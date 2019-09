Alex Vega, reconocido diseñador de autos de Miami, herido de bala en una emboscada

Alex Vega, el gurú de los carros. El cubanoamericano Alex Vega ha convertido en arte la personalización de los carros. Su clientela, compuesta de grandes nombres del deporte y la música como Yoenis Céspedes, Floyd Mayweather, Marc Anthony y Luis Fonsi, por citar solo algunos. Up Next × SHARE COPY LINK El cubanoamericano Alex Vega ha convertido en arte la personalización de los carros. Su clientela, compuesta de grandes nombres del deporte y la música como Yoenis Céspedes, Floyd Mayweather, Marc Anthony y Luis Fonsi, por citar solo algunos.

Detectives de la Policía están buscando al agresor que baleó de gravedad a Alex Vega, renombrado diseñador de autos de Miami que ha personalizado vehículos de lujo para celebridades como Marc Anthony, Luis Fonsi, el rapero Rick Ross y numerosas estrellas deportivas.

La Policía de Miami-Dade reveló el jueves que Vega, de 45 años, fue emboscado el 27 de agosto al salir de su auto junto a su casa, en la cuadra de los 10600 de SW 118 Avenue. “Lo balearon dos veces en la espalda” dijo el portavoz policial Alvaro Zabaleta.

El agresor, que no ha sido identificado, estaba vestido de negro, tenía puesta una máscara y guantes, agregó Zabaleta.

No se conoce ningún motivo para el atentado. Vega se está recuperando en el hospital. “Está bien”, le dijo su hijo al Miami Herald el jueves por la tarde.

Vegas es dueño de The Auto Firm, un taller de Kendall que ha personalizado más de 400 vehículos desde 2010 para estrellas del mundo de la música y los deportes que buscan lujo y creatividad. Entre ellos están Floyd Mayweather y el tres veces medallista de oro olímpico Usain Bolt, cuyo auto fue tiene los asientos en los colores de la bandera jamaiquina: verde, negro y amarillo.

Vega ha aparecido en la portada del Miami Herald, mientras que el New York Times calificó The Auto Firm “Where The Stars Get Their Rides.”

Vega también se ha presentado en su propio programa de televisión en la red Discovery, “The Auto Firm with Alex Vega”. Entre los clientes incluidos en la temporada de 2017 estuvieron: la cantante Teyana Taylor, el creador de Zumba, Beto Pérez, y Yoenis Céspedes, lanzador de los Mets de Nueva York.

Vega creó su propia marca Avorza. Entregó una edición Avorza de un Polaris Slingshot a Fonsi, el cantante mejor conocido por su megaéxito Despacito. Fonsi incluso grabó un video para el canal de Vega en YouTube.

La página de Vega en Instagram también lo muestra viajando con otras estrellas hispanas como Maluma y Marc Anthony.

“Marc Anthony empezó como cliente. Quería que le hiciera una limosina, pero hoy es un amigo, un hermano, parte de la familia”, dijo Vega al Miami Herald el año pasado.

Cualquier persona con información sobre el atentado a Vega puede llamar a Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS.