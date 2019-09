Miami Foundation nombra un presidente interino y director ejecutivo

Cortesía

La Miami Foundation, organización filantrópica que une a los donantes y las causas para mejorar la calidad de vida en el área metropolitana de Miami, anunció este martes que Joe Fernández asumirá la presidencia interina y la dirección ejecutiva de esa organización a partir del próximo 30 de septiembre.

El nombramiento de Fernández, quien es fideicomisario de esa organización, se realiza cuando el actual director ejecutivo de la fundación, Javier Alberto Soto, concluye sus funciones después de anunciar en el pasado julio que asumirá el cargo de presidente de la Fundación Denver.

“Joe ha desempeñado un papel decisivo en nuestro directorio durante los últimos seis años y ha demostrado un compromiso extraordinario con la organización y su misión”, dijo Richard Giusto, el presidente del consejo de administración de la Miami Foundation y accionista de Greenberg Traurig.

Giusto dijo que Fernández aporta un amplio conocimiento sobre la administración de empresas de gestión de patrimonio y, como oriundo de Miami, comprende a la comunidad y el papel de la fundación en la mejorar la calidad de vida de todos.

“Es el administrador perfecto de la organización durante esta transición “, destacó.

Fernández es presidente regional de BNY Mellon Wealth Management, cargo que seguirá ejerciendo, y tiene 30 años asesorando a familias de generación en generación, dijo la Miami Foundation en un comunicado.

El ejecutivo es es miembro anterior de la Junta de Gobernadores de la Cámara de Comercio del Gran Miami y ha ocupado cargos de liderazgo en la Junta de Baptist Hospital Foundation, U-Aspire y Miami Lighthouse for the Blind and Visual Impedition.

En su mandato de seis años en la junta de la Miami Foundation, presidió los comités de desarrollo y programas, y actualmente se desempeña como vicepresidente de la junta y presidente del comité de búsqueda del nuevo director ejecutivo.

“Dirigir esta organización enormemente importante durante este tiempo de transición es un honor. “La fundación ha reunido un increíble equipo de profesionales que están calificados y apasionados por servir a nuestros donantes y a nuestros más de 700 beneficiarios y socios sin fines de lucro”, dijo Fernández.

En agosto, la Fundación contrató a la firma ejecutiva Isaacson, Miller para dirigir la búsqueda de un presidente y CEO a tiempo completo.

Visite MiamiFoundation.org/CEOSearch para obtener detalles sobre el proceso y la presentación de una solicitud.

Miami Foundation se asocia con donantes para y mejorar la calidad de vida local. Desde 1967, ha asumido el liderazgo en temas cívicos y gracias a sus más de 1,000 donantes, actualmente administran cerca de $350 millones en activos y ha otorgado $350 millones en subvenciones que crean oportunidades para los residentes.