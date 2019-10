Casi un año después de la Enmienda 4, los convictos todavía no pueden votar

SHARE COPY LINK

A pesar de la aprobación de la Enmienda 4 el año pasado, que tiene por fin facilitar a los convictos de delitos la recuperación de sus derechos electorales, autoridades de la Florida están usando las mismas instrucciones en la planilla de inscripción electoral, que indica que los convictos “no pueden inscribirse para votar hasta que les restauren sus derechos electorales”.

Eso no es cierto para muchos convictos. Desde que 65% de los electores aprobó la Enmienda 4, las leyes de la Florida permiten a los convictos que hayan completado sus condenas que le restauren sus derechos automáticamente.

Durante cuatro meses, grupos de defensa han intentado que el Departamento de Estado de la Florida cambie las instrucciones en la planilla de inscripción de electores tanto en papel como electrónica, advirtiendo que la confusión puede infringir los derechos de los electores. Pero esa entidad sigue usando las mismas instrucciones que antes de aprobarse la enmienda, algo que infringe la ley, dicen los grupos.

“Si a una persona la han declarado culpable de un delito grave, o si un tribunal determina que alguien está incapacitado para votar, no puede inscribirse hasta que le restauren los derechos electorales”, expresan las planillas en papel y electrónicas en todo el estado.

Debajo de esa advertencia hay un nuevo texto, insertado por la Legislatura de la Florida al implementarse la Enmienda 4, que pregunta a los convictos si sus derechos electorales han sido restablecidos “a tenor con la sección 4, Artículo VI de la Constitución de la Florida”.

“Nadie entiende lo que ese galimatías jurídico significa”, dijo Liza McClenaghan, presidenta estatal de Common Cause Florida, uno de varios grupos que han pedido a las autoridades estatales que actualicen las planillas para reflejar los cambios en la ley. “Es confuso”.

Common Cause, la Liga de Mujeres Votantes, Latino Justice y otros grupos han exhortado al Departamento de Estado de la Florida a que convoque a una audiencia de emergencia para aprobar una nueva planilla de inscripción para votar que cumpla lo establecido en la enmienda constitucional y explique de manera sencilla los derechos de los electores.

McClenaghan señala que el texto en el extremo superior izquierdo de la planilla, que detalla las condiciones para votar y que incluye los mismos términos sobre los derechos electorales de los convictos de antes que cambiara la ley. En la Florida hay unos 1.6 millones de electores potenciales declarados inelegibles debido a delitos pasados, el estado con la mayor cantidad en el país.

En cartas enviadas el 18 de julio y el 26 de septiembre a la secretaria de Estado floridana, Laurel Lee, los grupos indicaron que debido a que la planilla en cuestión es confusa “hay un riesgo serio de que floridanos elegibles para votar se vean sujetos a pruebas y cargas que les impidan inscribirse para votar, lo que sería una violación de sus derechos constitucionales”.

Ni Lee ni el Departamento de Estado han respondido directamente a las quejas.

Sarah Revell, portavoz de la entidad dijo al Herald/Times: “La redacción que usted cita es la misma de la planilla anterior y en este momento está sometida a revisión”. El Departamento de Estado está aceptando comentarios del público, dijo la portavoz.

La División de Elecciones tuvo un taller el 6 de agosto para recibir opiniones del público sobre una nueva planilla, y el martes se celebró la tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Restauración de Derechos. Pero la entidad no ha iniciado el proceso formal para cambiar la planilla, aunque la ley estatal exige que cualquier cambio en esa planilla se apruebe en un proceso oficial.

Los grupos también han planteado preocupaciones por el texto en español en la planilla de inscripción para votar. “Deficiencias en las versiones enmendadas de esta planilla ya han tenido un impacto, creando confusión y obstáculos adicionales para los ciudadanos de habla hispana que intentan inscribirse para votar”, escribieron.

Los grupos de defensa de los electores dicen que el Departamento de Estado tiene la costumbre de infringir esta ley. En 2014 y 2016, la entidad celebró audiencias para actualizar la planilla o el manual que gobierna los procedimientos en los centros de votación. Pero en los dos casos no completó el proceso de manera que la planilla no cambió ni no incluyó ninguno de los cambios exigidos por la ley.

Una de las nuevas leyes que no se incluyó en el manual es un cambio de 2016 que agregó tres planillas que se pueden usar ahora para verificar la identidad del elector: un permiso de porte oculto de armas, una identificación de empleado del gobierno o la tarjeta de cobertura de servicios médicos de la Administración de Asuntos de Veteranos.

Hace poco tiempo, la División de Elecciones respondió a una queja de los grupos de defensa y arregló una falta de uniformidad entre las planillas en papel y digitales sobre los convictos. La División hizo el cambio un domingo, para lo que apagó sus sistemas, lo que provocó quejas de demócratas de que estaba interfiriendo con el comienzo de la semana de inscripción electoral. Dos días más tarde, el Día Nacional de Inscripción Electoral, el sitio ya estaba funcionando de nuevo.

Legisladores republicanos, al redactar el borrador de la ley para implementar la enmienda, interpretaron el texto de manera que sus opositores dicen ahora que es un “impuesto electoral” creado para impedir que los convictos se puedan inscribir para votar.

La enmienda indica que a los convictos les restaurarán automáticamente sus derechos electorales cuando completen “todos los términos de su sentencia, incluidos la probatoria y la libertad condicional”. Legisladores interpretaron eso en el sentido de que significara que los convictos tienen que pagar todos los gastos de tribunal, multas y compensaciones antes que puedan inscribirse para votar.

Revell, la portavoz de la entidad, no respondió a preguntas sobre qué está haciendo la entidad para aliviar la confusión entre los electores. Revell dijo que la agencia está aceptando todas las versiones de las planillas de inscripción electoral durante el proceso.

Joey Flechas, redactor del Miami Herald, contribuyó a esta información. Usted puede contactar a Mary Ellen Klas en meklas@miamiherald.com y en Twitter @MaryEllenKlas