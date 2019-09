Si sufre mucho por el tráfico de Miami, prepárese para lo que viene: obras de construcción

FDOT/MDX

Partes de la carretera interestatal I-95 estarán cerradas algunas noches en las próximas tres semanas debido a construcción.

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) y la Autoridad de Autopistas Miami-Dade (MDX) anunciaron que se trata del importante proyecto de reestructuración de la I-395, que se llevará a cabo desde el intercambio SR 836 / I-395 / I-95, en Midtown, hasta el puente MacArthur Causeway.

Las autoridades decidieron cerrar algunas arterias principales y rampas de acceso a carreteras en Miami mientras trabajan. Estos son los lugares y horarios en que no podrás transitar, así como qué rutas alternas puedes tomar en vez.

Cierre completo de la I-95 en dirección norte

Todos los carriles de la I-95 en dirección norte estarán cerrados desde SR 836 / I-395 a SR 112 / I-195 de 10 p.m. a 5:30 a.m. este miércoles; del martes al 3 de octubre, y el 9 y 10 de octubre (si hay problemas, podría ser también el 7 y 8 de octubre).

Las rampas en SR 836 e I-395 hacia la I-95 en dirección norte estarán cerradas durante este tiempo.

Los conductores en dirección norte en la I-95 pueden:

Acceder a la rampa de entrada I-95 en dirección norte

Dirigirse hacia el norte por Biscayne Boulevard y acceder a la rampa de entrada I-195 en dirección oeste

Acceder a la rampa I-395 en dirección este y luego salir en Biscayne Boulevard

Los conductores en el SR 836 en dirección este pueden:

Salir en NW 27th Avenue, luego ir hacia el norte por NW 27th Avenue

Ingresar a la rampa de SR 112 en dirección este para acceder a la rampa de entrada a la I-95 en dirección norte

Los conductores en Miami Beach pueden:

Acceder a la SR 907 / Alton Road hacia la I-195 en dirección oeste / Julia Tuttle Causeway

Acceder a la rampa I-95 en dirección norte

Cierre de la rampa en NW 8th Street para acceder a la 1-95 en dirección norte

La rampa estará cerrada desde las 10 p.m. hasta las 5:30 a.m. este miércoles, del martes al 3 de octubre, y el 9 y 10 de octubre (si hay problemas, serán el 7 y 8 de octubre en vez). Los conductores pueden:

Dirigirse hacia el este por NW 8th Street, luego girar a la izquierda en NE 1st Avenue, luego girar a la derecha en NE 10th Street

Girar a la izquierda en Biscayne Boulevard y continuar hacia el norte

Acceder a la rampa de entrada de la I-195 en dirección oeste hacia la I-95 norte

Cierre completo de la I-95 en dirección sur

Todos los carriles de la I-95 en dirección sur estarán cerrados de la SR 112 / I-195 a la SR 836 / I-395 entre las 10 p.m. y 5:30 a.m. este jueves. Las rampas en la SR 112 y la I-195 hacia la I-95 en dirección sur estarán cerradas también.

Los conductores en dirección sur en la I-95 pueden:

Girar a la izquierda en NE 1st Avenue para acceder a la I-395 oeste y luego ingresar a la rampa sur de la I-95

Girar a la derecha en NE 2nd Avenue, luego girar a la derecha en NE 13th Street

Ir hacia el sur por North Miami Avenue, luego girar a la izquierda en NE 14th Street

Salir en la rampa de la I-195 en dirección este, luego salir en North Miami Avenue

Los conductores en el SR 112 en dirección este pueden:

Salir en NW 12th Avenue; luego ir hacia el sur por NW 12th Avenue

Acceder a la rampa SR 836 en dirección este, luego ingresar a la rampa de la I-95 en dirección sur

Los conductores en la I-195 en dirección oeste / Julia Tuttle Causeway pueden:

Salir en Biscayne Boulevard y dirigirse hacia el sur, luego girar a la derecha en NE 13th Street

Girar a la izquierda en NE 1st Avenue para acceder a la I-395 oeste y luego ingresar a la rampa sur de la I-95

Cierre de la vía rápida en la 1-95 en dirección sur

Todos los express lanes en dirección sur en la I-95 estarán cerrados desde el Golden Glades Interchange hasta SR 112 desde las 9 p.m. hasta las 5:30 a.m. este jueves.

Cierre de algunos carriles en la I-95

Tres carriles en la I-95 en dirección sur desde la calle NW 29 hasta la calle NW 17 estarán cerrados de las 9 p.m. a las 5:30 a.m. este miércoles, el domingo y el 3 de octubre. El primer carril estará cerrado a las 9 p.m. El segundo y tercer carril estarán cerrados a las 10 p.m. Los tres carriles también estarán cerrados de 11 p.m. a 11 a.m. este viernes.

