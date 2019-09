Esteban Bovo lanza su candidatura a la Alcaldía de Miami Dade

Eligen a Esteban Bovo como nuevo presidente de la Comisión de Miami-Dade Tras una breve presentación antecedida por la de su retador, Esteban Bovo fue electo por mayoría el martes como nuevo presidente de la Comisión de Miami-Dade. Up Next × SHARE COPY LINK Tras una breve presentación antecedida por la de su retador, Esteban Bovo fue electo por mayoría el martes como nuevo presidente de la Comisión de Miami-Dade.

El comisionado condal Esteban Bobo anunció el lunes el lanzamiento de su candidatura a la Alcaldía de Miami-Dade para las elecciones de 2020, con el compromiso de desarrollar una campaña honesta.

En 2012, Anamary Pedrosa, integrante de su oficina condal en Hialeah, fue involucrada en un escandaloso fraude de boletas en esa ciudad, con personas conocidas como “boleteras” que se dedicaban a falsificar votos. En aquel entonces se pudo comprobar que parte de los votos falsos pasaban por la oficina de Bovo.

“Personalmente, eso [el escándalo] fue una pesadilla para mi. Yo tenía una empleada que decidió trabajar por su cuenta (...) Yo aprendí mucho de esa lección, también implementamos varias leyes. Ya hoy en día nadie toca las boletas”, dijo Bovo. “Por un proyecto de ley que yo patrociné para darle la estampilla a todo el mundo. El gobierno, en las elecciones, su conducta debe ser transparente. Eso fue una lección para vigilar mucho más de cerca los empleados que tengo y promover proyectos de ley que evitan ese tipo de problemas”.

Bovo se suma al grupo de personas que ya han registrado sus candidaturas ante el Departamento de Elecciones, como la comisionada Daniella Levine Cava, y otros políticos que han hecho público su interés de postularse, como el ex alcalde de Miami-Dade Alex Penelas, entre otros.

En la nutrida conferencia de prensa el lunes donde Bovo hizo el anuncio, destacó la asistencia de los comisionados condales José “Pepe” Díaz y Rebeca Sosa, cuyos distritos incluyen partes de Hialeah. El alcalde de esa ciudad, Carlos Hernández, no asistió. Tampoco la mayoría de los concejales de esa ciudad. Una de las figuras políticas de Hialeah que no se perdió el anuncio de la postulación de Bovo fue el ex alcalde Julio Robaina, quien asistió con su esposa. “Es un anuncio muy positivo”, dijo Robaina a el Nuevo Herald.

Cuando Bovo fue preguntado por el supuesto favoritismo del ex alcalde Alex Penelas en la contienda para la Alcaldía, dijo: “Yo no creo que el pueblo quiera dar marcha atrás. Estamos preparados para tener un diálogo, no solamente de la era en que Penelas fue alcalde, sino en la forma en que presentó ciertos proyectos. Estos que hoy en día estamos sufriendo”.