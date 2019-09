Acusan a candidato al Concejo de Hialeah de financiar campaña con dinero de la prostitución

Ex vicepresidente del Concejo de Hialeah arremete contra candidata Angélica Pacheco El ex vicepresidente del Concejo de Hialeah Luis González, arremetió contra la candidata al Concejo de Hialeah Angélica Pacheco al acusarla de tener vínculos con el castrismo. Up Next × SHARE COPY LINK El ex vicepresidente del Concejo de Hialeah Luis González, arremetió contra la candidata al Concejo de Hialeah Angélica Pacheco al acusarla de tener vínculos con el castrismo.

El ex vicepresidente del Concejo de Hialeah, Luis González, acusó al candidato al escaño 2, Jesús Tundidor, de financiar su campaña política con dinero del tráfico humano y la prostitución a través de un Comité de Acción Política.

González también arremetió contra la candidata Angélica Pacheco, a quien señaló por sus supuestos vínculos con el castrismo, por fotografías que muestran, según esa versión, a su pareja posando como el Che Guevara “lo cual es una ofensa al exilio cubano” por parte de alguien que quiere ser parte del gobierno de la ciudad “más cubana fuera de la isla”.

González hizo las acusaciones el miércoles 18 de septiembre, durante una concurrida conferencia de prensa en su local de campaña y de otros tres candidatos que respalda el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández.

James Tundidor , padre del candidato acusado por González, ha aportado al menos $45,000, entre junio y julio de 2019. “Tundidor es una persona muy inteligente”, dijo González. “No queda duda de lo que está haciendo. De cómo está manipulando para entrar al gobierno de Hialeah”.

Como reveló el Nuevo Herald en abril de 2019, familiares de Tundidor son propietarios de dos cabarets de Hialeah. Lo nuevo es que González dio a conocer reportes que muestran que la campaña de Tundidor recibió aportes de su padre, James Tundidor, a través del PAC Hialeah for Reform.

“Estoy muy decepcionado por esta táctica de política sucia que estamos viendo en Hialeah. Que quieran involucrar a mi familia me sorprende. Yo pensaba que (González) era un hombre de honor. Que se enfocaba en los problemas de Hialeah. Pero se mete con mi familia, que no tiene nada que ver con esto”, dijo Tundidor, y agregó que su padre tiene varios negocios en el condado Miami-Dade, y que no puede controlar que los tenga. “Pienso que no está bien que un hijo sufra las consecuencia de las acciones del padre”.

El candidato Tundidor reafirmó el señalamiento que hizo contra González por supuestamente votar a favor de las cámaras que multan a los conductores que no respetan las luces rojas de los semáforos. “En diciembre de 2015 él voto a favor del programa piloto de cámaras en semáforos”, indicó Tundidor. Sin embargo González mostró una ordenanza de junio de 2010 en las que él, Isis García Martínez y Carlos Hernández votaron en contra de las cámaras.

“Yo hablo de los hechos (supuestamente cometidos por González) como funcionario electo. Pienso que (la conferencia de prensa que dio) es una táctica distractiva ante las recientes noticias que revelan la emisión de licencias ilegales de funcionamiento para los pequeños negocios , emitidas sin la aprobación del Condado. Por eso tratan de distraer la atención con estas falsas acusaciones”.

Respecto a Angélica Pacheco, González dijo que es una candidata que posee clínicas de rehabilitación de drogas. Ese tipo de establecimientos son una preocupación en esta y otras ciudades. “Me imagino que el interés de ella es penetrar el gobierno de Hialeah para poder abrir más negocios de esos”, indicó González.

González criticó que la pareja de Pacheco se exhiba en redes sociales fumando un tabaco, con la boina del Che Guevara. “Eso es una falta de respeto al exilio cubano (...)”.

No fue posible recoger la versión de Pacheco, quien el miércoles dijo haber sufrido un intento de robo en su casa.