Tres carriles en la I-95 en dirección norte desde la calle NW 17 hasta la calle NW 29 estarán cerrados este viernes desde las 11 p.m. hasta las 11 a.m., y este domingo y lunes desde las 9 p.m. hasta las 5:30 a.m.

Cierre del carril principal en la I-395





Un carril en la línea principal de la I-395 en dirección este estará cerrado desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard desde las 10 p.m. hasta las 5:30 a.m. este jueves, viernes y domingo. También estará cerrado este sábado desde la 1 a.m. hasta las 7 a.m.

Un carril en la I-395 en dirección oeste desde NE 1st Avenue hasta NW 1st Place estará cerrado desde las 10 p.m. hasta las 5:30 a.m. este jueves, del domingo al 3 de octubre. También estará cerrado este sábado desde la 1 a.m. hasta las 7 a.m.

Cierre de carril en la SR 836

Un carril en dirección este en la SR 836 desde NW 17th Avenue hasta la I-95 estará cerrado desde las 9 p.m. hasta las 5:30 a.m. del viernes al domingo.

Dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17th Avenue hasta la I-95 estarán cerrados desde las 9 p.m. hasta las 5:30 a.m. este miércoles, este jueves y del lunes al 2 de octubre.

Cierre de rampa a la SR 836 con dirección al este a NW 17th Avenue con dirección norte

La rampa SR 836 en dirección este hacia NW 17th Avenue en dirección norte estará cerrada intermitentemente desde las 8 p.m. hasta las 5:30 a.m. este miércoles, este jueves y del domingo al 3 de octubre. Los conductores pueden:

Salir en NW 27th Avenue, luego girar hacia el norte en NW 27th Avenue

Girar a la derecha en NW 20th Street para conectarse con NW 17th Avenue

Cierre de NW 3rd Avenue

La NW 3rd Avenue estará cerrada desde NW 14th Street hasta NW 14th Terrace desde las 10 p.m. hasta las 5:30 a.m. desde este miércoles hasta este viernes, este domingo y el 4 de octubre.

Los conductores en dirección norte NW 3 Avenue pueden:

Girar a la derecha en NW 14th Terrace para conectarse con NW 3rd Avenue

Girar a la izquierda en NW 15th Street, luego girar a la izquierda en NW 2nd Avenue





Girar a la derecha en NW 14th Street, luego girar a la izquierda en NW 1st Place

Los conductores en dirección sur NW 3 Avenue pueden:

Girar a la izquierda en NW 14 Terrace, luego girar a la izquierda en NW 2 Avenue

Girar a la derecha en NW 15 Street, luego girar a la derecha en NW 1 Court

Girar a la derecha en NW 14 Street para conectarse con NW 3 Avenue

Cierre de NW 17th Avenue

La NW 17th Avenue estará cerrada entre NW 7th Street y el lado norte de SR 836 desde las 10 p.m. hasta las 5:30 a.m. este miércoles, este jueves, del domingo al 3 de octubre.

Los conductores en dirección norte NW 17 Avenue hacia el oeste en SR 836 pueden:

Girar hacia el oeste en NW 7th Street

Girar a la derecha en NW 27th Avenue para acceder a la rampa de entrada oeste de la SR 836

Los conductores en dirección norte de NW 17th Avenue que quieren continuar hacia el norte pueden:

Girar hacia el oeste en NW 7th Street, luego girar a la derecha en NW 22nd Avenue

Girar a la derecha en NW 20th Street para conectarse con NW 17th Avenue

Los conductores en NW 17th Avenue en dirección sur que continúan hacia el sur pueden:

Girar hacia el oeste en NW 20th Street, luego girar a la izquierda en NW 22nd Avenue

Girar a la izquierda en NW 7th Street para conectarse con NW 17th Avenue

Cierre de NW 20th Street

La NW 20th Street estará cerrada desde NW 7th Avenue hasta NW 3rd Avenue desde las 10 p.m. hasta las 5:30 a.m. este miércoles y este jueves.

Los conductores en la NW 20th Street en dirección este pueden:

Girar a la derecha en NW 7th Avenue

Girar a la izquierda en NW 17th Street

Girar a la izquierda en NW 3rd Avenue para acceder a NW 20th Street

Los conductores en la NW 20th Street en en dirección oeste pueden:

Girar a la izquierda en NW 3rd Avenue

Girar a la derecha en NW 17th Street

Girar a la derecha en NW 7th Avenue para acceder a NW 20th Street

Nota: Solo se permitirá el tráfico local entre NW 3rd Avenue y la I-95 y NW 7th Avenue y la I-95. No se permitirá el tránsito vehicular por debajo del paso elevado de la I-95.

Cierre de North Miami Avenue

North Miami Avenue estará cerrada desde NW 13 Street hasta NW 14 Street desde las 10 p.m. hasta las 5:30 a.m. este miércoles, y del 2 al 4 de octubre.

Los conductores pueden: