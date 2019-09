Cientos de nombres no revelados en documentos sellados sobre el caso de Jeffrey Epstein

La historia de un multimillonario agresor sexual de niñas que se salió con la suya El multimillonario de Palm Beach Jeffrey Epstein es un hombre libre, a pesar de haber abusado sexualmente de docenas de niñas menores, según la Policía y los fiscales. Sus víctimas nunca han sido escuchadas, hasta ahora. Up Next × SHARE COPY LINK El multimillonario de Palm Beach Jeffrey Epstein es un hombre libre, a pesar de haber abusado sexualmente de docenas de niñas menores, según la Policía y los fiscales. Sus víctimas nunca han sido escuchadas, hasta ahora.

Ya se fijó un cronograma tentativo para liberar miles de páginas de documentos que pudieran revelar más nombres de personas supuestamente involucradas en la operación de tráfico sexual de menores del ahora fallecido multimillonario Jeffrey Epstein.

En una conferencia en Nueva York el miércoles, la jueza federal de distrito Loretta A. Preska fijó un cronograma para revisar un primer grupo de más de 160 documentos, que se organizarán por categoría y evaluarán en las próximas semanas.

El caso es sobre una demanda federal presentada en 2015 por una de las víctimas de Epstein, Virginia Robert Giuffre, ahora de 35 años. Sigrid McCawley, la abogada de Giuffre, junto con el Miami Herald y otros, ha solicitado la liberación de los documentos en el caso que pudieran revelar más sobre el papel de la ex socia de Epstein, Ghislaine Maxwell, en la operación de tráfico sexual de menores.

El abogado de Maxwell, Jeffrey Pagliuca, dijo que los documentos judiciales del caso abarcan “cientos de páginas de reportes investigativos que mencionan a cientos de personas”. Pagliuca alega que muchos de los mencionados en los documentos no deben ser identificados públicamente.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Ghislaine Maxwell es mencionada en al menos una de las tres demandas presentadas el 20 de agosto de 2019 contra la herencia de Jeffrey Epstein.

Algunas de las personas mencionadas pudieran ser víctimas, otras testigos o personas empleadas por Epstein que hicieron declaraciones en que pudieran implicarse a sí mismos o a otros como parte del caso civil, que fue decidido en 2017.

El juez inicial del caso civil acordó que casi todos los documentos del caso fueran sellados, pero un tribunal de apelaciones falló hace unos meses que los documentos deben darse a conocer. Lo que se discute ahora es cómo y cuándo dar a conocer los documentos.

Preska, expresando frustración de que el caso se está demorando innecesariamente, formuló un cronograma para que las partes revisaran los documentos y entonces presentaran informes. Las personas mencionadas en los documentos no pudieron ser identificadas de antemano para darles una oportunidad de objetar a la revelación de su identidad, dijo Christine Walz, la abogada que representa al Miami Herald.

El martes, un hombre identificado solamente como John Doe escribió una carta al tribunal en que pide al juez no revelar su nombre ni el de otros porque, alegó, eso dañaría sus reputaciones. No está claro si se permitiría no identificar a esas personas.

A principios de julio, más de un decenio después que fue investigado inicialmente por alegaciones de tráfico sexual, Epstein, de 66 años, fue arrestado por agentes federales. Lo encontraron muerto en su celda en Nueva York el 10 de agosto, mientras esperaba juicio. Eso fue un día después que casi 2,000 documentos en caso de Giuffre fueron liberados como resultado del litigio en Nueva York.

Esos documentos tenían los nombres de muchos hombres poderosos que Giuffre dijo abusaron de ella con autorización de Epstein y Maxwell.

Entre las personas nombradas estuvieron: el famoso abogado Alan Dershowitz, quien representó a Epstein; el príncipe Andrés; George Mitchell, ex senador por Maine; Bill Richardson, ex gobernador de Nuevo México; Glenn Dubin, gerente de fondos de cobertura; Tom Pritzker, magnate hotelero, y Marvin Minsky, científico de MIT. Todos esos hombres han negado haber tenido relación alguna con Giuffre, excepto Minsky, ya fallecido.

Maxwell, de 57 años, ha negado participación alguna en los delitos de Epstein, pero fiscales federales en Nueva York la ven como una confabulada potencial de Epstein. Maxwell nunca ha sido acusada.

Medicina Legal de Nueva York determinó que Epstein se suicidó. El secretario de Justicia William Barr ordenó una investigación sobre cómo Epstein, quien días antes estaba bajo vigilancia estricta, pudo suicidarse. La Oficina Federal de Prisiones, que opera la instalación, estaba bajo una fuerte presión por no monitorear adecuadamente a Epstein, y el director en funciones fue reasignado.

Con la muerte de Epstein, los investigadores federales se centran ahora en otros que supuestamente ayudaron al multimillonario de Palm Beach en su operación de tráfico sexual de menores. Epstein abusó de decenas, quizás cientos, de jovencitas menores de edad a lo largo de 20 años, empleando a reclutadoras para atraer a una mayoría de niñas pobres y a veces desamparadas para que le dieran masajes a cambio de dinero. Esos masajes con frecuencia terminaban en agresiones sexuales por parte de Epstein. Solamente en la Florida, casi tres decenas de menores, en su mayoría de entre 13 y 16 años, fueron identificadas por el FBI como víctimas.

En noviembre el Herald publicó una serie de reportajes sobre el caso, que detallaron cómo autoridades estatales y federales en la Florida permitieron a Epstein escapar de cargos federales hace más de un decenio. En ese entonces, Epstein se declaró culpable de un cargo menor estatal de prostitución y cumplió una breve condena en la cárcel del Condado Palm Beach.

A raíz de esa investigación, fiscales federales en Nueva York reabrieron el caso y más mujeres han salido a la luz pública para alegar que Epstein, Maxwell y otros abusaron sexualmente de ellas en varias residencias en todo el país.