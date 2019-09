La tecnología 5G está llegando y es un ‘desastre total’, dice comisionada de Miami-Dade

Trabajadores de telecomunicaciones instalan un nuevo poste para equipos de telefonía móvil 5G de próxima generación en el downtown de Miami.

Comparando la revolución tecnológica 5G con la fiebre del oro en California, la comisionada condal Eileen Higgins se lamentó acremente de la instalación indebida, fuera de lugar y peligrosa de equipos de comunicaciones móviles en las calles de Miami.

“Es un desastre”, dijo Higgins durante la reunión de la Comisión de Miami-Dade el miércoles. “Las compañías de telecomunicaciones están colocando equipos donde les parece en el downtown. Es un desastre total”.

Compañías como AT&T, Verizon y T-Mobile están colocando nuevos postes, cajas y cables para acomodar la nueva generación de tecnología inalámbrica —5G— mucho rápida que la 4G que es de norma en este momento. Las telefónicas móviles están en una carrera para ampliar sus redes y “llegar más rápido al futuro”, como dice Verizon en su página digital.

Como resultado, están instalando postes de hormigón cada 300 pies, a veces en lugares inadecuados. Dejan las cajas negras de distribución en el suelo o atadas a árboles con cinta amarilla de precaución. Hay cables salidos por todas partes, en las aceras, colgados de las líneas que corren entre los postes. Las aceras las reparan a las carreras y lo hacen mal, cubriendo los huecos con asfalto frío. Es horrible y parece peligroso.

“Las cuadrillas me dicen que esos cables no están electrificados, pero ¿cómo vamos a saber? Las cajas no están cerradas, los cables cuelgan de todas partes”, dijo Higgins. “Los huecos en las aceras son trampas mortales. Hay veces que no se puede pasar por al lado de estos postes en una silla de ruedas o un coche para niños”.

En recorridos por su Distrito 5, la comisionada Eileen Higgins ha encontrado muchos casos de obras sin terminar de instalación de tecnología 5G. Maggie Fernandez

Higgins dijo que ha conseguido promesas de las cuadrillas de trabajadores de no instalar postes frente a la Torre de la Libertad y la iglesia católica Gesu “pero ¿cuántos edificios puedo revisar?”, afirmó, pasando varias fotos a los demás comisionados.

“No tienen respeto por los vecinos, los negocios, el arte en lugares públicos ni nuestra historia”, dijo, mencionando que la instalación de postes a lo largo de Biscayne Boulevard frente al Bayfront Park y esculturas en exteriores, incluso uno frente a la antigua oficina de correos. “Es un desastre y está llegando a todos los vecindarios”.

Una razón citada para explicar la rápida e indiscriminada instalación, dijo Higgins, es la meta de tener la red 5G lista para el Super Bowl LIV en el Estadio Hard Rock el 2 de febrero de 2020.

“Si esto se hiciera de una manera ordenada, y se avisara con tiempo a los propietarios de viviendas y negocios, me encantaría mostrar a Miami como una de las primeras ciudades en instalar la tecnología 5G”, dijo Higgins. “Pero no se puede usar el Super Bowl como excusa para instalaciones deficientes. Están afectando la zona y es destructivo.

La instalación de equipos de telefonía móvil 5G en el downtown de Miami es chapucera y se ve mal, dice una comisionada de Miami-Dade. Eileen Higgins

Miami Beach ha logrado implementar el despliegue de esa tecnología mucho mejor planeándolo todo con dos años de antelación, afirmó Higgins. La instalación de cada poste tiene que ser aprobada por las juntas municipales de preservación histórica y revisión de diseños.

“Miami Beach formuló un hermoso diseño estándar”, dijo. “Y aunque nadie está contento que se instalen postes cada 300 pies, al menos no son feos”.

Higgins y otros comisionados pidieron al Departamento de Obras Públicas y al abogado condal que estudien si Miami-Dade puede implementar normas de diseño y permisos que se impongan a las normas de instalación de empresas de servicios públicos.

“Desde hace años han dejado marcas en las calles y aceras en todas partes”, dijo el comisionado Dennis Moss, haciéndose eco de las quejas de Higgins sobre “jeroglíficos” marcados con pintura en el suelo. “En Tallahassee permiten que las compañías de servicios públicos hagan no que quieran sin consecuencia alguna”.

Marcas de instalación, que un comisionado llamó 'jeroglíficos', en una acera del downtown de Miami. Eileen Higgins

Por su parte, la comisionada Daniella Levine Cava sugirió que el condado esperara a cerrar los permisos hasta que la instalación eléctrica esté terminada en cada lugar.

AT&T no respondió a una solicitud de declaraciones, pero la empresa ha dicho con anterioridad que está trabajando lo más eficientemente posible con los gobiernos locales para completar la modernización de su red, que promete “ideas que parecen ciencia ficción algún día se hagan realidad, como compras mediante realidad aumentada, presencia virtual en eventos en vivo, autos autónomos y telemedicina. Las posibilidades son ilimitadas”.

La paciencia durante la instalación rendirá frutos para los usuarios porque la tecnología 5G impulsará una cuarta revolución industrial”, según Ronan Dunne, vicepresidente ejecutivo de Verizon.