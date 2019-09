Club de swingers Miami Velvet tiene pagar fortuna por usar sin permiso fotos de modelos

Club de swingers ‘Miami Velvet’ debe pagar $892,500 a modelos Un jurado federal ordenó el lunes al club de swingers Miami Velvet pagar $892,500 a un grupo de 32 modelos profesionales cuyas imágenes se usaron sin autorización en publicidad del exclusivo lugar. Up Next × SHARE COPY LINK Un jurado federal ordenó el lunes al club de swingers Miami Velvet pagar $892,500 a un grupo de 32 modelos profesionales cuyas imágenes se usaron sin autorización en publicidad del exclusivo lugar.

Durante años, el club de swingers más famoso de Miami usó fotografías de atractivas modelos en corsés, bikinis y ropa interior para atraer clientes a sus bacanales exclusivas.

El problema fue que al menos 32 de las mujeres que aparecían en la publicidad impresa, páginas de internet y cuentas en redes sociales del Miami Velvet eran modelos profesionales sin ninguna relación con las actividades del club.

Ese uno no autorizado de las imágenes llevó a que un jurado federal decidiera el lunes que Miami Velvet tiene que pagar $892,500 al grupo de modelos, que son del sur de la Florida y Los Ángeles. La cifra es menor de los $5.3 millones que solicitó el equipo jurídico del bufete Akerman, que representó a las modelos en el tribunal federal de Miami.

El jurado deliberó poco más de dos horas.

“Pienso que la decisión de jurado fue justa y que tomaron en cuenta que estas mujeres pueden decidir si aceptan algo así o no, y a final de cuentas hubieran dicho que no”, dijo Naim Surgeon, abogado de las demandantes.

Entre las modelos que recibirán compensación por daños están: Joanna Krupa, quien se presentó en Dancing with the Stars y The Real Housewives of Miami ($65,000); Jaime Edmondson Longoria, ex policía de Boca Raton y vitorera de los Miami Dolphins ($32,500), y Cora Skinner, quien se presentó en Deal or no Deal ($32,500).

Miami Velvet es uno de un puñado de clubes exclusivos del sur de la Florida para los llamados swingers, que son parejas que comparten compañeros sexuales y pueden tener relaciones sexuales en grupo dentro del local. Jason Silvera, gerente de Miami Velvet, lo calificó de “uno de los mejores clubes nocturnos de Miami”.

“La única diferencia es que aquí se pueden tener relaciones íntimas”, declaró Silvera el lunes.

Pero eso es precisamente lo que molestó a las modelos.

Las mujeres presentaron la demanda en diciembre de 2015, alegando que sus fotos se usaron para “dar más categoría” a un club que permite actividades “insalubres”. Los anuncios aparecieron junto con imágenes de actividades sexuales en grupo en el portal digital de Miami Velvet, lo que lleva a las personas a pensar que las modelos respaldaron o incluso participaban en las bacanales.

“En 2019 respetamos el derecho de las mujeres a decir que sí o que no: los asuntos de consentimiento deben importarnos a todos”, dijo Surgeon durante los argumentos finales del lunes. “Como personas decentes, entendemos que así es como la sociedad quiere que nos comportemos: el consentimiento requiere pedir permiso primero”.

Y agregó: “Estas mujeres no solamente son hermosas. Son emprendedoras, madres, mujeres de negocios”.

Los nombres de tres de las modelos se usaron en la publicidad en cuestión.

En 2017, el juez federal José Martínez falló a favor de las modelos, expresando que el club era responsable de publicidad falsa. El juicio de este mes en el tribunal federal de Miami se celebró para que los jurados pudieran decidir cuánta compensación por daños debían recibir las mujeres.

Uno de los anuncios en que el club de swingers Miami Velvet usó la imagen de la modelo colombiana Sandra Valencia sin su autorización. - Court file

Entre los responsables está Joy Dorfman, que aparece como gerente de My Three Yorkies LLC, la compañía que opera Miami Velvet. Dorfman, quien una vez trabajó en Wall Street, testificó que no tenía idea que ella era la gerente y que solamente debía aparecer como empleada para tener seguro médico.

Su esposo es Randy Dorfman, ex gerente de fondos de cobertura y ex jugador profesional de poker, quien compró el Miami Velvet en 2010.

Los dos dijeron que ninguno tenía que ver con las imágenes y que fueron publicadas por una compañía contratada para ocuparse de las redes sociales de Miami Velvet.

El abogado del club, Luke Lirot, reconoció que su cliente era responsable del uso indebido de las imágenes, pero afirmó que las modelos estaban pidiendo mucho dinero. Lirot declinó hacer declaraciones después del veredicto del lunes.