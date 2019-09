Suspenden a estudiante de Broward por distribuir volantes sobre el cambio climático

Miami, primera ciudad en estudiar el impacto del ‘aburguesamiento climático’ Miami es la primera ciudad en estudiar si el llamado aburguesamiento climático, la reurbanización de zonas altas en medio del aumento del nivel del mar, está sacando a los vecinos de vecindarios pobres como el Pequeño Haití. Up Next × SHARE COPY LINK Miami es la primera ciudad en estudiar si el llamado aburguesamiento climático, la reurbanización de zonas altas en medio del aumento del nivel del mar, está sacando a los vecinos de vecindarios pobres como el Pequeño Haití.

Elijah Ruby, estudiante de último año de la secundaria South Broward, estaba repartiendo volantes como protesta por los cambios climáticos cuando un empleado administrativo de la escuela se le acercó, y le dijo que lo podrían suspender de la escuela por un día y también prohibirle asistir a la fiesta de graduación y a otros eventos estudiantiles especiales.

“Me sentí mal porque ese es el tipo de cosa que uno va a recordar durante mucho tiempo”, dijo Ruby, de 17 años. “Uno va a recordar siempre haber ido con su novia al prom”.

Los volantes tenían información sobre la huelga que se iría a celebrar en el Condado Broward el 20 de septiembre, como parte de una serie de huelgas estudiantiles que tendrían lugar por todo el mundo ese día. La protesta de Broward se celebraría frente a la Junta Escolar del Condado Broward, ubicada en Fort Lauderdale.

Ruby dijo que con anterioridad ha colgado en las redes sociales volantes que han sido retirados por la escuela, y que también se le ha advertido que no entregara volantes, pero que nunca nadie le había dicho que corría el riesgo de ser suspendido si los distribuía.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

La semana pasada, Ruby dijo que le preguntó a la administración de la escuela si le podrían permitir a los estudiantes participar en la huelga celebrando una excursión para el evento. El jueves por la mañana, se le informó que la escuela no patrocinaría una excursión, dijo Ruby.

Según Ruby, los administradores escolares le dijeron que el evento podría ser peligroso, y que no podían patrocinar la asistencia de los estudiantes a la actividad. Los administradores escolares de South Broward no se pudieron localizar para saber qué tenían que decir sobre el particular.

“Me parece que es una manera de pensar muy limitada”, dijo Ruby. “Porque lo que es de veras más peligroso para los muchachos es el carbón que hay en la atmósfera. Se elimina o vamos a tener que enfrentar una devastación”.

Los padres de Ruby defendieron el activismo climático de su hijo, y dijeron estar muy molestos de que la escuela no haga más para ayudar a los estudiantes a participar en la huelga por el clima.

“Respaldo totalmente las creencias y las acciones por sus convicciones”, dijo la madre de Ruby, Stacy Wolfe. “Es una verdadera pena que la escuela tenga que recurrir a una suspensión por una causa tan noble”.

“Las escuelas tienen en vigor procesos sobre las aprobaciones para la distribución de materiales, como volantes, en los terrenos escolares”, escribió en un correo electrónico un portavoz del Distrito Escolar de Broward. “De igual modo, también se espera que los estudiantes se adhieran a las guías que se les dan acerca de la distribución de estos materiales. Cualquier medida disciplinaria está de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil”.

El Distrito Escolar dijo que no quería comentar sobre el caso de Ruby debido a problemas de privacidad.

Hasta este año, Ruby formaba parte del Programa Marítimo de Magneto de su secundaria, que le ofrece a los estudiantes clases relacionadas con la industria marítima a la vez que alienta la protección ambiental de los arrecifes coralinos y de los océanos.