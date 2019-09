Inauguran en Doral centro de asesoría legal gratuita para inmigrantes

Abre nuevo centro de atención legal para los inmigrantes en Doral. Firma de abogados Sanabria & Associates abren nuevo centro de atención legal para los inmigrantes en Doral. Up Next × SHARE COPY LINK Firma de abogados Sanabria & Associates abren nuevo centro de atención legal para los inmigrantes en Doral.

Un centro para otorgar asesoría gratuita a los inmigrantes que confrontan dificultades con su procesos debido a “mala presentación” de sus casos o que necesitan de una segunda opinión con el trámite de sus documentos fue inaugurado en la ciudad de Doral.

El abogado Gunther Sanabria, de origen peruano, dijo a el Nuevo Herald que está radicado en Washington y tiene muchos clientes en Florida, estado donde creció y estudió, y debido a ello comenzó a darse cuenta de la situación con varios procesos como las peticiones de asilo político.

“Me di cuenta de que últimamente había abogados cometiendo errores y de cierta forma engañando a la gente. Junto con abogados que tengo en Washington, uno de ellos cubano, analizamos la posibilidad de abrir un centro para ayuda legal en Miami y así nació la idea”, dijo Sanabria.

En el centro, ubicado en el 9851 NW 58th St, Unit 103, Doral, 33178, se ofrece principalmente asesoría en inmigración porque Sanabria dijo que la ley en esa aérea “ha cambiado muchisímo desde la última etapa del gobierno del ex presidente Obama y ahora con el presidente Trump”.

Las personas que acudan al centro, que está abierto de lunes a sábado de 9 am a 5 pm, pueden recibir asesoría sobre, por ejemplo, asilos políticos, procesos de deportación y arrestos.

Sanabria explicó que uno de los programas que ofrecen se llama “Segunda opinión gratis” y está dirigido a personas que ya hayan aplicado para un asilo o presentado una solicitud familiar para sus padres o esposos.

“A esas personas les estamos dando la oportunidad para que se acerquen al centro para que nosotros le revisemos con un ojo más experimentado y le digamos si las aplicaciones están correctas. Notarios están haciendo aplicaciones incompletas y abogados extranjeros están haciendo peticiones que no tienen lo que se necesita”, detalló el abogado.

Esa segunda opinión y la consulta para ello es totalmente gratuita, enfatizó.

Sanabria dijo que desde hace un año, él y su equipo estaban pensando en implementar la iniciativa. De hecho, ya viajaban con frecuencia desde Washington a Miami para dar charlas sobre inmigración.

“De hecho, tenemos casi una docena de casos que hay que corregir porque estaban mal hechos y entonces de allí surgió la idea del centro”, indicó.

Estas correcciones son una situación que se observa más en las peticiones de asilo de cubanos y venezolanos, según el letrado.

“Estoy tratando de transmitir el mensaje a la comunidad de inmigrantes que no esperen. Lamentablemente los inmigrantes dan un primer paso (en trámites) y no siguen después de eso. A mi me vienen a ver después de tres o cuatro años cuando las opciones se han minimizado mucho”, expresó.

El centro fue inaugurado el lunes pasado y Sanabria destacó que ha tenido cerca de 20 citas diarias de personas procedentes de Homestead y Kendall.

En la iniciativa participa la empresaria venezolana Patricia Ramos, quien inició hace cinco años el programa “Talentos en USA” para asesorar a inmigrantes con el fin de obtener su visa de talento.