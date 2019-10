Adolescente que salvó a madre e hijo en playa de Virginia Key ahora lucha por su vida

SHARE COPY LINK

Un adolescente que fue elogiado como un héroe por haber salvado dos vidas, ahora está luchando por la suya.

Elvia Venegas dijo que el lunes estaba nadando en Virginia Key con su hijo de nueve años cuando las corrientes de resaca comenzaron a arrastrarlos hacia el fondo.

Fue en ese momento cuando Venegas vio a un adolescente que estaba cerca y que se lanzó en su ayuda para ir a salvarlos. El heroico jovencito logró sacarlos de las embravecidas aguas y ponerlos a salvo.

“Si no hubiera sido por él, no estaría viva ahora”, dijo Venegas. “Le estoy eternamente agradecida a este muchacho. No le importó quiénes éramos y no sé qué nos hubiera pasado sin él”.

Poco después, el adolescente, que fue descrito como un chico de unos 17 ó 18 años, quedó atrapado en las corrientes de resaca y tuvo que ser rescatado.

Varios testigos dijeron que los rescatistas lo sacaron del mar y le dieron respiración artificial.

El joven fue llevado al Hospital Jackson Memorial donde se informó está en estado crítico.