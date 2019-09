Republicanos y demócratas se echan la culpa por fallida enmienda a TPS para venezolanos

Scott denuncia que demócratas bloquearon TPS para los venezolanos El senador republicano de Florida, Rick Scott, denunció que los demócratas bloquearon una enmienda a un proyecto de ley que otorgaría un TPS a los venezolanos qy que incluía “reformas reales” a ese programa que aseveró no funciona. Up Next × SHARE COPY LINK El senador republicano de Florida, Rick Scott, denunció que los demócratas bloquearon una enmienda a un proyecto de ley que otorgaría un TPS a los venezolanos qy que incluía “reformas reales” a ese programa que aseveró no funciona.

El senador republicano Rick Scott denunció este jueves que los demócratas bloquearon en el Congreso de EEUU una enmienda a un proyecto de ley que otorgaría un Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos que ya se encuentran en este país y que incluía “reformas reales” a ese programa que aseveró no funciona.

Los demócratas arguyeron que detuvieron una “maniobra” republicana que buscaba reformar totalmente el programa del TPS y de esa forma avanzar la “agenda antiinmigrante” del presidente Donald Trump.

La enmienda al proyecto de ley H.R. 549 presentado por el representante republicano de Florida, Mario Díaz-Balart, aprobado por la Cámara de Representantes en julio pasado, se discutió en el miércoles en el Senado.

“Me siento muy defraudado por el hecho de que mis colegas demócratas bloquearon este acuerdo de sentido común. Los republicanos lo apoyaron. Los patrocinadores del proyecto de ley anterior lo apoyaron. Yo creo que el presidente (Trump) lo firmaría”, dijo Scott, senador de Florida.

El congresista lamentó que los demócratas “prefieren utilizar a la comunidad venezolana como una herramienta política en vez de trabajar con nosotros para conseguir una solución. Creo que eso es bochornoso”.

El senador por Florida había anunciado el miércoles, a través de su cuenta Twitter, que estaba a punto de ir al Senado para presentar su enmienda que otorgaría a los venezolanos que “huyen del régimen opresivo de @NicolasMaudro y realiza reformas muy necesarias al programa TPS. Este es un compromiso que en realidad puede convertirse en ley”.

Scott dijo aun cuando los “demócratas actuaron para detener el TPS, yo nunca dejar de luchar aquí a favor de los venezolanos”.

Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, dijo que la Cámara de Representantes ya aprobó una versión de este proyecto de ley con el apoyo de docenas de republicanos.

“Sin embargo, en lugar de proporcionar TPS para venezolanos vulnerables en los Estados Unidos, el senador junior de Florida ha presentado una enmienda que busca revisar la ley del TPS existente y facilitar que la Administración Trump elimine el estatus de los migrantes vulnerables que están legalmente en Estados Unidos”, explicó.

Ante esa acción, Menéndez dijo que solicitó un voto de consentimiento unánime para que el Senado adoptara de inmediato la propuesta aprobada por la Cámara de Representantes (H.R.549) para que se le concediera el alivio inmigratorio a los venezolanos sin realizar cambios al programa de TPS para otros países y “este esfuerzo fue bloqueado por el senador republicano Rick Scott (R-Fla.)“.

Destacó que el debate no se trataba de “diluir nuestras leyes de inmigración”, si no usar las que existen en la actualidad para proporcionar protección a unos 200,000 venezolanos “para que podamos asegurarnos de que la Administración Trump no los deporte a la pesadilla de la que huyeron”.

Menéndez recordó que en julio, “días después de que la Administración Trump indicara que no consideraría designar a Venezuela con un Estatus de Protección Temporal”, él y el senador de Illinois Richard Joseph Durbin solicitaron un voto de consentimiento unánime para aprobar el proyecto de ley H.R. 549, y fue bloqueado por el senador republicano por Utah Mike Lee.

La enmienda presentada por Scott al proyecto de ley H.R.549 incluía otorga TPS a venezolanos por 18 meses; requerir la aprobación del Congreso para extender el programa de no más de 18 meses a la vez y asegurar que los violadores de los derechos humanos identificados bajo la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos no sean elegibles.

También limitar la capacidad de los extranjeros indocumentados sin conexión con la designación de TPS de beneficiarse de ese programa; incluye disposiciones para distinguir que el TPS no cuenta como admisión a los efectos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad; evitar que los beneficiarios regresen al país donde son originarios durante el período de designación y requiere que las designaciones actuales del TPS sean revisadas por el Congreso dos años después de la promulgación de la enmienda.

El TPS es un programa creado en 1990 mediante el cual el gobierno de EEUU concede permisos de trabajo y permite que los extranjeros permenezca por determinado tiempo de manera legal en el país cuando sus naciones se ven afectadas por conflictos bélicos o desastres naturales.