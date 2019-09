Hombre de Broward le lanza su orina al fiscal que lo condenó por intento de homicidio

Un cartero en Memphis queda captado en cámara mientras orina al entregar las cartas La compañía ha lamentado lo sucedido y aseguró que tomará medidas con el empleado. Up Next × SHARE COPY LINK La compañía ha lamentado lo sucedido y aseguró que tomará medidas con el empleado.

Un delincuente del Condado Broward que esta semana esperaba su sentencia en la corte, atacó al fiscal que lleva su caso, y le lanzó “orine por todo el cuerpo”, de acuerdo con un reporte del arresto que la policía dio a conocer el jueves.

Ahora, Albert Nárvaez, de 28 años, enfrenta un cargo adicional de agresión tras haber atacado al asistente de la Fiscalía Estatal del Condado Broward Andrew Newman.

“El orine le entró por la boca y le encharcó toda la ropa”, de acuerdo con un reporte del arresto de la policía de Broward (BSO).

El incidente sucedió el miércoles dentro de la corte de la jueza de Circuito de Broward Susan Alspector.

Nárvaez estaba preso y se suponía que fuese sentenciado por intento de homicidio con un arma de fuego. Ya la Fiscalía había asegurado una sentencia de culpabilidad contra Nárvaez por haber atacado a su ex novia, secuestrarla a punta de pistola en un automóvil, y luego dispararle cuando la mujer se las arregló para bajarse del vehículo e intentó escapar en Hallandale Beach.

Newman es el fiscal que ganó el caso. En el reporte del arresto no se especifica en qué tipo de recipiente Nárvaez guardó el orine que después le tiró a Newman. En el informe se dice que Nárvaez le fue encima al fiscal, le lanzó el líquido y le gritó: “¡Me dijo que lo hiciera! ¡Y me hizo enfurecer!”. Nárvaez no dijo a qué se refería.

La sentencia de Nárvaez se debió posponer.

La Fiscalía Estatal del Condado Broward le pedirá al gobernador Ron DeSantis que nombre otros fiscales de la oficina para encargarse del caso, para de este modo evitar un conflicto de interés, ya que Newman is es empleado de la agencia.

El incidente ocurrió dos meses después que episodio un similar tuvo lugar en un tribunal de Miami-Dade.

En junio, Dorleans Philidor, acusado de allanamiento de casa, defecó y le lanzó los excrementos en la sala del tribunal a una jueza de Miami-Dade que presidía la sesión antes que comenzaran los alegatos finales. en el proceso por allanamiento de casa que se le seguía, dijeron funcionarios de la corte. . “¡Es proteína! ¡Es bueno para usted!”, le gritó Philidor a la jueza Lisa Walsh, antes de que los

guardias pudieran detenerlo. La jueza se negó a posponer el juicio de Philidor, y horas después salió absuelto.

Philidor continúa preso por otro caso de allanamiento de propiedad privada.