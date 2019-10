Colombianos en Miami preparan manifestación en apoyo al ex presidente Álvaro Uribe

SHARE COPY LINK

Cubanos, nicaragüenses, venezolanos y otros latinoamericanos se unirán a la comunidad colombiana de Miami para expresar su apoyo al ex presidente de Colombia Álvaro Uribe (2002–2010), quien debe comparecer en una audiencia judicial por una investigación en su contra por presunto soborno.

Los colombianos que consideran que la investigación es una afrenta contra Uribe organizaron una concentración frente a la sede del Consulado General de Colombia en Miami, ubicado en el 280 Aragon Ave., Coral Gables, este domingo 6 de septiembre a las 10:00 a.m., sumándose a una serie de actividades similares que se llevarán a cabo en varias ciudades de varios países de América Latina, Europa y EEUU.

“El apoyo de la comunidad venezolana, nicaragüenses, cubana, ha sido algo impresionante, nos ha impactado a los colombianos porque la imagen de Uribe representa el líder que los ha defendido frente a la opresión de la izquierda populista-socialista que se ha tomado estos países”, dijo a el Nuevo Herald Beatriz Sierra, coordinadora de la manifestación en Miami.

Uribe tiene una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Bogotá, el próximo martes para exponer su versión tras iniciarse una investigación en el 2018 por los delitos de fraude procesal y soborno, relacionados con una supuesta intención de manipular a los testigos que lo han señalado de tener nexos con paramilitares.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Esperamos que la conducta de la Corte Suprema ese día sea con justicia y verdad”, expresó la activista colombiana, quien dijo además que Uribe es el primer ex presidente de su país que ha sido llamado a indagatoria.

Sierra enfatizó el objetivo de las manifestaciones es “dar apoyo al ex presidente, mostrar gratitud y solidaridad. No son de oposición, ni contra la izquierda. En este momento, si algo le sucede a él, no es contra él, sino contra su imagen como máximo defensor de la democracia en América Latina.

Lizbeth Arias, activista venezolana, participará en la manifestación del domingo como muestra de gratitud por las acciones que tomó Uribe durante su mandato y que permitieron un clima de paz en la frontera entre Venezuela y Colombia, y por prevenir lo que viviría su país con el ex presidente Hugo Chávez.

Oriunda del estado venezolano Táchira, en la frontera, recordó que esa zona y el norte de Santander, Colombia, funcionaban como [un solo] país, había mucho intercambio por la cercanía”.

“Cuando Uribe asume el gobierno, los venezolanos en la frontera también fuimos privilegiados con su pacificación porque pudimos otra vez movernos con tranquilidad por la frontera. Además, la situación económica también mejoró”, dijo en una entrevista.

También, agregó, fue hombre visionario con respecto al gobierno de Chávez al ser una de las personas que previno a los venezolanos de lo que les sucedería.

“Nosotros estábamos muy agradecidos con él porque previno que vendría un gobierno de represión para Venezuela. Tenemos mucha gratitud con él porque ha sido el demócrata más insigne de Latinoamérica”, aseguró.

Ramón Raúl Sánchez, activista cubano presidente del Movimiento Democracia, consideró que Uribe merece no solamente el respeto y el apoyo de los colombianos demócratas, sino también del resto de América Latina porque gracias a su liderazgo y su gestión, redujo sustancialmente las guerrillas.

Además de contribuir a remover lo que Sánchez calificó como “maligno estigma sobre Colombia desgraciadamente debido a la guerrilla y a los narcotraficantes”, y que ayudó a evitar que esos grupos al margen de la ley no se propagaran más aún en la región.

“Así que tenemos una deuda de gratitud con él y creo que moralmente tenemos que apoyarlo”, dijo Sánchez.