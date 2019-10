Ex peleador de la MMA detalla secuestro que terminó en asesinato de amante secreto

SHARE COPY LINK

La participación de aspirante a peleador de artes marciales mixtas Ariel “La Pantera” Gandulla en un sensacional caso de asesinato comenzó en un gimnasio de Kendall en la primavera de 2011.

Mientras entrenaba allí, escuchó a algunos hablar de un “trabajo” que ofrecía Manuel Marín, un acaudalado aficionado a la lucha quien fue propietario de varios Presidente Supermarkets en el sur de la Florida. A los pocos días, dijo Gandulla, lo convencieron de ayudar a secuestrar al rival romántico de Marín, quien terminó asesinado en un terreno alejado del oeste de Miami-Dade, con los genitales quemados y degollado.

La versión de primera mano del secuestro por parte de Gandulla, revelada por primera vez en una declaración jurada el martes, se ha convertido ahora en la evidencia clave contra los otros acusados en la muerte de Camilo Salazar en junio de 2011. El juicio de dos de los hombres, Roberto Isaac y Alexis Vila Perdomo, comienza el 15 de octubre en un caso de asesinato con un sabor miamense distintivo.

El testigo de cargo insiste en que no presenció el asesinato y que solo participó en el secuestro, alegación que lo fiscales creen se corrobora con registros de su teléfono móvil, que muestran que no estaba en el lugar donde Salazar fue torturado y asesinado.

Pero incluso así, el testimonio de Gandulla fortalece significativamente lo que hasta ahora era un caso casi totalmente circunstancial —preparado sobre la base de registros de teléfonos móviles— contra Marín, Isaac y Vila Perdomo, este último un boxeador cubano medallista de bronce olímpico.

Manuel Marín, ex propietario de los Presidente Supermarket, en un tribunal de Miami después de su extradición desde España, donde estuvo varios años fugitivo. Marín está acusado de mandar a matar a Camilo Salazar, el amante de su entonces esposa, en 2011. David Ovalle Miami Herald

La Fiscalía Estatal liberó la declaración jurada de Gandulla menos de una semana después que el hombre regresó voluntariamente a Miami después de pasar varios años en Vancouver, Canadá, se declaró culpable y aceptó 36 meses en prisión a cambio de su testimonio. Gandulla fue luchador profesional de artes marciales mixtas de la MMA, donde tuvo una foja de 8-9.

Marín, de 65 años y quien había huido a España, fue extraditado el año pasado y su juicio está programado para noviembre de 2020.

Marín e Isaac, de 63 años, están acusados de asesinato en segundo grado con un arma mortal, confabulación y secuestro. Vila, quien estaba en Las Vegas entrenando para una pelea de la MMA el día de los hechos, solo enfrenta un cargo de confabulación por supuestamente tramar el asesinato.

El martes no fue posible contactar al abogado de Isaac, Michael Walsh. El abogado de Vila, Ted Mastos, dijo que la declaración de Gandulla no cambia el hecho que su cliente no estaba en Miami cuando a Salazar lo mataron.

“Mi cliente estaba en Las Vegas, no tuvo nada que ver con eso”, dijo Mastos.

Gandulla declaró voluntariamente en la sede de la Policía de Vancouver en agosto. Gail Levine y Justin Funck, fiscales de Miami-Dade, y los investigadores de homicidios Doug McCoy y Chris Villano fueron a Vancouver a tomar la declaración jurada. Jay Kolsky, abogado defensor de Miami-Dade, también estuvo presente.

Salazar, un hombre de negocios, vivía en Coconut Grove con su esposa y un bebé recién nacido.

Ariel Gandilla, ex luchador de artes marciales mixtas, en una foto en un gimnasio de Miami en 2008. El Nuevo Herald

Salazar fue visto con vida por última vez el 1 de junio de 2011, después de dejar a su hijo de 3 semanas en la oficina de su esposa poco antes de las 10 de la mañana. Debía regresar 45 minutos más tarde, pero desapareció y no contestaba su teléfono. Esa noche, varios amigos encontraron su Chevrolet Trailblazer donde lo había estacionado, a menos de una cuadra de la oficina de su esposa.

Según la orden de arresto, los detectives descubrieron rápidamente que Salazar tenía un amorío con Jenny Marín, una antigua novia. En ese momento, la mujer estaba casada con Manuel Marín, quien entonces era vicepresidente de los Presidente Supermarkets.

Gandulla, de 51 años, conocía a Vila, de 48, del gimnasio Young Tigers, donde los dos entrenaban juntos. Gandulla contó la siguiente versión a los fiscales:

Su participación comenzó a finales de mayo de May 2011, cuando estaba en gimnasio y escuchó a Vila, Isaac y a otro hombre no identificado hablar del “trabajo” para Marín. Todos conocían a Marín, un acaudalado aficionado a las artes marciales mixtas, quien visitaba con frecuencia gimnasios del área.

Gandulla dijo que lo le pidió detalles, pero que se enteró de más información cuando, unos días después, el 1 de junio de 2011, Isaac lo llamó poco antes de las 8 de la mañana.

“Quería que fuera con él a cobrar un cheque de alguien que le debía dinero”, dijo Gandulla.

A los pocos minutos, dijo, Isaac llegó al apartamento de Gandulla en Kendall al volante de una camioneta blanca de cuatro puertas, que dijo Marín había alquilado.

