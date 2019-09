Video de rapero en estación de policía de Aventura se vuelve viral. La policía dice estar sorprendida

Rapero de Florida filma un video musical en estación de policía de Aventura El rapero Leo Little publicó un video criticando la mala conducta de la policía después de ingresar a la estación en Aventura a altas horas de la noche y grabarlo sin que nadie lo notara. Up Next × SHARE COPY LINK El rapero Leo Little publicó un video criticando la mala conducta de la policía después de ingresar a la estación en Aventura a altas horas de la noche y grabarlo sin que nadie lo notara.

El video comienza con el rapero del sur de la Florida IV Leo Little sentado en la calle al lado de un auto patrullero de la policía del Condado Broward (BSO), con las manos al parecer atadas detrás de la espalda.

Poco después, la escena cambia y Little aparece dando saltos por el vestíbulo del Departamento de Policía de Aventura repitiendo una palabra despectiva en un tone pegajoso donde critica las polémicas tácticas de la la policía con hombres afroamericanos.

El rapero baila por el vestíbulo y pasa por frente a un letrero que dice “Bienvenido al Departamento de Policía de Aventura”. Poco después, Little entra en una pequeña habitación, se sube a una mesa, y repite la letra de la canción, con el logo del Departamento de Policía de Aventura visible en la pared detrás de él.

La Policía de Aventura nunca firmó los documentos de la producción.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Hace pocos días que Little colgó el video de tres minutos y 24 segundos en la cuenta de Instagram de WorldStarHipHop. El lunes por la mañana, ya el video había sido visto más de 650,000 veces. En YouTube, no le va tan bien: hasta el momento, solo tiene 2,000 visitas.

En el video, además de su visita a la estación de policía, Little aparece con una pistola en la mano mientras canta en un automóvil y baila con un fusil semiautomático. “Bum, bum, bum, mata a un negro”, canta.

La canción titulada “Bus”, salió al mercado en diciembre. Se vende en Amazon por 99 centavos.

Cuando Little hizo el video hace unos dos años, entró en el vestíbulo de la policía de Aventura, dijo un portavoz, con un acompañante que lo grababa con una cámara. En ese momento, la policía dejaba las puertas principales sin cerrar durante la noche, y cualquiera que necesitara ayuda podía tocar un timbre dentro de la estación para llamar la atención de un empleado.

La policía de Aventura dijo que desde entonces ha cambiado el reglamento, y ahora tiene asegurada el área del vestíbulo y le exige a los visitantes que toquen el timbre desde afuera antes de entrar.

Michael Bentolila, comandante de la policía de Aventura, dijo que Little no dañó ninguna propiedad, y no llevaba consigo ningún arma..

“No hubo ningún daño. Hubiera sido estúpido de parte nuestra tratar de acusar a Little de un delito”, dijo Bentolila. “Él no entró a la fuerza. Entró por la puerta como cualquier otra persona y se comportó como un tonto”.

Steadman Stahl, presidente de la Asociación Benevolente de la Policía de Miami-Dade, dijo que el comportamiento de Little era sin duda arrogante, pero no necesariamente delictivo.

“Es una actitud soberbia”, dijo Stahl. “Pero en los tiempos que vivimos, un video puede hacerse en un par de minutos. Y con la rigurosa seguridad de hoy en día, hay que asegurar esa área”.

El reportero del Miami Herald David Ovalle contribuyó con esta historia.