de la escuela privada American Heritage en Plantation y Boca/Delray también estarán abiertos el miércoles.

En Miami-Dade, el superintendente escolar Alberto Carvalho tuiteó el lunes que el distrito planeaba abrir las escuelas y reanudar las actividades el miércoles a menos que hubiera un cambio en la trayectoria de Dorian. Hasta el martes por la tarde no se ha hecho ningún anuncio nuevo. Algunas escuelas privadas, como la Belen Jesuit Preparatory, reabrirán el miércoles, pero la Miami Country Day School permanecerá cerrada hasta el jueves.

Miami Dade College también reanudará las clases el miércoles. La Universidad Internacional de la Florida también anunció que reabrirá el miércoles.

St. Thomas University reabrirá el miércoles pero las clases no comienzan de nuevo hasta el jueves.

University of Miami también tendrá clases el miércoles.

El campus de North Miami de la Johnson & Wales University reabrirá el miércoles.

El personal esencial de la Florida Atlantic University debe reportarse al trabajo el miércoles, pero el campus reanudará sus operaciones y clases el jueves.