Gandulla aceptó ir. Los dos condujeron hasta la cuadra de los 2400 de Inagua Avenue en Coconut Grove, donde Salazar vivía. Isaac alegó que el hombre le debía dinero. Entonces estacionaron y observaron la casa durante un rato. Isaac dijo que había estado vigilando a Salazar varios días y que conocía su rutina familiar, y que Salazar llevaba a su esposa al trabajo todas las mañanas.

Entonces los dos condujeron hasta el lugar de trabajo de la esposa de Salazar, un edificio de oficinas en la cuadra de los 2800 de SW 31 Avenue. Estacionaron cerca y esperaron. Al rato vieron a Salazar salir caminando del edificio hacia su SUV, dijo Gandulla.

“Entonces Roberto aceleró y se le colocó al lado”, dijo Gandulla.

Isaac, recordó, tenía algunas esposas plásticas y un walkie talkie en la cintura, para parecer policía. Isaac saltó entonces de la camioneta, se acercó Salazar y le esposó las manos a la espalda.

Salazar parecía confundido, recordó Gandulla, pero no dio batalla. “Decía: ‘¿Qué pasa?’ ”, dijo Gandulla.

Isaac le quitó las llaves del auto a Salazar y se las dio a Gandulla, quien las colocó en el SUV del secuestrado. Ahí fue cuando Gandulla tocó el exterior del SUV, dejando sus huellas dactilares, que lo vincularon con los hechos.

Registros telefónicos corroboraron que Isaac y Gandulla estaban juntos cerca de la casa de la víctima en Coconut Grove y del lugar donde lo secuestraron, según las pruebas del caso. Con Salazar esposado en el asiento trasero, los hombres se marcharon en la camioneta. Gandulla dijo que llamó varias veces a Vila, quien estaba en Las Vegas.

“Yo quería que él me explicara qué era todo esto”, dijo Gandulla, quien agregó que Vila le siguió dando de largo, diciéndole que no podía hablar.

Entonces llegaron a la casa de Isaac en Wynwood. Gandulla dijo que el hombre no identificado del gimnasio salió de la vivienda y ayudó a llevar a Salazar al interior.

Gandulla insistió en que se quedó en la camioneta alquilada al menos dos horas, desde donde llamó varias veces a Vila e Isaac, para saber qué estaba pasando en la casa. Los detectives de homicidio de Miami-Dade creen que eso es cierto porque los registros telefónicos corroboraron las llamadas de Gandulla, incluida la que hizo a Isaac, quien estaba en el mismo lugar.

“¿Qué dijo Roberto?”, preguntó la fiscal Gail Levine.

“Que lo esperara, que no pasaba nada”, respondió Gandulla.

Finalmente, Isaac y el hombre no identificado salieron de la casa cargando a Salazar, quien ahora estaba atado de pies y manos, y lo colocaron en la parte trasera de la cabina de la camioneta alquilada.

Los registros telefónicos indican que tomaron rumbo norte. Para ese entonces, Isaac había admitido que el rehén “había tenido un problema con la esposa de alguien”. Cerca de Fort Lauderdale, en una zona de almacenes, se encontraron con Marín, quien conducía un SUV azul, dijo Gandulla.

Salazar entonces se sentó y vio a Marín. “Entonces mira al otro vehículo y empieza a decir que tenía problemas con ese hombre. Se molestó”, afirmó Gandulla.

(Meses antes, Marín había confrontado a su esposa y su amante en un café en el sur de Miami-Dade).

Isaac y Marín sacaron a Salazar el vehículo y lo metieron en el SUV de Marín, según la declaración del testigo. Una lona plástica blanca cubría el asiento trasero.

“[Salazar] batallaba y decía: ‘¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo esto?’ ”, recordó Gandulla.

Isaac dijo entonces que iban “a darle una golpiza al hombre”, dijo Gandulla. “Él pensó que yo iba a participar”.

Pero Gandulla dijo a los fiscales que no lo hizo. Mientras los otros colocaban a Salazar en el SUV de Marín, Gandulla arrancó la camioneta alquilada y se fue a casa a Kendall. “Estaba asustado”, dijo.

Los fiscales creen que Isaac y Marín condujeron entonces hasta una zona rural al este de Okeechobee Road, cerca de la NW 137 Avenue, donde torturaron al rehén, lo degollaron y le prendieron fuego. Esa noche, las autoridades le siguieron la pista a sus teléfonos hasta la zona donde encontraron el cadáver, y registros del Florida SunPass colocan al SUV de Marín en la zona en el momento del asesinato, según documentos judiciales.

Registros telefónicos obtenidos por la policía respaldan la coartada de Gandulla. Su móvil nunca apareció en el lugar donde Salazar murió, sino en su apartamento en Kendall.

De regreso en su casa, Gandulla siguió llamando a Vila en Las Vegas, quien posteriormente se disculpó por involucrarlo y la advirtió que se mantuviera callado.

Más tarde esa noche, Isaac y Marín se presentaron en el apartamento de Gandulla para recoger la camioneta alquilada. Isaac no parecía tener manchas de sangre, pero “olía a gasolina”, dijo Gandulla.

Antes de marcharse, Isaac alegó que Marín le pagó $20,000. Gandulla nunca volvió a ver a Isaac, ni a nadie más relacionado con el gimnasio.

Gandulla se mudó después con su esposa a Vancouver. Hace más de un año, Vila le envió un mensaje por Facebook para decirle que la policía lo estaba buscando.

Gandulla verá a Vila frente a frente el mes próximo, desde el estrado de los testigos.