Una enfermera ordenó 8,160 tabletas para el dolor a nombre de pacientes, pero solo entregó una

SHARE COPY LINK

El Departamento de Salud de la Florida ordenó limitar la licencia a una enfermera registrada del Condado Broward después que, según dijo el departamento, ordenó 8,160 tabletas de oxicodona y casi 10 litros de jarabe para la tos con codeína —una medicina con receta médica— a principios de este año.

El problema fue que los cuatro pacientes de Nadia Etienne solo recibieron una tableta de oxicodona, y ni una sola cucharada del jarabe para la tos.

Esta situación fue lo que llevó al Departamento de Salud de la Florida a emitir el miércoles una orden de restricción de emergencia (ERO) a nombre de la licencia de Etienne. En el momento en que cometió las presuntas violaciones, Etienne trabajaba como enfermera en un centro de salud de Fort Lauderdale perteneciente a Vitas Healthcare.

“Podemos confirmar que Nadia Etienne ya no trabaja con nosotros”, dijo dijo un portavoz de Vitas Healthcare en un correo electrónico que envió al Miami Herald. “Tenemos cero tolerancia para cualquier empleado que lleve a cabo prácticas ilegales y sin ética”.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

En su trabajo, Etienne atendía a los pacientes en sus casas, y entre sus labores estaba el tener que reordenar recetas. La ERO identificó a cuatro de sus pacientes como A.O., A.D., H.S., y M.E.

De acuerdo con la ERO, eso fue lo que ocurrió:

Para A.O., de enero a junio de este año, Etienne ordenó 3,600 tabletas de la medicina para el dolor oxicodona y 3,784 litros de jarabe para la tos promethazine con codeína. A.O. no recibió ni las tabletas ni el jarabe para la tos.

Para A.D., de enero a junio, Etienne ordenó 2,838 litros de jarabe para la tos. A.D. no recibió siquiera una cucharada.

Para H.S., de febrero a julio, Etienne ordenó 960 tabletas de oxicodona. H.S. no recibió ni una.

Para M.E., de enero a julio, Etienne ordenó 3,600 tabletas de oxicodona y 3.354 litros de jarabe para la tos. M.E. recibió una sola tableta. Y nada de jarabe para la tos.

“En una o más ocasiones, Etienne se llevó consigo un exceso de medicamentos de los pacientes al irse de la casa, y dijo que devolvería las medicinas a la farmacia”, se señala en la the ERO. “Etienne no devolvió ningún medicamento a la farmacia que estaban a nombre de los pacientes H.S., A.O., M.E. ni A.D.”.

Ahora Etienne tiene la limitación “de practicar la enfermería en un centro donde no tenga acceso a sustancias controladas”.